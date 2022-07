Horóscopo de hoje (17/07/22): previsão para domingo

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 17 de julho de 2022, sábado.

Aproveite e leia também o Horóscopo de Julho 2022: previsão mensal para os signos

Horóscopo de hoje de Áries

Hoje os astros trazem uma energia e movimento e assertividade! Lindo dia para a construção dos seus sonhos, do seu propósito. É um momento que fala sobre manter a constância, a organização, agir de forma criativa, contando com apoio de pessoas confiáveis, mas também será preciso saber lidar com alguns imprevistos e trabalhar com improvisos! O dia favorece o trabalho artístico, se isso for um desafio para você, apenas se joga, e permita que a inspiração te guie. Ande com calma, absorvendo os aprendizados ao longo da sua jornada. Essa é a energia que vai perdurar ao longo de toda a sua semana.

Horóscopo de hoje de Touro

Esse é um domingo cheio de insights. Fique atento, pois novidades poderão surgir, sendo importante não negligenciar as oportunidades. Aproveite esse momento para também se atualizar, fazer um upgrade no conhecimento pessoal ou profissional. Os astros favorecem bastante os estudos. Também se encontram em um bom momento mudanças de casa ou na casa, então se estiver afim de mudar os móveis de lugar ou dar início a uma reforma, aproveite. Além de tudo isso, o Universo indica um ótimo período para expandir sua espiritualidade e suas crenças!

Gêmeos

O Horóscopo de hoje de diz que as coisas parecem meio confusas por aí, geminiano? Pensamentos e ideias bagunçadas, tudo meio nebuloso? Pois é, esse domingo tende a ser um pouco estranho para você. algumas ideias e desejos do passado podem voltar, outras do presente tendem a não fazer mais sentido, e esse pode ser o seu desafio atual: viver uma grande oscilação de sentimentos e vontades. Está tudo bem, lembre-se que você é um ser cíclico, de signo mutável, e essas mudanças repentinas fazem parte da vida. É importante que, acima de tudo, você siga seus desejos profundas, ouça sua intuição e faça o que faz sentimento pra você no hoje.

Horóscopo de hoje de Câncer

O Sol que está no seu signo forma um belo aspecto com a Lua, seu astro regente, trazendo paz e equilíbrio entre razão e emoção. Atenção canceriano, tudo o que estava escondido, sejam projetos, situações ou relacionamentos, pode revelar possibilidades de crescimento e brilho! Então use desse momento tão auspicioso para o seu crescimento e foque naquilo que você realmente deseja que desenvolva e aconteça na sua vida, câncer. Neste domingo também é oportuno falar mais com alguém sobre seus sentimentos, seus sonhos e suas motivações.

Leão

Neste dia talvez você sinta que seus sentimentos e emoções estejam confusos e perdidos. Pode ser difícil de se compreender e dar nome àquilo que sente. Esse tende a ser um dia mais intenso, onde tudo o que passar pela sua cabeça ou que for dito para você, você duvide. Talvez você se sinta incapaz de algo, inseguro sobre suas ideias e sonhos e sem ânimo para reverter o jogo. Sabendo disso tudo, é preciso desacelerar, dar um passinho para trás e ir com calma, analisando o que está te causando tanto incomodo, tanto sentimento ruim. É importante revisitar seu passado e tentar compreender se algum trauma de lá está interferindo o seu agora. É tempo de análise para os leoninos, muita coisa pode transbordar.

Virgem

Alguma situação tensa e desafiadora pode ocorrer hoje, o desafio vai ser manter o equilíbrio e a paciência para lidar com ela e resolver o que for necessário. Portanto, virginiano, é importante buscar uma base sólida, ou seja, solicitar ajuda de pessoas que você sabe que pode contar, que conseguem te dar estrutura, apoio e segurança, sem ficar te criticando. Procure fazer aquilo que tem o poder de te acalmar e de fazer você se reconectar consigo, com seus sentimentos e paz. Não se renda para a energia turbulenta de estresse e raiva.

Horóscopo de hoje de Libra

Esse é um domingo bem animado e empolgante para os librianos. A vontade é de aparecer, ser visto, ser reconhecido, mostrar seus conhecimentos e talentos. Aproveite, já que o Universo está bem favorável para o seu Eu. Mas atenção com o ego, em libra?! É preciso manter a simpatia, humildade e não querer crescer pra cima de ninguém. Além disso, esse é um bom dia para inciativas criativas, contar com o apoio de familiares e amigos para projetos e ideias, ou ainda, você apoiar familiares ou amigos com algum projeto deles. Você pode agregar muito valor!

Escorpião

Esse tende a ser um domingo um pouco mais monótono, preguiçoso até. É importante que você busque conforto e que esteja em um lugar e com pessoas que te façam se sentir seguro. Excelente dia para apreciar as coisas boas da vida, curtir seu dia com boas companhias, comendo algo delicioso e fazendo o que você gosta. Esse não é o melhor momento para tomar decisões e fazer escolha, pois a sua mente pode estar cansada e só querendo mesmo descansar e não ter responsabilidades, então que assim seja. Faça somente aquilo que é fácil e confortável para você. Se permita ao descanso.

Sagitário

É preciso que confie no que você sente que precisa fazer, sagitário! Pare de negligenciar o seu sentir, as suas emoções sempre querem te dizer algo. Então neste dia, tire um tempo para se conectar mais profundamente consigo mesmo e suas emoções… respire fundo com calma e perceba o seu corpo, acolha os sentimentos que surgirem. Às vezes você fica vivendo muito no automático e deixando seu autocuidado para depois. O depois é agora! pode ser bem produtivo conversar com um amigo querido, de confiança, e pedir a opinião dele sobre si, normalmente nossos amigos observam coisas sobre nós mesmos que nem a gente é capaz.

Horóscopo de hoje de Capricórnio

Capricórnio, o horóscopo de hoje pede para que permita que a sua intuição te guie. Não se deixe levar por expectativas externas ou medo de julgamento – siga o seu coração mesmo! Afinal, quantas vezes você deixou de fazer algo que queria? Quantas vezes você deixou de ser você realmente? Tudo por medo de julgamentos? Também tenha atenção as conversas que acontecerem ao longo do dia e à forma como você se sente em relação as possibilidades que surgirem. Insights poderosos e muita clareza pode surgir!

Aquário

Esse domingo traz uma energia muito elevada, pois há diversos aspectos astrais fluidos acontecendo para você. Porém, ao mesmo tempo, pode ser que sentimentos mais intensos venham à tona também e é importante não negá-los, e sim procurar acolher e compreender. Mas no geral, as energias do seu dia estão poderosas para materializar através dos seus sentimentos e da potência que eles representam! Lembre-se da sua motivação, seus motivos para suas ações. E ao se deparar com algo desafiador, não fuja, não desista, encare.

Horóscopo de hoje de Peixes

O Horóscopo de hoje diz que o dia ocorre o encontro místico da Lua com Netuno no seu signo. Este período beneficia as artes; música, dança, pinturas e etc. Então aproveite dessa energia sutil e sensível para explorar o lado artístico que é intrínseco no seu ser. Os sentimentos tendem a ser intensos hoje, afinal, temos uma Lua Cheia no céu em conjunção com Netuno. Esse tende a ser um momento de várias emoções correndo aí dentro, muitos sonhos, muitos insights e intuições, observe tudo e se permita a sentir o que tem que ser sentido, sem tentar fugir.