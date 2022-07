Horóscopo de hoje (18/07/22): previsão para segunda-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 18 de julho de 2022, segunda.

Horóscopo de hoje de Áries

Seu signo hoje recebe a Lua, que inunda seu dia com sensibilidade. Hoje você sentirá tudo muito a flor da pele, inclusive, é preciso ter cautela com as brigas e discussões. Algumas coisas que você acha errado ou não concordam tendem a crescer para você e isso te causará certo incomodo. Respira fundo, ariano. É só um momento, vai passar. As confusões geradas aqui, não valerão a pena. Integre as boas energias dessa lua, então que tal buscar maior proximidade com a sua família, cuidar mais do seu lar e olhar mais para o seu emocional?

Touro

O horóscopo de hoje diz que o dia começa agitado, pois você vai querer resolver tudo logo, mas cuidado! Isso pode gerar atritos, brigas e certa disputa. É importante sim brigar pelo que você quer, mas tudo tem um limite, então tenha cautela para não exceder seus limites. Hoje a razão tende a ficar à frente das suas emoções, talvez você queria a todo custo ter a razão sobre algo. Então melhor evitar reuniões que trazem discussões, evitar escolhas e coisas parecidas. Busque seu equilíbrio interno, taurino, coloque para fora seus sentimentos desafiadores, converse com alguém!

Horóscopo de hoje de Gêmeos

O dia de hoje traz um momento em que a mente funciona melhor e a imaginação está fértil e grandes ideias podem surgir aqui. Bom momento para argumentar, trabalhar e trocar ideias! Período auspicioso para estabelecer contatos, relações, realizar negociações e vendas. Aproveite para colocar em dia reuniões, conversas e, principalmente, aqueles diálogos que são mais difíceis e requer certo cuidado. É um bom momento para defesa de tese e até defesa de seus ideais.

Câncer

O horóscopo de hoje diz que a impulsividade tende a prevalecer sobre a razão. No ar, há um sentimento de agir e resolver assuntos até então adiados. Você se sentirá mais espontâneo, franco, verdadeiro, objetivo e motivado a dar/encontrar solução as situações. Para as dietas iniciadas durante este período, os resultados aparecerão mais rápido, aproveite! Sua semana inicia com muito ânimo e disposição para fazer o possível e impossível.

Leão

Sua semana começa super positiva, divertida e leve. Ótimo dia para as parcerias, trocas, conversas, estar com colegas de trabalho que te inspirem ou amigos. Procure de fato viver um dia mais feliz e otimista! Sua mente pode estar um pouquinho inquieta, acelerada, o que pode te causar ansiedade para que as coisas aconteçam logo. É aconselhável que curta mais a caminhada da sua jornada. Esse é um dia interessante também para se aprofundar no seu ser, na sua espiritualidade e autoconhecimento.

Horóscopo de hoje de Virgem

O seu horóscopo do dia traz uma energia forte, de coragem, empoderamento, conquista! É um ótimo momento para se impor, falar sobre suas motivações, encarar os desafios que antes te paralisavam e ser firme com seus ideais. Você vai inspirar muitas pessoas, virgem, não se reprima. Porém, é importante desapegar de algumas ideias antigas, que se mantém muito fixas e enraizadas em você, mas que você sabe que não irão para frente. por mais difícil que seja o desapego, é necessário para que coisas novas aconteçam de forma mais leve. Deixe também algumas mágoas e ressentimentos para trás.

Libra

O horóscopo de hoje diz que você pode se sentir carente e desabastecido emocionalmente, o que faz com que comece a semana de trabalho sem coragem e sem empenho. Com este dia desagradável, que tal se permitir a uma pausa com relaxamento, música, um respiro? Para que seu dia seja um pouco melhor, é importante buscar praticar algo que te traz faz, alegria e equilíbrio! Evite ficar se pressionando demais, isso só vai gerar maior irritabilidade e desânimo.

Escorpião

Escorpiano, hoje você pode se deparar com alguns desafios ou dificuldades na esfera financeira/material. Algo que você planejou tende a dar errado ou ocorrer algum imprevisto. Não seja teimoso, pois isso só irá dificultar a resolução da problemática. É importante romper alguns padrões de pensamentos, sair da zona de conforto, e buscar em outro lugar coisas que te ajudem a superar tais dificuldades. Você vai se surpreender com o tanto de possibilidades que há! Saia da mesmice, algumas coisas “ruins” acontecem para nos fazer movimentar de maneira diferente mesmo.

Horóscopo de hoje de Sagitário

Sua semana começa com um pedido de calma, tranquilidade e muita paciência, sagitariano. É importante focar energia no seu Eu, cuidando da sua saúde emocional e espiritual. Talvez você sinta a necessidade de ficar mais introspectivo, e se sentir, fique. Vai ser bom esse momento mais recluso para tentar se organizar, já que algumas oscilações tendem acontecer hoje. É importante tirar um momento para buscar clareza mental sobre o que deseja.

Capricórnio

O horóscopo de hoje diz que o sono é reparador para o organismo, promovendo a boa saúde, capricórnio. Se precisa trabalhar o perdão ou mágoas existentes terá mais facilidade. Há também uma maior fluência para lidarmos com assuntos mais profundos ou que ocupem um lugar importante em sua vida! É tempo de enfrentar aquilo que te causa medo e insegurança, enfrentar também suas dificuldades e buscar superação, o Universo favorece o sucesso das suas ações em busca de melhoria.

Horóscopo de hoje de Aquário

O horóscopo de hoje de aquário fornece equilíbrio, sabedoria e justiça. É importante agir com os pés no chão, ponderar muito bem suas escolhas e decisões. Hoje você sentirá vontade de movimentar as coisas, mas não de forma impulsiva. É importante prestar atenção nos detalhes, agir de forma bem racional, analisando cada possibilidade. Você estará vivendo um momento de inspiração, força de vontade e muita coragem para seguir o que deseja!

Peixes

Sua semana começa de maneira meio lenta, isso pode até ser uma questão para você logo pela manhã, talvez você se atrase ou alguém atrase com você para algum compromisso. É preciso ter paciência, as coisas podem estar realmente acontecendo em um outro ritmo. Não seja rígido e duro consigo ou com o outro, ok? É bacana relevar e compreender o todo. Peixes, nessa segunda alguma escolha importante deverá ser feita, principalmente na esfera amorosa. Siga seu coração, não se sinta na obrigação de agradar alguém.