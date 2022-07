Horóscopo de hoje (15/07/22): previsão para sexta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 13 de julho de 2022, quarta.

Horóscopo de hoje de Áries

Os astros aconselham aos nativos de áries a manter a calma e exigir menos de si mesmos. Talvez você, ariano, esteja passando por um momento desafiador onde se cobrar demais não ajudará em nada e nem vai resolver o que precisa ser resolvido. Ao invés disso, procure dar o seu melhor e se dedique ao que for possível nesse momento, respeitando seus limites sempre! A sua dedicação e comprometimento são o suficiente para você chegar onde deseja, não se preocupe. Algum assunto, situação ou pendência que você vem adiando, está pedindo finalização nesse momento.

Horóscopo de hoje de Touro

O seu horóscopo do dia apresenta um dia acelerado e cheio de imprevistos! Não se deve confiar em nada como certo, por isso é bom é aconselhável que tenha flexibilidade de horário e evitar marcar compromissos muito próximos um do outro, pois assim ganhará tempo se for pego pelo inesperado. Não se surpreenda se contratos, parcerias, apoios e afins forem cancelados sem mais nem menos. Hoje, tudo é possível. Quando o dia está assim, inclinado aos imprevistos, é interessante que você também mude propositalmente a sua rotina, pois tarefas repetitivas trarão irritação, então busque inovar.

Gêmeos

Geminiano, o horóscopo de hoje mostra que esse é um bom dia para ter novas ideias! Então, se surgir uma oportunidade de mudar seus planos ou caminho, reflita com calma e carinho, sem descartar essa possibilidade. Você está vivendo um momento de vida em que precisa de movimento e novidade na sua jornada para se sentir motivado, com ânimo e mais alegre. Procure frequentar lugares inspiradores, como galerias, museus, cinema ou até mesmo locais públicos, como parque, praças, natureza.

Câncer

Essa sexta tende a ser bem mental, onde muitos pensamentos tomarão conta de você, podendo até lhe trazer certa inquietação. Muitas ideias e desejos virão à tona e a sua vontade vai ser de fazer tudo ao mesmo tempo. Mas é aconselhável ir com calma, buscar ouvir seus sentimentos e intuições para não meter os pés pelas mãos, mas é justamente aí que encontra o seu desafio do dia: silenciar os vários pensamentos e se acalmar. Esse é um dia cheio de criatividade e muita inspiração, oportuno para tirar ideias da mente e do papel. Então tente encontrar um equilíbrio entre seus desejos e necessidades.

Horóscopo de hoje de Leão

O horóscopo para leão traz um olhar para o futuro, a vontade de agir rumo aos seus planos! Neste dia o Universo te apresentará infinitas possibilidades além do horizonte, leonino, isso lhe trará confiança, atitude, força de vontade e fé para agir. Esse é um excelente período para focar nos seus sonhos a longo prazo e começar a mexer os pauzinhos agora mesmo. Porém, o desafio, será manter o planejamento e a consistência. Procure acalmar a ansiedade, não agir na empolgação do momento e ouvir a sua intuição!

Virgem

Novos caminhos, novas oportunidades e possibilidades lhe apresentarão para você, virginiano. Mantenha a positividade, esse é um dia bem otimista! Então saiba agarrar as novidades com sabedoria e ânimo, pois elas lhe serão benéficas e trarão bons frutos. Esse também é um dia indicado para resolver assuntos que estão pendentes ou que são mais delicados, além de ser favorável para encontrar soluções para algo que você tem adiado. Virgem, busque modificar ações, atitudes, e comportamentos que tem lhe feito mal.

Horóscopo de hoje de Libra

Um clima de charme, romance e sedução te faz aproximar das pessoas. Nessa sexta a vontade é de sair, socializar, conhecer gente nova e frequentar lugares diferentes! Se joga, libriano, curta a vida com tudo o que você tem direito, pois os astros favorecem bastante a diversão e a farra neste dia. Talvez você se interesse por pessoas diferentes, que você nem imaginaria que um dia iria se interessar – tanto no quesito amor quanto no quesito amizade. Aproveite para descobrir um novo Eu, com novos desejos e interesses. Esse dia irá te surpreender em diversos aspectos, basta você estar aberto e livre de receios, medos e até preconceitos.

Escorpião

Horóscopo de hoje diz que o seu desejo é se sentir livre. Você estará buscando liberdade de algo que está só te sufocando e frustrando! Esse é um momento bem indicado para de fato integrar essa liberdade que você tanto deseja e buscar novas experiências e novos caminhos. Talvez seja desafiador se livrar de alguns apegos emocionais, sentimentos e vínculos que foram criados. Mas para algo novo se estabelecer, algo velho precisa ser renunciado. Também é preciso se libertar do ego, se você está acostumado a ser o centro e receber todas as luzes do holofote só para si, esse é um momento de compartilhar o pódio e ver que somando forças e ideias, você alcança lugares mais longe!

Sagitário

Uma nova fase se aproxima, um novo momento de vida chegará. Cuidado para que suas ideias antigas não te atrapalhem, pois esse é um período que pede flexibilidade, novas ideias e expansão dos seus horizontes, sagitário. Não seja rígido e metódico. Algumas mudanças de plano deverão ser feitas. Fique tranquilo, busque fluir com sua intuição e com os acontecimentos. Mantenha-se otimista, integre a sua coragem e seu espirito de liderança. Você vai chegar em lugares que pensou que demoraria mais tempo para chegar.

Horóscopo de hoje de Capricórnio

O foco do dia é você, a sua energia, o seu autocuidado e autoconhecimento! É hora de acender a sua chama interior e persistir nos seus sonhos, ir de encontro com o propósito da sua alma e com aquilo que te traz felicidade e empolgação ao ser feito. É preciso confiar nas suas ideias e sonhos, capricórnio. Talvez seja difícil pra você lidar com os julgamentos e comentários alheios, principalmente de pessoas que são próximas a você. Mas neste dia os astros te encorajam a passar por isso. Conecte-se com seu lado mais profundo, sentimental e espiritual, pois é isso que vai te guiar para a sua verdade.

Aquário

Nesta sexta-feira ocorre o encontro da Lua com Saturno no seu signo. Ótimo momento para fazer um check-up, ou iniciar algum tipo de tratamento que requer disciplina. Esse também é um bom dia para mudar hábitos alimentares, comportamentos ou até mesmo se libertar de dependências, pois encontra aqui um céu astral que ajuda nesses aspectos. Neste dia, os astros mostram que tudo o que você levar a sério e agir com responsabilidade, tende a ser muito benéfico e dar muito certo lá na frente. aproveite essa energia de foco e produtividade para também desenrolar situações que estão em “banho maria” há tempos.

Horóscopo de hoje de Peixes

Peixes, é bacana integrar toda animação, inspiração e força de vontade que seu horóscopo está lhe proporcionando hoje de acordo com os astros. Esse é um bom momento para dar inicio à algo novo na sua vida, seja qual for a área. Pois tudo indica que você sabe o que tem que ser feito e como tem que ser feito. Cuidado com a autossabotagem, pisciano. Muitos medos vão aparecer pra te paralisar, mas é preciso persistir, seguindo seu coração, se responsabilizando pelas suas escolhas, ações e pela sua própria vida. Conte com o auxílio de alguém que você ama muito!