Horóscopo de hoje (18/08/22): previsão para quinta-feira

Leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo o dia e o que seu horóscopo de hoje, 18 de agosto de 2022, quinta-feira. Veja o que isso pode mostrar para você.

Horóscopo de quinta-feira completo

Veja a previsão diária do seu signo do zodíaco no horóscopo diário.

ÁRIES

Áries, não deixe a sua autoconfiança se abalar quando as coisas não acontecerem exatamente no tempo que você gostaria. Confie mais no tempo divino e faça a sua parte dando pequenos passos a seu alcance neste momento! Lembre também que você não precisa dar de uma só vez todos os passos em direção àquilo que você deseja. Comece pelo primeiro movimento possível, ao invés de focar nos empecilhos. É preciso autocontrole para não ser tomado pela ansiedade de resolver e conquistar tudo logo. Entenda que na vida tudo é processo, etapas, então foque no que você pode e precisa fazer hoje.

TOURO

Lua e Urano se encontram no seu signo hoje, trazendo um dia mais agitado podendo ter que dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Se puder, priorize compromissos para não resultar em ansiedade e nervosismo, que tenderá a afetar sua produtividade. É preciso se organizar para não surtar com as demandas do dia. Ainda poderá bater certa rebeldia e aquela vontade de jogar tudo pro alto. Mas lembre-se que depois você vai ter que lidar com isso. Também fique alerta quanto a “insights” que poderão trazer soluções inovadoras.

GÊMEOS

Geminiano, esse é o momento de começar a desacelerar e se cobrar um pouco menos, pois a Lua Minguante se aproxima. Use a energia disponível nos astros para focar no seu autocuidado e amor próprio! Se trate com cuidado e busque respeitar o seu ritmo sem paralisar completamente, uma vez que a quadratura que acontece hoje na parte da tarde ainda pede algum tipo de movimento. Esse aspecto pode ser um impulso para alguma forma de autocuidado. Então olhe mais para você! hoje é um ótimo dia para marcar uma massagem, um salão, compras com amigos e afins.

CÂNCER

O dia de hoje pede para que tenha um pouco mais de atenção, na parte da manhã até o início da tarde, com conflitos, possivelmente com amigos, parceiros ou envolvendo finanças. Também é aconselhável que evite compras ou decisões maiores, canceriano, pois o clima astral não está nada fácil! Mas calma, depois as coisas melhoram e o restante do dia fica super fluido, sem aspectos intensos acontecendo, trazendo uma sensação maior de respiro e alívio depois de um período mais delicado. Essa noite também está super favorável para encontros amorosos, então aproveite, você sendo comprometido ou solteiro.

LEÃO

Vá com calma hoje, leonino, pois não é momento para tomar nenhuma atitude. Os astros estão bem desafiadores para você hoje, então deixe tais atitudes e decisões para quando não estiver sob o calor das emoções! Amanhã você decide o que fazer, enquanto hoje você só observa, analisa e reflete. Evite o mau humor e tente relaxar. Pode esperar por situações desafiadoras, como se estivessem te provocando afim de te testar mesmo. Respire fundo e mantenha a cabeça no lugar. É preciso se lembrar de seus valores nesses momentos delicados.

VIRGEM

Neste dia, opte pelo diálogo, virgem. Sua mente estará afiadíssima, articulando, de forma inteligente, soluções práticas que tenderão a ser compartilhadas. Inclusive esse é um momento oportuno para encontrar saída para aquelas problemáticas que pareciam não ter solução. Discrimine as emoções, a fim de que essas não venham a atrapalhar qualquer tipo de negociação, é preciso maturidade e saber separar algumas coisas. Seja criterioso e exigente no cumprimento dos seus deveres, evitando retrabalho e arrependimentos. Os resultados farão total diferença.

LIBRA

Libra, o momento astral pede para respirar fundo e manter a calma! Alguns pequenos imprevistos poderão acontecer, mas serão facilmente resolvidos se você agir de maneira tranquila e racional. Atenção, não permita que o nervosismo tome conta de você, te fazendo agir na impulsividade, pois isso poderá te fazer perder a perspectiva das coisas. Ao invés disso, é interessante que foque em viver esses dias devagar, apreciando, sem querer apressar as situações! O convite também é para sair da sua zona de conforto. Não fique esperando que as coisas cheguem sozinhas até você, vá você atrás delas.

ESCORPIÃO

Escorpiano, esse é um momento super auspicioso para você focar nos seus objetivos profissionais, financeiros e materiais! Pare de perder tempo e de gastar sua energia com objetivos que não são realmente importantes para você e comece a colocar sua atenção naquilo que é uma prioridade nesse momento de vida! Manter o foco, a disciplina, e o comprometimento consigo mesmo será essencial para que você consiga ter ou pelo menos começar a ter os resultados que espera. Evite a teimosia e a inflexibilidade! Seja leve e busque ao máximo se adaptar as situações diversas.

SAGITÁRIO

Hoje e os próximos dias pedem para que você viva a vida e sua rotina de maneira mais leve! Pare de exigir tanto de si mesmo e das pessoas que estão ao seu redor, sagitário. Permita-se aproveitar mais momentos de descanso e relaxamento sem culpa, permita-se fazer mais atividades que te tragam alegria e prazer, sem ficar achando que não está sendo produtivo ou que não está fazendo nada de útil, pois está sim! Essas atividades lhe deixarão mais otimista e motivado para seguir adiante com seus sonhos e metas. Não perca o foco dos seus objetivos e não desista dos seus sonhos, mesmo que pareça que as coisas não estão dando certo.

CAPRICÓRNIO

O seu horóscopo do dia pede para se manter firme, focado e segurando diante das suas atividades e objetivos, capricórnio. O seu dia tende a ser fluido, sem precisar fazer grandes esforços para que as coisas deem certo, porém, será necessário agir de forma dedicada e concentrada no que realmente é importante. É um dia de bastante ação, coragem, estabilidade e criatividade. Por mais que as energias pareçam bem fortes e rígidas, também há uma energia de leveza e flexibilidade, que vai te ajudar a não agir de forma tão dura e arrogante.

AQUÁRIO

Diminua o ritmo, aquário, os astros pedem pra ir devagar! Elimine as tarefas e trabalhos que podem ser transferidos para outro dia. Não tente dar conta de tudo, afinal, a tendência é de que as coisas não saiam do jeito que você deseja, então paciência. Conte com você mesmo para não se decepcionar já que, dificilmente, encontrará quem lhe auxilie com boa vontade. O clima é de tensão e não é o melhor momento para grandes interações, conversas importantes e novos contatos ou amizades. Fique mais na sua, opte por atividades que você pode realizar de forma mais autônoma e independente.

PEIXES

Esse é um dia especial para os piscianos, banhado de momentos de inspiração! Excelente para criar uma atmosfera lúdica, com velas e aromas que te remetem a um relaxamento do corpo e da alma. Cuide-se em todos os aspectos, peixes. É um período de muita sensibilidade e bastante espiritual, então busque leveza, conexão com seus sentimentos, com os sentimentos das outras pessoas, aja de forma empática e solidária. Procure evitar assuntos espinhosos, pessoas baixo-astrais e ambientes densos. Relaxe!