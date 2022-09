Horóscopo do dia 14 de setembro de 2022, quarta-feira

O que está nas estrelas para você? Leia nosso Horóscopo do dia 12 de setembro de 2022 que o ajudam a navegar pelos altos e baixos da vida com dicas especiais para cada signo do zodíaco.

Horóscopo do dia

ÁRIES

Neste dia o Universo te incentiva a sair da sua zona de conforto, ariano. É um momento para explorar novas oportunidades e novos lugares! Procure inovar em cada detalhe do seu dia, onde você tiver oportunidade, faça diferente. Saia por aí vendo gente, ande em lugares que você não costuma passar, frequente novos estabelecimentos… esse é um período para integrar novas perspectivas, expandindo o horizonte. O momento também fala sobre conquistas. Você vai chegar aonde deseja, áries, mas para isso, é necessário romper com o tradicional.

TOURO

Neste dia é necessário organização e consciência financeira, taurino. Esse é um momento para ter um olhar realista sobre seus ganhos, gastos e investimentos. A energia do dia é de comprometimento e seriedade com o dinheiro, por isso a necessidade de fazer uma revisão a cerca desta esfera na sua vida. O momento proporciona estabilidade e segurança, não se preocupe, porém pede planejamento. É um excelente período para estabelecer suas próximas metas e ir pesquisando e refletindo sobre seus próximos investimentos. Também é oportuno para uma nova oferta de trabalho!

GÊMEOS

Geminiano, seu dia tende a trazer boas novidades que irão lhe abrir novas portas na sua vida, em especial na área material. Se uma oportunidade pintar, não sinta medo de aceitar! Porém, ao mesmo tempo, algumas situações chatas tendem a acontecer que irão te chatear ou te decepcionar. Esse pode ser um momento desafiador para suas emoções, gêmeos, pois alguém especial poderá ferir suas sentimentos, mas é importante agir com autorresponsabilidade e saber separar as coisas para que essas situações não influenciem nas demais áreas da sua vida.

CÂNCER

Câncer, esse é um momento importante para você ser gentil e paciente com as pessoas ao seu redor. Portanto, seja mais cuidado com a maneira que você fala e interage com as pessoas que estão por perto, um comportamento mais tranquilo será bem-vindo. Palavras de elogios e apoio serão importantes também, tanto de você para o outro, quanto do outro para você. Uma dica para o seu dia é tomar certo cuidado com ideias, comportamentos e atitudes que podem desgastar a si mesmo e as suas relações.

LEÃO

Seu dia tende a começar já exaustivo. Você sentirá certo peso mental, inquietude e até mesmo uma pressão. Procure respirar fundo para que seus pensamentos não te sufoquem! Nesse período, é aconselhável fazer somente aquilo que é essencial, sem ficar “inventando moda”. É necessário agir com objetividade e ir direto ao ponto. Ao mesmo tempo, existe uma energia de novas começos, novas oportunidades e novas ideias surgindo, mas cuidado para que isso não lhe deixe ainda mais ansioso. Vá com calma!

VIRGEM

Virgem, nesse momento os astros pedem para se libertar daquilo que te pesa ou te estagna; pensamentos, ideias, hábitos, pessoas, comportamentos, enfim. Hoje você poderá sentir uma necessidade maior de independência e liberdade, portanto, não tenha receio de virar a página, desapegar do que for necessário e iniciar um novo ciclo na sua vida. O Universo te convida a seguir sua intuição, se abrir para novas aventuras e tentar algo completamente inovador! Esse é um momento para agir de forma disruptiva, você vai se surpreender com o seu próprio potencial.

LIBRA

Nesta quarta-feira é preciso pés no chão, olhar analítico, paciência e ponderação, libriano. Nada de escolhas ou ações impulsivas! O dia exige reflexão, pensamento crítico e sabedoria para tomar qualquer atitude. É importante, acima de tudo, agir de forma justa, consigo e com o outro. Cuidado para não sacrificar suas vontades e objetivos pelos desejos da outra pessoa. Esse ainda é um momento para ser sincero com o outro, evite ficar iludindo as pessoas, não importa o que quer que seja, fale sempre a verdade, caso contrário, a verdade tende a vir à tona hoje.

ESCORPIÃO

Essa é uma quarta-feira para manter a dedicação e se esforçar pelos seus objetivos. Entenda que, sem esforço e persistência seus planos podem não ir muito longe nos próximos dias. Porém, escorpiano, se você souber se comprometer com o que verdadeiramente é importante para você, conseguirá ir muito além do que imagina. Paciência e organização também são necessárias para que as coisas fluam. A dica do seu dia é para que se conecte mais com a sua intuição e com seus sentimentos. Saia um pouco da razão quando for possível e necessário.

SAGITÁRIO

O dia de hoje pede para que você tenha uma postura mais flexível. Então, sagitário, ao invés de querer que as coisas aconteçam exatamente como você deseja, aprenda a lidar com as situações de maneira realista e de acordo com o que se apresenta para você. Também é possível que você tenha novas ideias e perspectivas sobre alguma área da vida ou acontecimento, seja como for, preste atenção ao novo que se apresenta. Trocas de mensagens, e-mails, vídeo chamada e conversas no geral são muito bem-vindas para o seu dia.

CAPRICÓRNIO

Capricórnio, neste dia os astros te convidam a fazer mais daquilo que te nutre! É um momento para cuidar mais do seu emocional, ter uma alimentação mais saudável e fazer coisas que ajudem a elevar sua autoestima, pois o foco aqui é trabalho o amor-próprio. É um ótimo dia para mudanças no visual também. Nesse momento é bem importante que você busque um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, principalmente para essas questões de autocuidado e lazer. Também é um período importante para integrar a calma e sabedoria para lidar com as novas possibilidades que surgirem, pois será necessário análise e ponderação.

AQUÁRIO

Dia intenso para os aquarianos. Algo inesperado pode acontecer e isso modificará todo o curso do seu dia, até mesmo dos próximos. Porém, o Universo quer que você entenda que, aquilo que não deu mais certo, é porque já se tornou obsoleto e o momento de algo novo acontecer, chegou. Você também poderá se sentir confuso e incerto sobre qual decisão tomar, para onde ir e o que fazer. As oportunidades estão aí, na sua frente, mas será preciso cautela para realizar uma escolha, pois seu emocional estará bem agitado.

PEIXES

Peixes, esse é um belo dia para o seu emocional, espiritual e sentimentos! O momento favorece a vida à dois, os namoros, casamentos, as uniões no geral. É um período oportuno para fazer planos e construir algo com quem você ama. Também é um dia bem favorável para se conectar com seu interior, suas emoções e espiritualidade. Se abra para esse universo e permita-se ser guiado pela sua intuição. Esse é um momento de bastante sensibilidade, onde você poderá compreender muita coisa que antes parecia ser difícil demais. Se despida de todo e qualquer julgamento.