Horóscopo do dia 15 de setembro de 2022, quinta-feira

ÁRIES

Ariano, o Horóscopo do dia diz que é necessário que foque em colocar as coisas em ordem na sua vida. Então, resolva as pendências, esclareça o que for necessário, organize ideias, planos e hábitos… pare de fugir ou tentar ignorar os assuntos que você percebe que estão precisando da sua atenção e dedicação!

É o momento ideal para dar andamento à aspectos de vida que você sente que está estagnado também. Mexa-se para que movimentações ocorram nessas áreas. Também é aconselhável que cuide da sua saúde mental, então, áries, não se desgaste por aspectos insignificantes.

TOURO

Vai com calma hoje, taurino, pois tomadas de decisões apressadas tenderão a não dar certo. É positivo que invista numa atividade física leve, para ajudar a passar o tempo e a encontrar um caminho mais construtivo!

O pensamento ansioso poderá resultar numa ação arriscada, e isso não será bom. Portanto, faça mais daquilo que te relaxa e busque se manter focado no momento presente, sem se preocupar demasiadamente com o que está por vir. Será importante ter jogo de cintura para lidar com a imprevisibilidade das situações.

GÊMEOS

A Lua ingressa no seu signo hoje e você vai sentir que é uma boa hora para entrosar com as pessoas, conversas assuntos interessantes, conhecer gente nova, ler, estudar e realizar coisas diferentes. Também é hora de diversificar e pegar leve, mas também fazer um pouco de tudo, pois você vai se sentir animado e inspirado. É indicado sair de casa, passear em lugares próximos e aproveitar para conhecer pessoas novas. Trabalhos com comunicação e distribuição de informação são a tônica deste momento. Neste dia há grande capacidade de realizar várias atividades ao mesmo tempo e ter uma atividade paralela para aumentar a renda.

CÂNCER

Canceriano, a maior parte do seu dia tende a ser lenta, parece que nada vai pra frente, nada se resolve. A tônica desta quinta-feira é: paciência. É melhor evitar o desgaste e o estresse e se permitir a seguir o fluxo do universo! Mas fica tranquilo, no fim da tarde o clima tende a melhorar e você vai notar o ritmo ficando mais fluído.

Será também um momento mais interessante para as interações, conversas e trocas. Também favorece os conhecimentos, estudos e leituras. Foque em realizar atividades alegres, que te tragam movimento, novidade e uma nova perspectiva sobre algumas ideias.

LEÃO

Leonino, neste dia, colocar os dons e talentos em movimento é muito auspicioso, portanto, confie piamente em si e no que você faz de melhor! Também é aconselhável se posicionar diante de alguma situação ou assunto, pois pode render uma boa conversa e até um network que será útil durante o dia ou para os próximos dias. Portanto, fale mais sobre aquilo que pensa, sobre suas ideias, porém, não tente impor nada de forma rude. Se abra para diferentes posicionamentos e visões também. Esse é um momento bem criativo, onde muitas ideias podem surgir!

VIRGEM

Você acordará de “bem com o espelho” e será um dia muito especial, pois estará se sentindo muito mais confiante e segura de si e das suas escolhas hoje. Também é um dia indicado para tornar o seu espaço, seja sua casa ou escritório, um lugar mais aconchegante. Aliás, o momento é propício para aquisição de utensílios ou coisas que tornem a vida mais confortável e agradável. Virgem, é muito importante investir naquilo que te traz paz, que deixa seu momento de lazer e descanso mais gostoso, pois isso te ajuda a se sentir energizado.

LIBRA

Libra, o Horóscopo do dia diz esse é um excelente momento para pegar suas ideias, suas vivências e experiencias e fazer algo de positivo com elas. Esse período astral favorece demais a esfera material e financeira, portanto, é positivo você começar a ir planejando um novo projeto ou negócio, pois as portas estão abertas e essa jornada será bem próspera. Pare de acumular ideias na gaveta, libriano, o momento de ação chegou, portanto, comece a analisar o que pode ser viável realizar nos próximos dias.

ESCORPIÃO

Esse tende a ser um dia agitado e conflituoso, escorpiano. Talvez algo ou alguém te deixe triste com alguma atitude que você não esperava. Neste dia você estará com as emoções à flor da pele, é necessário cautela para não querer comprar briga a todo momento, por pouca coisa. Se algo te magoar ou te frustrar, não caia nesse limbo, foque nas coisas boas à sua volta! Não permita estragar seu dia por causa de outas pessoas, procure aquilo que te motive e não se renda a tristeza. Busque também direcionar a sua energia de agito para aquilo que é importante ser feito.

SAGITÁRIO

O horóscopo do dia te alerta para ficar atento sobre as pessoas que estão ao seu redor, sagitário. É importante que comece a avaliar a qualidade dos seus relacionamentos, e não a quantidade. Entenda que nem todo mundo que está perto de você pode, verdadeiramente, lhe ajudar se você precisar. Também evite dar muita atenção ao que os outros podem falar sobre você e sua vida. Neste momento, o ideal é confiar nos seus instintos, sonhos e desejos. Ninguém melhor do que você para fazer suas próprias escolhas! Caso uma nova oportunidade apareça para você, pense bem antes de decidir o que será feito.

CAPRICÓRNIO

Esse é um bom momento para resolver situações difíceis e não deixar passar ou não postergar mais essas coisas. Vá direto ao ponto e seja objetivo. É sobre sentir a força e o poder pessoal atuar, resolvendo situações estagnadas, capricórnio. A energia do seu dia é de praticidade. Uma atitude diferente frente aos problemas dará novos resultados e rumos. Portanto, foque em deixar tudo claro e certo, sem nós. Também pode ser interessante pegar aquela situação que estava te tirando o sono e dar um novo sentido a ela, ressignificando o que não estava mais fazendo tanto sentido nesse momento.

AQUÁRIO

Aquário, apesar de ter iniciativas, muitas vezes, existem forças que são contrárias ou simplesmente dificultam o que tem de ser feito. Hoje você pode ter essa sensação, de que tudo está contra você. O mau humor também não ajuda a fazer um levantamento do que está faltando. Esse pode ser um dia desafiador, em diversos sentidos, portanto, é aconselhável que tente se manter imparcial e opte por tarefas individuais. Tem algum encontro importante hoje? Melhor remarcar, pois as coisas podem não ser como se espera.

PEIXES

Esse é um dia de sonhos e imaginação, sendo propício àqueles que trabalham com criatividade, escrevem, pintam ou estudam. Com inspiração, é possível iniciar um novo projeto, ter uma ideia inovadora ou resolver problemas antigos. Aproveite que sua mente estará bem imaginativa e põe pra jogo, sem medo de estar “viajando na maionese”. Esse também é um dia bem interessante para questões do coletivo, causas sociais, trabalhos voluntários e solidários. Se sentir no coração, que tal ajudar alguma ONG ou até mesmo uma pessoa mais necessitada?