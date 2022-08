Horóscopo de hoje (21/08/22): previsão para domingo

Leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo o dia e o que seu horóscopo de hoje, 21 de agosto de 2022, domingo. Veja o que isso pode mostrar para você.

Aproveite para ver a previsão do tarot do dia.

Previsão do Horóscopo de domingo

ÁRIES

O planeta Marte, seu regente, ingressou no signo de gêmeos, então pelos próximos dias ele vem trazendo certo agito para a sua vida, ariano! Você viverá um período de muita coragem para se comunicar de forma super poderosa, assertiva, aprender, ensinar e pensar na forma como você está se expressando. Pelos próximos sete meses será fundamental ter cuidado com a forma de se comunicar e com uma aceleração mental muito grande também! Portanto, áries, tenha muita atenção com a sua saúde mental e com o tempo que você passa nas redes sociais. É super importante ter práticas que te ajudem a aterrar e sair da energia mental excessiva.

TOURO

Nesse domingo, a intuição está fortíssima, bombando aí dentro e é preciso estar atento, pois ela te indicará o melhor caminho para conquistar seus sonhos e objetivos, taurino. Você terá grandes realizações nos próximos dias, mas para isso, não fique parado e não aceite qualquer coisa! Dialogue. O clima astral também é de muita sintonia no seu lar, com a família. Curta um momento com eles, se dê um período de folga das preocupações e do trabalho. Lembre-se que para realizar um bom trabalho, é preciso estar descansado.

GÊMEOS

Geminiano, Marte ingressou no seu signo onde passará sete meses. Você vai notar o ritmo mudando na sua rotina! Daqui pra frente você viverá um período de maior agitação, movimentação, coragem, determinação e ousadia. É bacana usar as trocas a seu favor para tranquilizar a mente e diminuir a ansiedade. Também é interessante usar os exercícios físicos como terapia, principalmente junto com um amigo. Muita cautela com as atitudes e falas impensadas, impulsivas, grosseiras, pois Marte aqui pode te trazer um dinamismo exacerbado e bastante impaciência.

CÂNCER

Hoje a Lua ingressa no seu signo, onde ela fica em domicílio, te deixando ainda mais sensível aos assuntos familiares e tudo que mexe emocionalmente com você. haverá maior apego pela casa, pelas suas coisas e o que elas representam na sua vida. Também é um momento onde o passado pode voltar à tona, memórias, lembranças. Aproveite essa energia de introspecção para reabastecer-se energeticamente no aconchego do seu lar, junto com quem verdadeiramente você se sente seguro, câncer. Valorize seus afetos!

LEÃO

Leão, o seu horóscopo do dia mostra que suas emoções estarão mais equilibradas, favorecendo a tomada de decisões. Haverá maior consciência do que realmente está se passando. Bom momento para esclarecer qualquer tipo de mal entendido, por estar no domínio das suas emoções. Então saiba aproveitar esse bom período para resolver conflitos e desavenças, engolindo o orgulho e a vontade de sair como certo! Use da comunicação não violenta, esteja disposto a ouvir o que o outro tem a dizer, seja empático e verá como isso vai fazer bem para suas relações em geral.

VIRGEM

O seu horóscopo deste domingo traz certa agitação mental, o que pode ocasionar em oscilação de humores. Se possível, tente tratar um assunto de cada vez, evitando ansiedade, bagunça e acumulo de pendências. Filtre as informações que chegam até você, virginiano, revendo o que foi entendido para não tirar conclusões que não se alinham com o que é realmente verdade! Esse é um dia confuso, sujeito a atrasos e erros. Se for possível, transfira para o fim do dia, mas de preferência para amanhã, assuntos que exigem maior concentração e seriedade.

LIBRA

Os astros trazem uma vibe mais positiva e abundante para a sua vida, libriano. Há fortes chances de você criar algo incrível ou tirar um projeto tão sonhado do papel e isso fazer render bons frutos! Então dedique tempo e energia para isso. Também será necessário que reflita um pouco sobre como aprimorar a sua rotina, para conseguir dar conta do que é necessário. Quando o assunto é amor… é aconselhável, especialmente hoje, que demonstre seus sentimentos e encantos pela pessoa que você ama ou que está interessado. Confia!

ESCORPIÃO

O clima astral fica bem movimentado e intenso por aqui, escorpiano. Então é necessário hoje, e também ao longo desta semana, você pensar de que maneira pretende usar essa energia, esse impulso, na área da sua vida que você sente que está estagnada demais. É necessário ter uma atenção extra com reatividade e agressividade. As energias deste momento vão estar mais ativas e possivelmente mais desafiadores de serem administradas, então tenha mais paciência! Já a esfera da vida que você nota claramente que está mais acelerada, tome cuidado, pois as coisas podem se extrapolar e você perder o controle. Se reorganize e busque uma “folga” para não estourar seus próprios limites!

SAGITÁRIO

Sagitário, o horóscopo diz que esse é um período bem interessante para resgatar algo do seu passado que te ajudava a ter coragem! Reflita sobre isso. Use isso a seu favor e de maneira incrível para fazer o que deseja na sua vida. Infinitas possibilidades irão se apresentar para você, então é importante não duvidar de si e nem se autossabotar. Por isso invista na sua coragem interna para conquistar o que quer! Também é um período de emoções intensas e uma vontade de ficar só pode surgir. Respeite essa energia de introspecção para relaxar e meditar.

CAPRICÓRNIO

O momento astral desse domingo – de acordo com o horóscopo do dia – está favorável para várias coisas, desde mudanças no visual, até para ter conversas que te ajudem a curar certas mágoas e feridas, capricórnio. Então saiba aproveitar da melhor forma, elevando sua autoestima, o bem-estar consigo mesmo, curtindo estar na sua própria companhia, mas também se abrindo para conversar com pessoas confiáveis sobre aquilo que tem sido um peso, que tem te deixado preocupado ou inseguro. Se você busca transformação externa, é preciso começar internamente, se acolhendo e permitindo ser acolhido.

AQUÁRIO

Neste domingo a energia é de foco e produtividade, super auspicioso para colocar o trabalho em dia, adiantar tarefas da nova semana e organizar sua agenda de compromissos. Foco e persistência fluirão mais facilmente que o normal hoje. Vai ser difícil fugir das responsabilidades, por mais que seja fim de semana. É também um momento oportuno para começar a tirar suas ideias do papel afim de concretiza-las pelos próximos dias, pois os astros estão favoráveis para projetos sólidos que trarão estabilidade e um bom retorno.

PEIXES

Tem dias que o melhor é não fazer nada, principalmente, quando nos falta clareza de uma situação; e esse é um desses dias, pisciano. Descarte grandes saltos, optando por um passo de cada vez. Nada de sair acusando sem ter provas, dados concretos. Questione qualquer tipo de impressão sobre algo, pois os astros trazem certa “nebulosidade” mental. A tendência é que suas conclusões estejam equivocadas. É importante que busque sempre mais de uma fonte para não cair em mentiras e fake News. Esteja atento, caso contrário, você passará vergonha.