Horóscopo de hoje (22/07/22): previsão para sexta-feira

O Horóscopo de hoje diz que neste dia o Sol ingressa no seu signo domicílio: Leão, onde passará os próximos 30 dias. Esse aspecto vai nos ajudar acessar nosso brilho interno, nossa essência, nosso próprio sol! Esse é um período que fala sobre termos maior certeza e clareza daquilo que faz sentido pra gente, aquilo que nos traz alegria e empolgação. É tempo de agir com o coração, é tempo de alegria, energia, entusiasmo, lealdade, determinação e confiança.

Horóscopo de hoje de Áries

O horóscopo de hoje te alerta para ter um pouco mais de cuidado com impulsividade e reatividade, caso você ou alguém por perto esteja sentindo uma certa irritação. E atenção, ariano, não se leve pro limite, pois esse e os próximos dias pedem respeito ao seu tempo. Confie no que o seu corpo está pedindo e permita-se descansar mais e desacelerar, caso sinta necessidade! O momento astral proporciona coragem, determinação e bastante criatividade, é bacana aproveitar essa energia para coisas boas, para desenrolar ideias e projetos que estão estagnados e que possuem potencial.

Touro

Nessa sexta-feira Lua encontra com Urano no seu signo, fazendo com que os encontros ao acaso proliferem. As chances de conhecer novas pessoas aumentam se frequentar lugares não habituais. Então se deseja mudar ou variar um pouco os ares e as companhias, comece mudando os seus locais de almoço, passeio e festa. O conselho é: não crie expectativas, simplesmente vá para algum local novo e despreocupe-se. Os astros estão dando uma força! O momento ainda é oportuno para esquecer, virar a página mesmo, de alguns sentimentos ou pessoas que te fizeram mal no passado.

Horóscopo de hoje de Gêmeos

Geminiano, esse é um dia muito bacana para se nutrir do que te traz alegria e te motiva a viver! Então assista um filme leve na companhia de alguém que você gosta muito, opte por comer algo gostoso, faça uma atividade que você adora e que faz tempo que não faz, ouça uma música que te dá arrepios. Acenda tudo isso aí dentro de você, saindo um pouco do automático, das obrigações do dia-a-dia. O universo está te convidando a viver uma sexta-feira mais tranquila, leve e prazerosa.

Câncer

Câncer, neste dia procure aproveitar as situações improváveis e repentinas que tendem a rolar ao longo do seu dia. Ao invés de esquentar a cabeça com algo que atrasou ou que saiu dos planos, procure o lado bom e curta! Entre na onda e se deixe levar um pouquinho pelas circunstâncias surpresas que surgirem, sem querer controlar absolutamente tudo. O momento astral de hoje também é um convite para romper padrões, sair da rotina, do óbvio e se permitir sentir algo novo e diferente! É um dia de aventura para os cancerianos.

Horóscopo de hoje de Leão

Hoje o astro-rei, o Sol, seu regente, ingressa no seu signo, leonino. Esse é um momento de muitas bênçãos para você, pois esse movimento traz foco para si, para a sua verdade, a sua essência, os seus desejos, a sua vocação, seus dons e para a sua autoestima e amor-próprio! Nos próximos dias é interessante que entre em contato com sua criança interior, buscando se divertir mais, fazer mais daquilo que te dá prazer, aquilo que você ama e amava na infância. Mostre sua criatividade sem medo, pois o Sol no seu signo está te impulsionando e te dando força para manifestar a sua verdade.

Virgem

O horóscopo de virgem está incrível para encontros, para viagens, estudos, trocas, cursos, compras… aproveite! Práticas de autocuidado também são excelentes atividades para hoje, então que tal receber uma massagem, acupuntura, algum tratamento na pele e afins?! O seu dia pode ser bem produtivo fora da esfera profissional, lembre de é importante se permitir ser nutrido e cuidado em outros campos, virginiano. Você merece e isso realmente repõe as suas energias e te ajuda a ter mais motivação para voltar a sonhar e realizar depois

Horóscopo de hoje de Libra

Nessa sexta-feira surgirão algumas oportunidades, e por esse motivo é importante que esteja alinhado ao que busca, libra, àquilo que deseja alcançar e então poder agarrar as oportunidades de forma sábia para que aconteçam de maneira adequada. Se você está com algum projeto no forno, você vai poder perceber ele se movimentando a seu favor, rumo a concretização. Mas atenção, libriano, não vai se deixar levar pela impulsividade, pela pressa ou ansiedade, pois é só o começo de tudo. Requer paciência, atenção, cautela, persistência e dedicação.

Escorpião

Escorpiano, o horóscopo de hoje alerta para um certo cuidado com os apegos, principalmente aqueles que você sabe que são mais pesados, que te puxam pra baixo. Saiba que você não está sozinho ou abandonado, e que tem muita gente por você, muitas pessoas das quais estão dispostas a te ajudar. Entenda que você não pode controlar nada, mesmo que tente muito, com força… porém, tudo o que a gente força, desgaste, quebra ou rompe. Solte aos poucos o que não lhe cabe mais; sentimentos, hábitos, comportamentos, dores, pessoas…

Horóscopo de hoje de Sagitário

O dia de hoje vem para te lembrar que você pode e consegue! Olhe tudo o que você conquistou até aqui, sagitariano. Não tente se convencer ao contrário, de achar que não conquistou nada, pois conquistou sim! O que você acha que é pouco, muitas vezes é o universo para muitos. Mesmo que a sua vitória pareça pequena, ainda é uma vitória. Fique feliz por isso, sinta-se orgulhoso de si próprio. Isso deve fazer sentido pra você. E assim você vai colhendo os frutos desse processo. É tempo de confiar mais em você, sagitário, pois o Universo está te dando uma dose de autoestima e autoconfiança hoje;

Capricórnio

Capricorniano, esse é um ótimo dia para perdões, conciliações e afins. Se algum relacionamento sofreu abalos, peça perdão, ou perdoe, volte atrás, reconsidere, corrija seus erros ou seja, compreensivo com o erro do outro, pois tudo o que for verdadeiramente sincero originará bons frutos! Esse momento é auspicioso para recuperar relacionamentos ou reatar relações rompidas. Não é hora de agir com orgulho, capricórnio, às vezes é importante dar o braço a torcer. Esse período astral favorece até mesmo a recuperação de algum dinheiro que foi perdido.

Horóscopo de hoje de Aquário

Imprevistos tendem acontecer por aqui. Talvez sejam até necessários consertos em casa, no escritório ou no carro, esteja de olho. Também esteja preparado para alguns furos ou atrasos, compromissos podem ser cancelados em cima da hora ou as pessoas se atrasarem (ou até mesmo você!). esses pequenos transtornos tendem a gerar a diminuição do tempo de produtividade e dedicação à execução dos seus serviços e tarefas. É indicado manter a paciência, já que se irritar e brigar não vai resolver nada.

Peixes

Pisciano, o clima astral dispõe de boa receptividade. O momento é favorável para tudo o que for novo; novas ideias, novas pessoas, novas relações, novas lugares, novos projetos e enfim. Os astros querem te mostrar que não precisa ter receios de abraçar a novidade! Ainda é um momento oportuno para ir atrás de realizar a sua missão, aquilo que faz seu coração genuinamente feliz. É hora de concretizar seus sonhos, peixes, pois um aspecto super harmônico está sendo formado entre Netuno, seu regente que está no seu signo, e a Lua em Touro que favorece a realização dos seus desejos profundos! Trabalhe para isso.