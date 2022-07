Horóscopo de hoje (14/07/22): previsão para quinta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 13 de julho de 2022, quarta.

Aproveite e leia também o Horóscopo de Julho 2022: previsão mensal para os signos

Horóscopo de hoje de Áries

Ariano, não é possível ter um equilíbrio perfeito em todas as áreas da vida. Então, não se cobre tanto, mas observe o que pode estar vindo à tona hoje para identificar em qual área você precisa colocar mais energia agora! Caso você esteja em um momento focado no trabalho, reflita se você tem falado e passado tempo com as pessoas que você ama e o quanto você tem se nutrido do que te faz bem. Olhe também para a sua espiritualidade, se seu maior foco tem sido a vida material, como está a vida espiritual? O equilíbrio perfeito não existe, mas é importante não negligenciar as outras esferas da sua vida.

Horóscopo de hoje de Touro

A impaciência te assola e a vontade é de se livrar das tarefas chatas e longas. No entanto, touro, tome cuidado com ações precipitadas, pois estas tenderão a ocasionar problemas e frustrações. Melhor executá-las logo do que deixar para o fim da tarde, tendo tempo de consertar algo que não saiu bem, inesperadamente. As mudanças repentinas farão parte da sua quinta-feira, não se assuste caso tudo mude de uma hora para a outra. Procure se adaptar e aceitar, pois nada vai adiantar se agir de forma inflexível. Cuidado com o trânsito!

Gêmeos

O chamado para criar seus próprios movimentos é geral, mas, especialmente para você, geminiano, vem como um empurrão! Então pare de esperar as coisas acontecerem na sua vida de forma passiva. Seja ativo! O Universo sempre vai conspirar a seu favor, mas mostre VOCÊ a direção que deseja seguir. Se imponha. Entenda que só depende de você ter firmeza e força para agir. Então ouça a sua intuição, aproveite que seu regente, Mercúrio, está transitando em um dos signos mais intuitivos. Escolha também o que vai te ajudar a chegar na vida que você realmente quer ter!

Câncer

A criatividade está no ar! O sentimento é de liberdade, portanto, reserve parte do tempo para realizar algo novo, câncer. A necessidade de algo surpreendente pode desestabilizar os relacionamentos que caíram na acomodação, fiquei vigilante. Devagar, vai integrando novidades e atividades diferentes no dia a dia. É interessante inovar em todos os aspectos e esferas da sua vida, já que o momento astral está muito favorável a isso. Então se surgir novas oportunidades, agarre-as! Esse tende a ser um período de transformações emocionais também.

Horóscopo de hoje de Leão

Uma quinta-feira cheia de inspiração para os leoninos… Inove, transforme, busque a renovação no que for preciso hoje. Também coloque mais leveza na sua forma de encarar as situações! Tudo poderá acontecer ainda mais rápido do que você imagina, baste você acreditar genuinamente e fazer a sua parte. A vida se manifesta a partir do que você determina sobre ela, então confie, leão! Pare de se subestimar e de cair em suas próprias sabotagens. Tudo tende a fluir de forma fácil, feliz e dinâmica a partir de hoje. Mantenha uma postura otimista!

Virgem

Com os aspectos astrais que estão acontecendo somados a Lua Cheia no céu, é preciso refletir sobre em que sentido você precisa inovar e de que forma você pode começar a enxergar as situações como possibilidades, ao invés de portas fechadas. Entenda, virgem, que as mudanças de vida dependem da sua ação. Não fique esperando sinais místicos, pois você é o seu próprio sinal! Crie os movimentos e abra as suas próprias portas para a vida que deseja viver. O momento astral está super favorável, te incentivando e te dando coragem para realizar algo grandioso.

Horóscopo de hoje de Libra

Neste dia busque apoio das pessoas que são importantes para você. Lembre-se que você não precisa fazer tudo sozinho, você pode conversar, pedir ajuda e refletir sobre suas coisas com auxílio de alguém confiável! É um momento para você lembrar que a sua força existe dentro de você, mas não precisa ser sustentada sozinha. Também é um dia para se manter otimista e até considerar novos rumos e ideias para a sua vida. O Universo está trazendo novas possibilidades, então pode ser um bom momento para tentar algo diferente.

Escorpião

Escorpiano, essa quinta-feira pede foco e disciplina! Existe forte a possibilidade de que você alcance algum objetivo no qual você vem se dedicando há algum tempo, mas para que isso de fato ocorra, é preciso persistir e não desistir agora! Mas atenção, tome cuidado com a frieza e inflexibilidade diante da vida e principalmente diante de outras pessoas. Relembre a sua sensibilidade, trabalhe sua inteligência emocional nesse momento e evite ficar podando seus sonhos e desejos. Explore a sua criatividade e confie nas suas ideias!

Sagitário

Sagitariano, neste dia bons diálogos e conversas serão bem-vindos para lhe deixar animado. É um bom momento para trocar experiências e abrir um pouco mais da sua vida íntima com pessoas que confia. É aconselhável que busque ter uma postura bem-humorada, descontraída e tolerante com a vida e as pessoas ao seu redor. Agora não é um bom momento para se enfiar em conflitos e tensões desnecessárias, pois as pessoas ao seu redor podem estar precisando do seu apoio. É interessante manter e praticar aquilo que te traz alegria e motivação, pois isso lhe trará ânimo! Também tome cuidado com o desgaste físico, mental e emocional.

Horóscopo de hoje de Capricórnio

Capricórnio, o que você realmente quer viver, criar e manifestar a partir de agora? Com a Lua Cheia acontecendo no seu signo, esse é um momento auspicioso para se conectar com isso, tendo maior clareza e entendimento dos seus desejos! A Lua encontrando com Plutão traz um período importante para que se conecte com a energia de cura, magnetismo e transformação. Aliás, o seu horóscopo vem falando muito sobre transformação. É um convite para você refletir sobre onde realmente deseja chegar e como deseja se sentir ao viver seus sonhos!

Aquário

Aquário, o seu horóscopo de quinta lança o convite para, se possível, ir próximo da natureza, da água, se conectando com essa energia de pureza, leveza e manifestação. Você estará vivendo hoje e nos próximos dias, momentos incríveis para co-criar. Então, aquariano, ative a o seu poder pessoal! Pare de se vitimizar e tenha coragem de tomar as decisões necessárias na sua vida a partir de agora. Pode até ser que algum ciclo esteja precisando ser encerrado ou que sua alma esteja pedindo para que alguma transformação seja movimentada – ouça o que ela está dizendo!

Horóscopo de hoje de Peixes

Peixes, as coisas ficarão melhores se enxergar as oportunidades de outras pessoas colaborarem com você com boa vontade. Esse é um bom dia para compartilhar as atividades, tarefas, trabalhar em equipe e topar parcerias. Também será motivador planejar algo diferente do habitual. Esse é um bom momento para a criatividade, inovar nos seus trabalhos e projetos. Busque novas inspirações, novos hobbies, percorra por um caminho diferente, fugindo do comodismo, do mais do mesmo.