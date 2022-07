Horóscopo de hoje (21/07/22): previsão para quinta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 21 de julho de 2022, quinta.

Horóscopo de hoje de Áries

Ariano, o seu horóscopo quer que você entenda que você não precisa finalizar as coisas para sempre, pois às vezes, uma pequena mudança já é capaz de fazer muita coisa. Então cuidado ao querer ser radical demais, estilo “oito ou oitenta”. Fica o convite astral para que pare um momento, analise com mais calma e sabedoria e encontre o ponto que precisa ser transformado na sua vida, em qualquer área, pois você sabe que algo precisa ser mudado, mas como já foi dito: não precisa ser radical. É importante agir com autorresponsabilidade sobre suas escolhas.

Touro

Lua e Marte se encontram no seu signo hoje, sendo esse um momento auspicioso para as ações, desembaraço e agilidade. Então se existe alguma situação que foi adiada devido a algum impasse ou ainda incerteza sobre o que deve/deveria ser feito, aproveite essa energia! Os astros lhe proporcionam coragem e força para agir e dar um gás no que for necessário, taurino. Aliás, o seu dia pode ser até mais acelerado por isso. A autonomia também estará em alta hoje, então se jogue nas suas ideias, confie nelas e não fique dependendo demais da opinião dos outros.

Horóscopo de hoje de Gêmeos

Seu horóscopo pede calma, gêmeos! Tenha mais atenção na hora de agir e falar com as pessoas ao seu redor para evitar desentendimentos desnecessários, pois o clima está tenso e conflitos tendem a rolar mesmo, mas se tiver uma atitude mais tranquila e consciente lhe ensinará a sair do piloto automático e viver com mais presença. Também fique atento com alguns imprevistos que poderão surgir ao decorrer desse dia, mas não desanime, pois serão fáceis de serem resolvidos! É importante que mantenha o bom humor e a descontração, não se leve tão a sério.

Câncer

O horóscopo de hoje traz ação, coragem, assertividade e segurança! Essa combinação é perfeita para fazer acontecer seus objetivos e sonhos, câncer. O que for feito e criado aqui, irá permanecer, pois será duradouro, bem estruturado e firme. Portanto, atenção, foque em realizar aquilo que seja bom para si, que você realmente almeja e que tem certeza, já que poderá permanecer tanto o que for como, como o que for ruim. Dê um passo de coragem na sua vida, rompa alguns padrões e conceitos que estavam persistindo e te atrasando. É tempo de concretizar coisas novas.

Horóscopo de hoje de Leão

Seu horóscopo lhe pede foco, leonino. Seus planos e objetivos podem estar demorando um pouco mais de tempo para serem concluídos e isso está exigindo maior maturidade da sua parte. A maturidade gera protagonismo! Não desista daquilo que você deseja, mantenha-se firme. Talvez seja necessário revisar se os seus passos tem sido coerentes com o que você deseja materializar, ou se eles estão completamente fora do seu contexto. Mexa-se, leão, não fique esperando as soluções caírem do céu no seu colo, vá atrás delas você mesmo.

Virgem

O dia de hoje te inspira a ação, a correr atrás do que você quer que se materialize na sua vida, em qualquer área. O seu desafio talvez seja encontrar um equilíbrio bom entre suas demandas, sonhos, trabalhos e necessidades, como entre a vida familiar com a vida profissional, ou até mesmo um equilíbrio entre o descanso e a paz com o trabalho e a produtividade. Se estiver muito sobrecarregado, entenda que você não precisa dar conta de tudo sozinho, que não precisa ser sofrido, peça ajuda, chame alguém que você confie, delegue as tarefas, mas também observe se você não está querendo abraçar o mundo.

Horóscopo de hoje de Libra

Libra, esse é um dia para ser mais otimista e alto astral. Comece apreciando mais a sua vida e as pessoas que estão nela, ao invés de focar somente naquilo que não está ainda como você gostaria. Que aliás, se não está saindo como gostaria, pode estar sendo necessário fazer alguns reajustes e mudanças aí, analise com senso crítico! É também um tempo para demonstrar gentileza e humildade para as pessoas ao seu redor, demonstrações de carinho serão bem vindas para você se relacionar melhor com as pessoas. Dê apoio e suporte para quem solicitar ou estiver precisando.

Escorpião

A energia está uma loucura por aqui hoje, escorpiano. Você vai notar que seu dia começa já num ritmo rápido, com pressa, talvez até um pouco atrasado para algum compromisso já. É importante evitar decisões impulsivas, pense bem antes de fazer e até mesmo de falar. O clima é um pouco caótico, mas tendo essa informação, você pode fazer disso uma limonada, usando todo esse dinamismo para coisas mais produtivas que você está precisando movimentar na sua vida. É aconselhável evitar comidas pesadas, gordurosas e até fast food. Opte por algo saudável, natural e leve.

Horóscopo de hoje de Sagitário

Sagitário, o indicado para hoje é estimular a sua criatividade! Então se joga, saia um pouco mais da sua rotina, se arrisque em algo novo, faça novas e diferentes atividades, vá para novos lugares, por novos trajetos, encontre com pessoas que você não vê há algum tempo, ou até gente nova. Ative a sua curiosidade, busque por novidade! Estas mudanças de atitude lhe ajudarão a ter também uma mudança de perspectiva, gerando novas ideias, e isso pode ser exatamente o que você está precisando agora. Receba esse convite do universo de sair um pouco da sua bolha!

Capricórnio

Capricorniano, o clima astral está incrível para você, seu dia promete algumas boas surpresas! É tempo de novos ciclos, novas conquistas, novos sonhos. O momento é propício para elevar sua autoconfiança e autoestima e fazer tudo com muita assertividade e certeza, seguindo o caminho que seu coração mandar. Mas tenha cuidado para não agir com egoísmo, esquecendo seus valores e sua essência, cuidado para não querer ser o centro do universo e ter certas atitudes só para chamar atenção, isso te afasta de quem você é de verdade.

Aquário

Demonstre maior gentileza e acolhimento com as pessoas próximas de você, aquariano. Gentileza gera gentileza. Cuidado ao querer se isolar e fazer tudo sozinho, demonstrando certo poder e superioridade, essa não é a vibe do seu dia! É tempo de abrir espaço para que seus sentimentos apareçam. Coloque mais coração nas coisas; nas palavras, nas atitudes, nas suas escolhas. Ao acolher a dor e o sentimento do outro, você estará acolhendo a si mesmo. Esse é um dia bacana para focar no trabalho e ser produtivo, mas também alguns questionamentos poderão surgir, como, por exemplo, se você trabalha com algo que te faz plenamente feliz.

Horóscopo de hoje de Peixes

Esse é um dia que pede mais atitude, pisciano! Você pode estar ficando confortável ou até mesmo estagnado demais em uma ou mais áreas da sua vida, portanto, procure fazer algo diferente, saindo um pouco da sua rotina. É interessante que perceba aonde a estagnação está te impedindo de crescer e evoluir, se mexa. Pense que tudo o que você deseja alcançar, só poderá ser alcançado através dos seus próprios esforços e dedicação! Então mantenha o foco e a persistência para resolver uma situação importante. Fique atento as mensagens que poderão chegar até você de diversas formas.