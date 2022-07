Horóscopo de hoje (19/07/22): previsão para terça-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 19 de julho de 2022, segunda.

Horóscopo de hoje de Áries

Desde que a Lua ingressou no seu signo, alguns aspectos bem intensos e desafiadores vem acontecendo… como o encontro da Lua com Júpiter, que também está no seu signo, a quadratura entre Lua e Vênus e a conjunção da Lua com Quíron. Pois é, ariano, dias difíceis, as energias podem estar intensas, com sonhos e questões do inconsciente vindo à tona, assim como uma vontade de jogar tudo para o alto e criar (novos) movimentos. É aconselhável que tenha um pouco mais de paciência e não tome decisões no calor do momento.

Touro

Uma mensagem muito clara do seu horóscopo de hoje é de olhar mais para as suas necessidades internas e silenciar mais as expectativas externas, taurino! Cuidado para não querer acelerar muito e criar movimentos em direção à coisas que não te trazem verdadeira alegria e realização. Hoje os astros te lançam um convite para ter coragem de agir priorizando a forma como você deseja se sentir. Ao invés de começar o dia buscando fazer tudo ao mesmo tempo, foque no que é verdadeiramente importante para você!

Horóscopo de hoje de Gêmeos

Geminiano, seu dia tende a começar um pouco mais agitado, principalmente por conta da entrada de Mercúrio, seu regente, no signo de Leão. Esse movimento traz certo agito para as ideias, te deixando ainda mais criativo, com a mente explodindo de ideias! A vontade vai ser de fazer tudo o que der na telha, mas calma, nem deve ser assim. Então se puder, comece o dia praticando exercício físico e vista uma roupa azul para equilibrar um pouco as energias. É um momento para se manter corajoso, pois essa energia proporciona autoconfiança para tirar suas ideias do papel.

Câncer

Essa é uma terça-feira um pouco mais intensa para os cancerianos. A ansiedade pode estar a mil e a irritabilidade a flor da pele, tudo pode ser pretexto para uma discussão. Então, procure manter a calma e a paciência, canceriano. Ainda acontece a entrada de Vênus no seu signo, esse movimento astral vem falar sobre nutrir as suas relações, assim com se nutrir e se cuidar mais! Essa atitude de compaixão e amor-próprio vai te ajudar aliviar toda a tensão e irritabilidade. Você viverá um período com muito foco no amor, mas lembre-se do auto-amor também.

Leão

Pela manhã desta quarta-feira o planeta da comunicação, Mercúrio, ingressa no seu signo. Você vai poder notar a mente muito mais ágil, cheia de ideias e bem argumentativa! A comunicação estará bem fluida, então é bacana aproveitar muito dessa energia comunicativa para expressar seus desejos, suas ideias, divulgar seu trabalho ou projetos. Os diálogos serão mais concisos, assertivos e carregados de ensinamentos. Muito interessante aproveitar o momento mercuriano para estudos, leituras, aprender uma nova língua, fazer novas amizades e trocar experiências cotidianas.

Horóscopo de hoje de Virgem

Com seu regente, Mercúrio, transitando pelo signo de Leão, o momento enaltece a sua criatividade, a coragem, a confiança, a autoestima e a paixão! Então, virginiano, foque nessas energias super altas e positivas. Você se sentirá muito mais alegre, empolgado, espontâneo e apaixonado, saindo bastante da sua zona de conforto, rompendo padrões. É um período para confiar nas suas ideias e se expressar com confiança, pois a palavra ganha força, sendo um momento oportuno para manifestar suas ideias! Sua mente estará borbulhando ideias, é hora de surfar nessa onda criativa. Mas cuidado com a teimosia, em virgem!?

Libra

Esse é um dia bastante inspirador, que vai te motivar a agir de forma assertiva e corajosa. Então, libriano, resolva o que for preciso, mas crie os movimentos que serão realmente importantes na sua vida e para os seus verdadeiros objetivos. Pare de ficar querendo mostrar serviço e proatividade com coisas que não tem muita relação com o que você faz e nem com o que você deseja alcançar. É também importante cuidar mais de você nesse momento libra, olhar para a sua autoestima e se acolher. Não é egoísmo cuidar de você!

Escorpião

Escorpiano, seu horóscopo de hoje te aconselha para evitar a teimosia e a inflexibilidade, se algo não sair como você espera, busque por uma nova solução ao invés de ficar batendo na mesma tecla. Você pode receber uma boa ajuda de alguém do sexo masculino, abrace essa ajuda, ouça os conselhos, pois lhe trará novas perspectivas e até mesmo esperança de que tudo ainda pode dar certo. Compartilhe suas conquistas, sua felicidade, comemore mais tudo aquilo que está dando certo na sua vida com pessoas da sua confiança!

Horóscopo de hoje de Sagitário

O seu horóscopo do dia aconselha a modificar seu padrão de comportamento neste momento, sagitariano. Então observe com atenção quais atitudes ou ideias você vem tendo com frequência e que podem estar lhe fazendo mal. É um período oportuno para buscar mudanças a partir de novos ares e perspectivas, pois assim você poderá se sentir mais animado e inspirado com as novas possibilidades. Ou seja, não se sinta inseguro diante uma nova oportunidade, diante de convites que te chamam para uma grande mudança. Se você sentir que toca seu coração, é bacana se arriscar e se sentir vivo!

Capricórnio

Neste dia o seu lado sentimental e emocional está em alta, capricórnio. Você que é um signo mais fechado e reservado, viverá uma terça-feira bem voltada para “dentro”, com os sentimentos bem aflorados, assim como sua intuição. É bem importante que ouça sua voz interna, ela terá a capacidade de te guiar para escolhas assertivas e melhores. O desafio do seu dia vai ser ignorar tais sentimentos que virão à tona, surgindo do nada, e muitas vezes, coisas do seu passando ressurgindo, precisando de uma solução. Bom, se está na chuva é pra se molhar! Então busque as soluções necessárias para suas questões do campo emocional.

Horóscopo de hoje de Aquário

Aquariano, nesta terça-feira procure manter uma postura mais flexível e otimista na sua jornada! É um momento positivo para focar e melhorar suas relações, pois você está tendo a oportunidade de ser mais receptivo, afetuoso, gentil e carinhoso com as pessoas próximas de você. Então utilize essa oportunidade com sabedoria para fortalecer seus envolvimentos, seja no amor, na família, com amigos ou no trabalho. Bom momento para criar laços mais profundos, desenvolver novas relações e expandir seu networking. Permita-se ser amado!

Horóscopo de hoje de Peixes

Será necessário manter o foco, a disciplina e organização para concluir uma tarefa ou assunto importante hoje, peixes. Esse será um dia profundo para você… pare de se enganar e comece a enxergar sua vida com racionalidade e honestidade, pois está na hora de você encarar e resolver alguns assuntos que vem adiando. Confie na sua capacidade de vencer o que for necessário, seus esforços e a sua coragem serão recompensados futuramente! Busque apoio emocional nas suas amizades e com seus familiares, você não precisa fazer nada sozinho.