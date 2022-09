Horóscopo de hoje (20/09/22): previsão para terça-feira

Abra o coração e receba a mensagem da astrologia, de acordo com o Horóscopo de hoje para esse terça-feira, 20 de setembro. Pegue para você o que fizer sentido e devolva para o universo aquilo que não tiver ressonância com o seu momento. Previsão para os signos de Terra, Água, Fogo e Ar.

Horóscopo de hoje, 19 de setembro de 2022

Siga o DCI nas redes sociais: TWITTER e Facebook

ÁRIES

Ariano, quem fala o que quer, ouve o que não quer… esse é o recado, bem claro e direto, dos astros para você hoje! Portanto, será importante ter mais ponderação no que falará e como falará. Por mais sincero e objetivo que você seja, é necessário tato e sempre se colocar no lugar da pessoa que vai te escutar. A dica é que use esse dia para emanar mais elogios e incentivos, tentando sempre ser otimista! Também é aconselhável que cuide mais da sua saúde mental e aproveite para separar o joio do trigo e enxergue que muito do que você tem se preocupado não vale seu desgaste.

Aproveite para ver a previsão horóscopo mensal de setembro

TOURO

Taurino, esse é um momento auspicioso para focar no seu futuro, mais do que qualquer outra coisa! E atenção… para construir o seu futuro, a teimosia precisa ser deixada de lado e não se sentir o dono da verdade. É preciso que entenda que orgulho e murro em ponto de faca não te levam a lugar algum e não te torna alguém melhor. Esse é um dia de energias positivas, porém, os desafios estão aí para serem superados. Então, saiba ouvir mais as pessoas à sua volta, pois elas desejam o seu bem – e você sabe quem são. Também perdoe e peça perdão se assim for necessário.

GÊMEOS

O seu horóscopo do dia pede para que confie na sua Fé, geminiano! É um momento importantíssimo para se conectar com suas crenças e espiritualidade. Então, se você estava distante dessa área da sua vida, que tal retomá-la? As melhores oportunidades estão vindo para você, acredite. Se você está se sentindo perdido, entenda o recado do Universo nesse momento: é hora de se conectar com algo maior, sair um pouco da energia mental e racional e se permitir sentir mais o “invisível”. Abra-se para viver novas experiências.

CÂNCER

Câncer, neste dia é muito importante estar conectado com quem e o que se gosta, pois isso ajudará a ter satisfação e alegria na vida, e hoje sua energia tende a irradiar e transformar os ambientes! Seu astral estará contagiante, sua autoestima ótima e sua confiança nas alturas, portanto, saiba aproveitar esse dia da melhor forma, usando essas energias à seu favor. Tenha cautela para não dramatizar quando as coisas não saírem como o esperado, afinal, não vai adiantar nada! Esse também é um período para dar atenção às coisas e atividades que dão prazer e estar em conexão com quem se ama.

LEÃO

Leão, sua terça-feira traz a necessidade de movimentação e mudanças. É hora de fazer aquilo que você deseja há tempos! Dê um passo a mais na sua vida, em direção ao seu futuro, afim de realizar um objetivo ou sonho. Pare de carregar o peso de não estar fazendo as coisas que você deseja, leonino. É tempo de confiar mais nos seus sonhos e ideias e então agir! A energia é favorável para os movimentos, mas isso não quer dizer que vai ser fácil. Alguns imprevistos poderão ocorrer, mudanças de planos no meio do caminho também, mas seja flexível, esteja aberto as novas experiências e ideias, que tudo vai se ajustar.

VIRGEM

Virginiano, neste dia o seu horóscopo mostra que a motivação está em alta. Bom momento para realizar atividades de que se gosta e fazer o que achar necessário para atingir suas metas. Há otimismo e empolgação! Lugares abertos com natureza e ar puro ativam as energias corporais e espirituais, portanto, é aconselhável se conectar com esse meio e sair um pouco da esfera mental e profissional. Ao mesmo tempo, o momento é favorável e, de certa forma, até fácil para empreender. Insights e ideias inovadoras tendem a surgir.

LIBRA

O seu dia está favorável para se ter conversas importantes, bom até para fazer perguntas e conseguir respostas, mesmo que difíceis. Porém, não seja incisivo. Encontrar pessoas de modo casual e manter um diálogo interessante é proveitoso, isso fará seu networking expandir. Trocas, sugestões e esclarecimentos fazem parte dos encontros de qualquer natureza, apenas seja você mesmo. Terminar o dia com companhias agradáveis e amigáveis é muito positivo também. Garanta se cercar de pessoas boas e interessantes, libriano.

ESCORPIÃO

Escorpiano, o momento astral pede cuidado e atenção neste dia. Você pode estar vindo de situações muito desgastantes e estressantes, o que ocasionou em um profundo estado de cansaço mental e até um período de lamentação e tristeza. Esse é um momento para se cuidar, se acolher e buscar apoio, pois você está passando por um período de transformações interiores que não podem ser varridas para debaixo do tapete. Entenda que sua saúde mental é extremamente importante para que você consiga viver uma vida bem em diversos sentidos. Então, se distraia e priorize aquilo que te faz bem,não o que te desgasta.

SAGITÁRIO

A sua terça-feira vem com tudo, cheia de energia, vontade e otimismo. Você se sentirá disposto para fazer acontecer tudo aquilo que quer, até mesmo as coisas mais difíceis e burocráticas, que exigem paciência. Falando em paciência, sagitário, será necessário muita calma e sabedoria nas suas ações, pois a energia é de avanço, te estimulando a crer em si e ir além, porém não é sobre agir de forma impulsiva. Tudo o que você fizer com foco, atenção e cuidado, irá permanecer, será resistente e trará um ótimo retorno. Esse é um momento onde você será reconhecido pelos seus feitos, então, apareça. Comemore!

CAPRICÓRNIO

O horóscopo de hoje prevê algumas desventuras em série, pois o dia pode chegar com contratempos e conflitos desnecessários e isso pode deixar o ânimo exaltado! Capricórnio, vale lembrar que todo mundo tem uma opinião, e ela pode ser diferente da sua, mas não significa que só um está certo ou tem razão. Procure levar as coisas na esportiva, pois o clima está tendencioso à atritos. O seu emocional pode parecer agitado e confuso, te trazendo certa ansiedade por não conseguir controla-lo e, tampouco, compreende-lo. Busque desabafar com alguém de sua confiança, lhe fará bem!

AQUÁRIO

Os astros preveem uma terça-feira um pouco conflituosa por aqui… tanto interna quanto externamente. É preciso cautela, aquariano, pois as coisas podem estar confusas e incertas mentalmente para você, e ainda as pessoas à sua volta estão num ritmo muito acelerado, impulsivo e até estressado. Portanto, respire fundo e cuidado para não cair em discussões que não levarão à lugar algum. É aconselhável que busque resolver suas questões internas primeiro. Tente descansar, evite pressão e cobrança afim de ter clareza sobre suas dúvidas. Silencie e a mente e ouça seu coração e intuição.

PEIXES

Compaixão é a palavra especial deste dia! A esperança inunda o coração, tornando este dia melhor ao aproximar as pessoas e ao elevar a alma. Você sentirá a gentileza por toda a parte hoje, peixes. E lembrar com carinho dos entes queridos trará um alento ao coração. Aliás, você poderá se sentir bem nostálgico hoje e a saudade apertar no peito. A troca de fotos e uma chamada em vídeo quebrarão a barreira da distância e amenizará um pouco a falta que o outro faz. Aproveite esse momento de sensibilidade e expresse todo seu carinho e amor.