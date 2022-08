Horóscopo de hoje (20/08/22): previsão para sábado

Leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo o dia e o que seu horóscopo de hoje, 19 de agosto de 2022, sábado. Veja o que isso pode mostrar para você.

Previsão do Horóscopo de sábado, dia 20 de agosto de 2022

ÁRIES ♈️

Esse sábado está super interessante para conversas, cursos, palestras, gravações e tudo o que for relacionado a comunicação e conhecimento, ariano. Vá atrás do que desperta seu interesse e curiosidade, é um excelente dia para leituras e trocas. É importante que ouça verdadeiramente o que as pessoas tem a dizer, esteja presente, prestando atenção, não queira falar mais ou falar por cima do outro. Os astros também trazem uma energia um pouco mais intensa, que pode te dar uma vontade inconsciente de “ser maior” que a outra pessoa, uma ambição e competição descontrolada… portanto, fique atento nisso e procure o autocontrole sobre suas atitudes e emoções.

TOURO ♉️

O seu horóscopo do dia lhe proporciona bom humor e momentos agradáveis que trarão algum tipo de prazer, então curta esse sábado, taurino. O clima é de cordialidade e tenderá a maior entrosamento. Aproveite com sorriso no rosto! O período também é auspicioso e favorável para cuidar de si mesmo, fazendo que te dá alegria e conforto emocional, portanto, evite fazer algumas coisas que você não curte tanto somente para agradar o outro. Os astros também proporcionam um dia romântico, onde as relações amorosas ganham destaque, sendo assim, é bacana fazer algo à dois.

GÊMEOS ♊️

Geminiano, neste sábado é necessário ficar mais atento ao relógio, tendo atenção com atrasos e compromissos, principalmente na parte da manhã. É aconselhável que, para não dispersar, coloque no papel tudo o que deve ser feito hoje, começando por aquilo que for mais importante! E, se possível, deixe o celular e redes sociais desligadas enquanto faz o que é preciso, assim seu dia e suas tarefas renderão bem mais. Esse é um dia super positivo para você, onde as coisas que tanto quer tendem acontecer com certa fluidez e facilidade, porém, é necessário manter o foco e o compromisso.

CÂNCER ♋️

A entrada da Lua em sua fase Minguante hoje é um convite para desacelerar, se cuidar mais e ter mais discernimento sobre o que você está consumindo, canceriano, principalmente neste dia, que pode gerar maior dispersão do que importa e ter mais vontade de ficar super conectado. É interessante selecionar bem o tipo de conteúdo que você vai consumir hoje, pois a energia é de maior sensibilidade e tudo pode te afetar. Também pode ser necessário optar por ficar mais recluso nesse momento, observando seus sentimentos e seus pensamentos.

LEÃO ♌️

Esse é um excelente dia para observar e se existem padrões financeiros que precisa ser transformado ou simplesmente deixar ir embora pra que possa, finalmente, prosperar, leonino. Hoje e os próximos dias tende a trazer um pouco mais de letargia em sua rotina também, então é importante que mantenha o foco naquilo que vai de encontro com a sua espiritualidade para não procrastinar, caso queira um dia otimista e produtivo. É necessário fazer as coisas com calma e sem pressão, também é positivo pedir ajuda se achar necessário!

VIRGEM ♍️

Com a Lua Minguante no céu, o Universo pede para que ajuste certos padrões da sua personalidade, para que então possa evoluir, virgem. Cuidado para não ficar medindo ego e falando a todo momento o que sabe, isso pode afastar pessoas que são positivas para sua jornada. É necessário que tenha parcimônia em sua autoexpressão! O momento também é totalmente favorável para o autoconhecimento, dar um mergulho profundo da sua alma e no seu inconsciente, com objetivo de se auto-desvendar. É hora de encarar suas sombras e tudo o que pode te gerar medo e insegurança.

LIBRA ♎️

O horóscopo deste sábado pede para que você transforme padrões que são apenas materiais, podendo se conectar mais com suas emoções e intuição, libriano! Com a Lua Minguando no céu, esses são dias que podem trazer uma energia mais intensa, então é importante não perder a noção da realidade pra entender o que realmente está acontecendo e o que está exacerbado por conta das emoções. Também é um momento oportuno para repensar seus relacionamentos, olhar com sinceridade para seus sentimentos mais profundos e entender se a relação que você se encontra é verdadeira e de parceria, ou se está sendo uma relação unilateral que te traz insegurança. É hora de dar um passo adiante no relacionamento, ou é hora de cada um seguir seu caminho.

ESCORPIÃO ♏️

O momento astral aponta para a necessidade de você olhar para relações próximas com maior atenção para perceber o que deve ser ajustado pra que você se sinta mais valorizado e seguro. Algumas transformações serão necessárias para ter uma relação mais saudável. Em seu ambiente social, conversas importantes tendem a surgir, o que pede pra que você se mantenha consciente para comunicar o que faz sentido a você, e não apenas o que agrada aos outros! Será necessário manter a postura, confiar em si e impor limites de acordo com o que você acredita que funciona para si e para o outro.

SAGITÁRIO ♐️

Neste final de semana de Lua Minguante, vem a necessidade de dar uma pausa, desacelerar e descansa, sagitariano. Não fique se forçando a fazer as coisas e nem estar em todos os lugares com as pessoas. É hora de deixar ir embora tudo o que te sobrecarrega e afeta a sua saúde. Em sua carreira, será muito importante que você não deixe de expressar suas ideias por medos e inseguranças, sobretudo medos que, de alguma forma, vêm da sua infância. Acredite em si, na sua criatividade, no seu bom senso e bom gosto. Esse é um excelente dia para focar em projetos.

CAPRICÓRNIO ♑️

Nesse momento é necessário trazer o olhar para dentro e refletir se, na maneira como se expressa, você vem usufruindo de suas qualidades ou se está escondendo seu potencial, capricórnio. É um período que pode te trazer dúvidas sobre seu caminho e seus ideais, então é importante que você não deixe de acreditar em seus grandes objetivos! O Universo está colocando seus sonhos à prova, então persista, prove do que é capaz, corra atrás. Esse é um final de semana para estudar suas ações, melhorar ou recalcular suas estratégias da próxima semana e ir com tudo.

AQUÁRIO ♒️

O horóscopo de hoje dos aquarianos indica a necessidade de olhar para as questões familiares com maior atenção para perceber se existem padrões da família que vem sendo repetido e que atrapalham a prosperidade. Observe com um olhar cauteloso e crítico, seja honesto consigo, não fique tentando esconder de si mesmo aquilo que você sabe que está aí dentro. É uma semana que pede também atenção pra que você não se apegue a determinado ponto de visto, a ponto de deixar passar oportunidades, sobretudo financeiras.

PEIXES ♓️

Peixes, esse é um dia que aponta para uma necessidade de fazer uma “reciclagem mental”, mandando embora ideias que não têm valor algum à sua trajetória e que não agregam nada àquilo que deseja construir e viver. Em seus relacionamentos próximos, incluindo amoroso, se você estiver em um, cuidado pra não falar por impulso e acabar trazendo à tona dores emocionais, suas e do seu par. Todo cuidado é pouco neste dia, pisciano. A energia que paira é bastante forte, podendo gerar muita coisa grandiosa e positiva, mas também podendo resultar em grandes desavenças e fins de ciclos.