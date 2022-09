Horóscopo do dia 19 de setembro de 2022, segunda-feira

Abra o coração e receba a mensagem da astrologia, de acordo com o Horóscopo de hoje para esse domingo, 18 de setembro. Pegue para você o que fizer sentido e devolva para o universo aquilo que não tiver ressonância com o seu momento. Previsão para os signos de Terra, Água, Fogo e Ar.

Horóscopo de Áries hoje: 19 de setembro de 2022

Áries, nos últimos dias você tem sonhado com coisas pessoas do seu passado? Por exemplo, um ex-namorado. Nesse período de Mercúrio retrógrado é muito comum isso acontecer.

Portanto, hoje, cuidado para não se deixar levar por carência e achar que esses sonhos ou reaparições são algum tipo de sinal para que você retome um relacionamento ou volte atrás de alguma decisão. É aconselhável que não faça nenhuma escolha sem antes refletir e pensar muito.

Escute também o que a sua intuição diz sobre isso, mas mantenha em mente que muitas vezes a saudade que você sente não é da pessoa em si, mas sim de como você se sentia naquela fase de vida!

Horóscopo de Touro hoje: 19 de setembro de 2022

Nesta segunda você vai notar que as mudanças surgem, aparentemente, de forma sutil, mas na verdade são os ventos que mudam de direção para algo muito legal e positivo.

O momento é muito favorável para conhecer coisas e pessoas novas ou simplesmente deixar aparecerem por sincronicidade! É um período oportuno para aprender a estar mais tranquilo, flexível e solto para fluir com o fluxo da vida e do universo, taurino. Tente não controlar demais as coisas, se renda ao inesperado. Também é auspicioso sair da mesmice de sempre e buscar inovação e ousadia.

Horóscopo de Gêmeos hoje: 19 de setembro de 2022

Gêmeos, neste dia é indicado focar sua energia para resolver situações que precisam de solução! Então, ao invés de focar em assuntos sem grande importância, aprenda a direcionar o seu tempo e esforços para assuntos que são verdadeiramente relevantes para você e para essa semana, sem se desgastar com distrações.

Ao mesmo tempo, neste dia e ao decorrer dos próximos, é indicado agir com maior calma e maturidade. Esforce-se e se dedique para chegar mais perto dos seus sonhos e desejos!

Horóscopo de Câncer hoje: 19 de setembro de 2022

A Lua em seu signo forma um belo aspecto com Vênus, e atrair coisas boas e prazerosas fica fácil com esta configuração. Quando o assunto é cuidado com o corpo, saúde e beleza, o que cai bem é o mais natural possível – opte por uma alimentação orgânica e saudável, tratamento de beleza com argila e um passeio na natureza.

A energia desta segunda-feira é de prosperidade, sendo excelente momento para começar algo que agregue valor, principalmente para o coletivo. Também é positivo investir em algo que lhe traga uma renda extra.

Horóscopo de Leão hoje: 19 de setembro de 2022

Durante este dia, ou até dos próximos, a vida pode lhe pedir mais ação e movimento, leonino. Esse não é um momento para ficar parado esperando as coisas acontecerem sozinhas e sim, é momento para alcançar o que você quer através dos seus esforços!

Portanto, tenha uma atitude mais animadora e mais aberta diante da sua realidade para que as coisas possam começar a fluir melhor! Entenda que: inércia gera inércia.

Lembre-se disso hoje e durante essa semana. Seja mais flexível e mantenha o bom humor para conseguir lidar com as situações sem estresse ou pressão desnecessária.

Horóscopo de Virgem hoje: 19 de setembro de 2022

Esse é um dia para manter o foco e dedicação, virginiano. Use sua habilidade natural de planejamento e organize seus compromissos e afazeres durante os próximos dias para conseguir dar conta de tudo (ou quase tudo), porque é importante saber respeitar os seus limites e saúde.

Além disso, o universo te convida a começar a ser mais persistente e dedicado à algum plano ou ideia que você sabe que é relevante, mas que está deixando de lado por algum motivo.

Deixe a procrastinação de lado! Estimule a sua criatividade, confie mais nos seus desejos, ideias e pensamentos.

Horóscopo de Libra hoje: 19 de setembro de 2022

A sua semana inicia pedindo para que busque por mudanças, libriano. Então se você deseja que algo na sua vida passe por uma transformação, você primeiro precisa transformar a si mesmo – mudando hábitos, ideias, crenças, pensamentos e ações que estão sendo prejudiciais. Portanto, observe com atenção quais ajustes podem e precisam ser feitos nos próximos dias para que você possa aproximar ainda mais da vida que deseja viver. Esteja aberto, pois novas oportunidades e desejos podem aparecer no seu caminho.

Horóscopo de Escorpião hoje: 19 de setembro de 2022

O horóscopo de hoje aponta para uma energia próspera que passará pelas suas mãos. Aproveite para colocar a mão na massa em seus projetos pessoais e verá o retorno chegando mais rápido do que pensa, escorpiano.

Comece sua semana de forma otimista, acreditando ainda mais em si e no seu trabalho! Espante o mau humor e a preguiça. Ao mesmo tempo, se notar que está no limite do seu esforço, sem receber o reconhecimento merecido por isso, saiba que é hora de mudar de foco – e isso vale tanto para a esfera profissional como amorosa.

Hoje também convém conter os excessos e prestar atenção.

Horóscopo de Sagitário hoje: 19 de setembro de 2022

Não tenha medo das mudanças que estão por vir ao longo dessa semana, sagitário. Saiba que tudo faz parte do caminho que o destino vai traçar para você! Entenda que a nossa jornada nunca é linear e algumas reviravoltas e voltas tendem acontecer.

Fique atento à área amorosa da sua vida, pois um retorno do passado vai mexer com o seu coração, mas é necessário que analise bem se vale a pena arriscar, à vezes, tudo que tem a fazer é colocar o ponto final mesmo.

Além disso, o momento traz uma boa energia para negociações, parcerias e novas trabalhos. Então se pintar algo novo e se sentir inseguro, saiba que o momento é propício para isso.

Horóscopo de Capricórnio hoje: 19 de setembro de 2022

Capricórnio, é necessário iniciar a sua semana entendendo que o passado é lugar de referência, não de residência! Então, perceba se você continua revisitando o passado, permanecendo preso à memórias e situações desafiadoras.

Você é protagonista da sua história, portanto, perceba o que você pode fazer de diferente, reescrevendo a sua história, assumindo a liderança e a responsabilidade de seguir o chamado do teu Ser. É também aconselhável que tenha uma atenção especial com a impulsividade e a impaciência neste dia.

Pondere antes de falar, seja gentil consigo e com o outro!

Horóscopo de Aquário hoje: 19 de setembro de 2022

É indicado que nessa segunda-feira você tome um pouco de cuidado, em especial no período da tarde, com possíveis desentendimentos e discussões e aproveite a energia de hoje para retomar atividades especiais e gostosas! Sinta de que forma você gostaria de desfrutar o seu dia, aquariano, mesmo sendo um dia de trabalho.

Então foque nas suas prioridades, mas também dê tempo e espaço para períodos de descanso, lazer e prazeres. Todo dia é importante se lembrar das suas motivações, dos seus valores e de seus porquês, esses são os combustíveis que farão você continuar seguindo em frente.

Horóscopo de Peixes hoje: 19 de setembro de 2022

Peixes, nos próximos dias uma porta será aberta e tudo que tem a fazer é passar por ela com coragem, segurança e convicção! O passado já rondou demais seus pensamentos e está na hora de olhar para frente. Lembre-se: o passado é um lugar de referência. A perspectiva para a sua segunda-feira é de avanço, expansão e crescimento, pisciano.

Então bora se movimentar! O momento é oportuno para quem trabalha com viagens ou estrangeiro, mas se você tem a possibilidade, aproveite o momento para realizar alguma viagem, isso irá te ajudar de diversas maneiras!