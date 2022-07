Horóscopo de hoje (16/07/22): previsão para sábado

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 16 de julho de 2022, sábado.

Aproveite e leia também o Horóscopo de Julho 2022: previsão mensal para os signos

Horóscopo de hoje de Áries

Áries, neste dia a intuição vai ajudar a identificar as oportunidades e deve-se aproveitá-las. Portanto, se receber um convite de forma inesperada, não hesite em aceitar! As melhores coisas da vida tendem acontecer de forma surpreendente, no lugar e no momento em que você menos imagina. Para os casais, o aumento da proximidade será decorrente de palavras e atitudes de apoio e estímulo, sendo assim, ariano, receba o apoio das pessoas que te querem bem, assim como dê apoio para quem é importante pra você. Ações proativas estão em alta!

Horóscopo de hoje de Touro

Neste sábado você pode se sentir ansioso, com a mente inquieta decorrente de muitos pensamentos. Isso pode atrapalhar totalmente o foco do seu dia, te trazendo certa exaustão e fazendo se esquecer do que realmente importa nesse momento. Cuidado para não centralizar tudo em você, touro. Às vezes você quer ser proativo e acaba sendo cabeça dura demais, tentando resolver tudo sozinho. É aconselhável solicitar ajuda, compartilhar suas demandas e dividir suas dificuldades com alguém. O dia de hoje favorece, e muito, as amizades e parcerias.

Gêmeos

Os movimentos astrais deste sábado podem trazer imprevistos, então procure respirar fundo, geminiano. Faça o que for preciso hoje, mas tenha paciência caso algo saia do planejado. Lembre que até o que dá errado, de certa forma, dá certo. Você poderá receber alguma noticia relacionada à uma mulher ou vinda de uma mulher, essa notícia talvez não lhe agrade muito, podendo até gerar certa revolta. Mas cuidado ao agir impulsivamente, ok? É preciso manter os pés no chão e, como já foi dito, respirar profundamente, agindo de maneira sábia!

Câncer

O clima idílico enaltece a paixão neste sábado. Se está só, procure algo ou alguém para se apaixonar, afinal, os astros favorecem a paixão de qualquer coisa. Também há uma tendência a ver como sobrenatural algumas coisas que não se pode racionalmente explicar. O momento vem com um ar místico, onde estará mais propício a crer em sonhos e intuições! Além disso, ainda convém cuidar do sistema imunológico, da saúde mental e do lado espiritual, pois são pontos que estarão mais “expostos” nesse dia, portanto, mais frágeis.

Horóscopo de hoje de Leão

Leonino, esse é um bom dia para se aprofundar em questões do feminino, seja você homem ou mulher, não importa, pois todos nós temos a energia feminina e masculina! Essa energia do feminino está muito associada à criatividade, sensibilidade, família, amor, autocuidado e sonhos, então que tal se aprofundar nessas temáticas de forma bem pessoal? Explorando mais seu lado criativo, sensível, amoroso, acreditando mais nos seus sonhos, se permitindo a momentos de autocuidado e prazer, enfim. O Universo te convida a encontrar mais alegria na simplicidade, desapegando um pouco do lado material da vida.

Virgem

Virgem, esse tende a ser um dia mais lento, preguiçoso, porém, não quer dizer que nada vai dar certo ou que será um dia chato. É interessante aproveitar essa energia mais lenta para fazer tudo com mais calmaria e sabedoria, sabendo onde está pisando e planejando cada detalhe das suas próximas ações. É um sábado bem criativo, onde você terá ideias inovadoras e encontrará soluções inéditas para antigos problemas. Não fique em cima do muro, é preciso se posicionar, confiar na sua palavra, confiar em si mesmo e se mostrar como autoridade diante de determinado assunto. Cuidado com manipulações e situações que surgirão para te confundir.

Horóscopo de hoje de Libra

Libriano, esse é um dia de coragem, força de vontade, criatividade, ação e atitude! Tudo isso à seu dispor. Você vai sentir a empolgação para realizar algo que deseja há tempos, porém, poderá se sentir paralisado ao ter que tomar uma atitude diante a isso. Pode haver certo medo em desagradar alguém, ou até mesmo uma sensação de se sentir egoísta ou mesquinho. Mas calma… é preciso olhar para si, fazer por você, seguir seus sonhos, seus instintos e buscar contemplação na sua jornada. Você não precisa passar por cima de ninguém e nem brigar com ninguém, apenas se priorizar.

Escorpião

Mais uma vez, um forte momento de finalização aparece por aqui! Esse é um dia bastante oportuno para dar um ponto final de algo que está sendo tóxico na sua vida, escorpiano. Não importa o que seja, sobre qual área seja, o que importa é encerrar esse ciclo e se abrir para um novo. Pode ser desafiador se livrar de alguns apegos, deixar para trás coisas materiais que você veio construindo e conquistando, porém, coisas são apenas coisas. Não é o momento para se preocupar com dinheiro ou bens, mas sim com a sua realização e felicidade genuína. O que te traz plenitude e prazer? Vá atrás disso.

Sagitário

A energia do seu sábado vem super proativa, te motivando a agir, a ser corajoso, a ter iniciativa e dar um novo passo em algo na sua vida. Porém, sagitariano, cuidado para não olhar somente para fora e esquecer do interno, negligenciando seus sentimentos. É preciso sustentar também a sua vida emocional, se cuidar e se acolher quando for necessário. Se hoje a tristeza ou decepção vier, converse! Conte com a ajuda de pessoas confiáveis para desabafar, para encontrar um ombro amigo e assim conseguir resolver seus desafios com maior facilidade, afinal, você tem tudo o que precisa ao seu alcance para superar tais dificuldades.

Horóscopo de hoje de Capricórnio

O horóscopo de hoje aponta problemáticas financeiras, talvez uma preocupação exacerbada, medo de algo não dar certo ou de faltar dinheiro para realizar alguma coisa. É sim importante ter cautela com suas finanças, olhar com mais cuidado para como você tem gastado seu dinheiro e se planejar melhor. Cuidado com a ambição, capricórnio, às vezes por status você quer comprar algo, fazer algo ou mostrar que você pode, sendo que no fundo isso nem vai te agregar realmente. É tempo de se conectar mais verdadeiramente com seus reais valores, com o que é indispensável mesmo para você. Não é hora de sustentar o ego e uma coisa que você não é.

Aquário

A reflexão que fica para esse sábado é: você tem se nutrido e se dado amor? você tem se respeitado e feito o que seu corpo precisa? É tempo de olhar com mais carinho para si mesmo, para suas necessidades emocionais, ouvir mais o seu corpo. Como você pode esperar que o outro te faça bem, se você muitas vezes se trata mal, aquariano? Neste dia o Universo quer te inspirar a melhorar essa relação entre você com você mesmo. Então pare de delegar para os outros a função de te amar e tratar bem, quando isso tem que partir, primeiramente, de você! O que você espera do outro, talvez é algo que você mesmo não está se dando.

Horóscopo de hoje de Peixes

Com a Lua em sua fase Cheia, entrando hoje no seu signo, é possível que muita coisa esteja vindo à tona, trazendo insights, conexões e uma certa aceleração aos piscianos! A sensibilidade e a intuição estão super afloradas, isso lhe dá a capacidade de sentir e compreender além do óbvio, além daquilo que é visto e do que é palpável. As coisas irão clarear aí dentro, te dando um novo sentido para as dificuldades atuais da sua vida. Porém, é preciso desacelerar, encontrar seu ponto de paz e equilíbrio para não cometer equívocos.