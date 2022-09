Horóscopo do dia 13 de setembro de 2022, terça-feira

O que está nas estrelas para você? Leia nosso Horóscopo do dia 12 de setembro de 2022 que o ajudam a navegar pelos altos e baixos da vida com dicas especiais para cada signo do zodíaco.

Aproveite para ver a previsão horóscopo mensal de setembro

Horóscopo do dia

ÁRIES

Áries, o horóscopo desta terça-feira proporciona uma energia de coragem e assertividade para encarar os processos que estão vindo à tona! É hora de assumir a liderança da sua vida e fazer escolhas com sabedoria para viver em harmonia, consigo e com o outro. perceba o que precisa ser revisado e reajustado em suas relações, evitando agir por impulso, ponderando antes de tomar decisões e, super importante, comunicar suas necessidades. Chega de deixar para depois a mudança que você sabe que pode fazer agora!

TOURO | Horóscopo do dia 13 de setembro de 2022

Taurino, é hora de parar de se humilhar, chega de desacreditar em seus sonhos e suas ideias, pare de aceitar pouca coisa na sua vida, pois o momento astral fala sobre empoderamento e autoconfiança! Conecte-se mais com coisas, lugares e pessoas que te elevam, que te apoiam e não aqueles que só te diminui, que só te desanimam. Busque pessoas motivadoras, faça coisas que te inspiram mais. Esse é um momento para confiar naquilo que você deseja e virar a jogo à seu favor. Levante-se e persista. Esse também é um período de bastante criatividade e oportuno para desenvolver estratégias, pensar bem em como você pode dar vida às suas ideias.

GÊMEOS

O seu dia vem com o astral lá em cima, com uma energia super ativa, de criatividade, vontade e determinação, geminiano! É um excelente momento para fazer aquilo que deseja, de forma confiante e segura do que está fazendo. Porém, não aja de maneira arrogante e nem teimosa, é preciso se manter flexível e se abrir para novas perspectivas e possibilidades de mudanças. Mostre que você sabe o que quer e sabe o que está fazendo, transmita confiança, porém, também é necessário transmitir humildade e carisma.

CÂNCER | Horóscopo do dia 13 de setembro de 2022

Nessa terça-feira é hora de cuidar da parte material e pensar de forma prática e simples, canceriano. Evite ficar complicando as coisas, seja objetivo! Segurança e estabilidade são valores a serem conquistados neste dia. Você também poderá sentir seu dia mais monótono, sem nenhuma novidade, tudo acontecendo de forma previsível e até um pouco entediante. Esse também é um excelente momento para atividades estéticas, tanto para quem trabalho na área da beleza e da moda, ou também para quem não trabalha usar essa energia para si – se amando, se cuidando, vestindo-se bem, mudando o visual, etc. Esse ainda é um momento excelente para lidar com as finanças e números.

LEÃO | Horóscopo do dia 13 de setembro de 2022

Leão, esse é um dia super favorável para você, pois a energia é de força, ousadia, liderança e inovação! Além disso, você estará radiando confiança e alegria. As pessoas tenderão a serem atraídas até você, pois seu magnetismo está alto. É um momento super positivo para trocar experiências, compartilhar suas ideias, mostrar o que quer e ensinar aquilo que sabe, mas também é muito mais interessante ter a humildade e dizer que não sabe algo e estar disposto a aprender. Naturalmente, você já estará em um lugar de referência, e você não será menos por algo que ainda não tem conhecimento. Mantenha-se confiante!

VIRGEM

Virginiano, é o momento de transbordar e de colher tudo o que foi semeado nas últimas semanas. A sensibilidade, a intuição e a inspiração ficam afloradas e podem trazer a oportunidade de você perceber o que precisa ser transformado e libertado para que você viva em conexão com o que lhe eleva, com o chamado da sua alma! Então, perceba se você não tem sido muito crítico e duro consigo mesmo, virgem. É um bom momento pra trabalhar o perdão e a compaixão. Acolha-se e conecte-se com o que lhe inspira a ser sua melhor versão. Evite as fugas e anestesias da realidade.

LIBRA

Libra, essa será uma terça-feira super animada, positiva e despretensiosa. Há uma tendência às amizades e parcerias incríveis, portanto, aproveite essa energia para fechar negócios, combinar algo ou simplesmente estar com amigos. Porém, com tanta empolgação, é necessário atenção, pois você tende a se empolgar demais e se comprometer com coisas sem pensar direito e isso poderá te sobrecarregar depois, libriano. Também será preciso cautela para não querer resolver tudo para todos e cair na exaustão, sem conseguir fazer suas prioridades.

ESCORPIÃO | Horóscopo do dia 13 de setembro de 2022

O seu horóscopo de hoje te aconselha a impor alguns limites, escorpiano, seja numa relação afetiva, familiar, profissional ou de amizade. Também é um dia para evitar ousadias e buscar fazer tudo dentro do costume. Busque pela previsibilidade, não aceite convites de última hora e evite mudar seus planos “do nada”. Escolha por seguir aquilo que já estava combinado e programado. A energia é de bastante criatividade, mas também traz uma pitada de ansiedade, pressa e estresse, por isso a importante da previsibilidade, pois se algo sair muito do seu controle, as coisas tendem a esquentar.

SAGITÁRIO

Sagitário, alguém muito especial vai te ajudar a se reerguer hoje! Talvez você se sinta triste, fique decepcionado com algo ou alguma mágoa tende a ressurgir, e terá uma pessoa que vai te ajudar com tal dificuldade. Portanto, não seja teimoso e nem orgulho, aceite essa ajuda. Esteja flexível e ouça verdadeiramente o que o outro tem a lhe dizer. Pare de focar somente naquilo que está ruim, sagitariano… essa pessoa vai conseguir te fazer olhar para todas as outras possibilidades que ainda estão de pé. O momento também é muito positivo para questões materiais, de dinheiro e trabalho.

CAPRICÓRNIO

Esse não é o melhor dia para agir, as coisas não estão muito favoráveis para o seu lado capricorniano, nem mesmo seus dons e pontos fortes poderão te ajudar, pois será muito arriscado tomar qualquer atitude ou uma ação. A energia de confronto tende a surgir e, com isso, as situações ficam em um impasse difícil, principalmente com mercúrio retrógrado acontecendo, tudo fica de difícil compreensão e mal entendidos podem acontecer com maior facilidade. Portanto, preservar-se é a solução e é o que os astros recomendam neste momento.

AQUÁRIO | Horóscopo do dia 13 de setembro de 2022

Aquariano, você terá uma terça-feira bem sentimental, onde, muito provável, você colocará suas emoções na frente da razão. É bem importante que neste dia você realmente ouça sua intuição, preste atenção aquilo que está vindo à tona, em como você está e tem se sentindo, pois essa auto observação vai te ajudar a tomar decisões melhores e mais assertivas! Também é super interessante contar com a ajuda de algum amigo ou parceiro, portanto, não se intimide, solicite ajuda. As parceiras estão muito favorecidas neste dia, aquário. Você também pode ser a pessoa que vai ajudar alguém com algo importante, esteja disponível.

PEIXES

Nesta terça-feira o Universo te convida a sair um pouco da energia mental, do racional, deixar de ser tão metódico e abusar um pouco mais do seu lado criativo e artístico, se permitindo a seguir sua intuição e seus instintos! Se você se prender muito ao mental, você vai sentir certa irritabilidade, ansiedade e até uma impotência diante das situações e oportunidades. Cuidado para não se tornar o seu maior inimigo, peixes. O conselho é para que se abra às mudanças, solte do controle, pois a energia é otimista, de coragem empoderamento!