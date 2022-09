Horóscopo de hoje (17/09/22): previsão para sábado

Veja previsão do seu horóscopo do dia, sábado, 17 de setembro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 17 de setembro de 2022, sábado.

Horóscopo de Áries

Áries, você tem sustentado seus sonhos? O dia de hoje pede persistência e confiança em seu potencial para construir seus sonhos. Não deixe a cobrança e a pressa lhe afastar do que lhe inspira e lhe toca a alma. Lembre-se que é preciso fazer um pouco a cada dia para que seus objetivos se concretizem! Hoje, o dia também exige paciência consigo mesmo e com o externo, pois imprevistos podem acontecer. Então, respira fundo e deixa fluir. Ao final do dia, o conselho é se conectar com estudos e pessoas que possam ampliar seus horizontes mentais, abrir a mente para novas experiencias.

Horóscopo de Touro

O que você pode, neste dia, retomar de estudos, memórias ou relações que vão lhe trazer bem-estar, touro? Esse é um bom momento para revisitar questões que precisam de ajustes, mas que também lhe reconectam com a sua essência. Aproveite a leveza que o clima astral de hoje proporciona para ampliar sua perspectiva sobre as situações que está vivendo. Mas atenção com a cobrança, a crítica e o perfeccionismo, taurino. Evite agir e falar por impulso! observe os padrões de pensamento que lhe paralisam e sabotam seu desenvolvimento.

Horóscopo de Gêmeos

O horóscopo de hoje para os nativos de gêmeos é um convite para se movimentar de acordo com o que suas emoções pedem, principalmente na esfera profissional e financeira. Confie na sua intuição, siga seus sentimentos e saia um pouco da energia mental. Neste dia os astros proporcionam uma grande sabedoria emocional para você, e isso vai te ajudar a ter ainda mais claro o que é importante e essencial para a sua vida material, geminiano. Não tenha vergonha ou medo de ser quem você é e fazer o que você gosta de fazer!

Horóscopo de Câncer

Canceriano, neste dia pode ser interessante rever algum estudo, reler algum livro de desenvolvimento pessoal que tenha te marcado e até rever antigos cadernos de anotações e estudos! A cada momento que você resgata ideias, livros, conhecimentos e interesses, você tem uma nova perspectiva sobre eles, que pode até mesmo te ajudar a ter clareza sobre seu momento atual e sobre o que ainda faz sentido colocar energia na sua vida. Ou seja, câncer, esse é um excelente período para revisar algo que você carrega do seu passado e ressignificar, dando um novo direcionamento.

Horóscopo de Leão

Leonino, é necessário ter um pouco de cuidado hoje para não falar muito impulsivamente e entrar em conflitos. Busque canalizar essa energia para outras coisas, uma atividade física, algo criativo ou apenas esteja aberto para insights que podem surgir nesse período… Novas possibilidades incríveis podem surgir! Se algo te ferir de alguma forma, magoando ou estressando, procure não revidar na hora, espere o calor do momento passar, a poeira baixar e você refletir melhor antes de dizer qualquer coisa.

Horóscopo de Virgem

Virgem, neste dia você tende a estar bem exigente e crítico, tanto consigo mesmo quanto com as outras pessoas. Muitas exigências podem afastar pessoas e trazer dificuldade na resolução dos conflitos que, porventura, estejam acontecendo nesse momento da sua vida. Atenção, pois dizer para os outros o que devem ou não fazer, muitas vezes, causa mal-entendidos. Lembrando que Mercúrio está retrógrado e é o seu planeta regente, então é normal pensar numa coisa, mas dizer algo completamente diferente.

Horóscopo de Libra

Libra, neste dia, principalmente por Mercúrio estar retrógrado no seu signo, é importante ter clareza dos seus objetivos para não acabar se dispersando ao longo do dia. Faça uma listinha do que precisa ser feito, desligue o celular e se concentre no que é necessário. É importante ser direto e prático. Esse também é um ótimo dia para ter trocas e retomar antigas ideias que estejam conectadas com algum projeto do passado, assim como para ativar a sua criatividade com escrita. O momento é ideal para se dedicar a colocar tudo escrito num papel.

Horóscopo de Escorpião

Durante o dia de hoje, busque evitar a teimosia e a inflexibilidade, escorpiano. A vida poderá lhe pedir mais leveza e adaptação, portanto, saiba se adaptar a diferentes situações que podem chegar para você. Ao mesmo tempo, é um ótimo momento para cuidar mais de si mesmo, fazer atividades que façam você se sentir autoconfiante e otimista sobre si e sobre seus desejos e metas. Porém, atenção, tome cuidado com certas pessoas ao seu redor, alguém pode não estar sendo completamente honesto com você.

Horóscopo de Sagitário

O seu horóscopo mostra que neste dia é interessante manter o foco, a responsabilidade e o autocontrole. Portanto, sagitário, evite comportamentos impulsivos ou imaturos para lidar com as pessoas e situações que se aproximam de você. É uma boa semana para ter maior constância e dedicação em alguma meta e desejo de médio e longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, tome cuidado para não exigir demais de si mesmo, sagitariano. Saiba reconhecer seus limites! É bacana que estimule a sua criatividade e confie mais nas suas ideias, elas podem ser melhores do que você pensa.

Horóscopo de Capricórnio

Capricorniano, neste dia, o seu horóscopo aponta para alguma decisão necessária e importante de ser feita. É preciso confiar em si e naquilo que você deseja para o seu futuro, sem ficar dependendo muito da opinião do outro. Escolha aquilo que faz sentido para você, que te traz paz e alegria. O momento astral também fala sobre autoconfiança, foco e determinação sobre suas metas. Esse é um período oportuno para realizar o que quiser, capricórnio. Mantenha-se flexível, criativo e aberto para o novo. As parcerias estão em alta.

Horóscopo de Aquário

Neste dia a produtividade está em alta e há sucesso nos empreendimentos! Aproveite, aquariano, é um tempo ótimo para planejar e executar. A mente está criativa e afiada, soluções inovadoras surgirão e boas ideias também. É um excelente momento para as comunicações, as trocas, parcerias e trabalho em equipe. Se deseja aprender algo novo, o momento é agora. invista em expandir seus conhecimentos; leituras, cursos, estudos, etc. Aquilo que você fizer ou iniciar hoje, tende a permanecer e ser duradouro, pois esse é um período de bastante estabilidade e segurança.

Horóscopo de Peixes

Neste sábado o Universo quer te alertar que ficar no mundo dos sonhos pode ser energia jogada fora em algo que não tem chance de prosperar. Um bom banho pode ajudar a dar uma pausa e não desperdiçar tempo naquilo que não vale a pena. Pode ser desafiador, mas será necessário se manter atento com os pés no chão! Se tiver dúvida sobre algo, é importante buscar ajuda de alguém ou um especialista em determinado assunto. As coisas parecerão confusas hoje e pode ser difícil de compreender algumas questões.