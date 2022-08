Horóscopo de hoje (22/08/22): previsão para segunda-feira

Leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo o dia e o que seu horóscopo de hoje, 22 de agosto de 2022, segunda-feira. Veja o que isso pode mostrar para você.

Áries (21 de março a 19 de abril)

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

ÁRIES

A sua segunda-feira tende a ser desafiadora, ariano. O desafio vai se dosar a forma que irá reagir diante de qualquer situação que mexa com o emocional. Pode ser bastante difícil compreender suas emoções e você acabar agindo de forma exagerada, justamente por não ter claro o que fazer, pra onde direcionar sua energia e como exteriorizar os sentimentos. Desavenças ou qualquer tipo de contratempo poderão resultar em atitudes compensatórias. A tendência é de esperar demais do outro, então ajuste suas expectativas!

TOURO

Taurino, esse momento astrológico te convida à mudanças de hábito, principalmente os que envolvam celular e redes sociais. Se você tem o costume de acordo e logo pegar o celular e já passar muito tempo nas redes sociais vendo a vida dos outros, é hora de rever isso e mudar! Se ao invés pegar o celular, ao acordar, você focasse mais em si mesmo? Faça um alongamento matinal, pode ser ainda na cama, respire fundo, mentalize como você quer que seja seu dia, medite se possível, vá ao banheiro, tome um café e então, só depois, verifique suas redes sociais. Dessa forma você vai ver como sua mente estará mais calma e seu coração também. Coloque isso em prática hoje mesmo!

GÊMEOS

O horóscopo do dia mostra que esse é um momento incrível para aprender mais profundamente sobre a sua essência, sobre quem você sempre foi e como você pode honrar cada vez mais quem realmente é! Nessa segunda é interessante ficar mais introspectivo, fazendo tudo com mais calma, evitando cair no ritmo acelerado do mundo, pois é necessário fazer esse trabalho de olhar para dentro, buscando essa reconexão com teu verdadeiro Ser, gêmeos. Entenda quais eram as suas necessidades no passado, quando criança, quais foram atendidas e quais talvez não tanto. É um exercício de autoconhecimento que vai te ajudar a compreender as outras pessoas ao seu redor também!

CÂNCER

O momento astral traz uma segunda-feira bem interessante para os cancerianos! Ao mesmo tempo que é um dia positivo para o trabalho e as finanças, é um dia desafiador para os pensamentos e ideias. Talvez você sinta certo bloqueio criativo, como se nada fosse resolver seus problemas. Para reverter isso, câncer, é necessário mudar um pouco a rotina, os lugares que frequenta, as pessoas que conversa, as musicas que ouve, os conteúdos que consome e afins. Converse com a feirante, com o porteiro, desacelere seus passos e aprecie mais as coisas ao seu redor enquanto caminha. A inspiração, a criatividade, pode estar nos detalhes, nas sutilezas.

LEÃO

Leonino, talvez você sinta certo desanimo com essa nova semana que começou, como se nada novo acontecesse e nem fosse acontecer na sua vida. A sensação é de que você está vivendo as mesmas coisas, no automático, sem nenhuma motivação ou expectativas para algo de diferente. Cuidado para não cair nesse baixo astral! Procure observar no que você está preso, leão, o que te impede de se libertar e explorar o novo ou ainda de ter esperança para que algo diferente aconteça na sua vida. Muitas vezes essa resposta é interna, muitas vezes o que nos deixa acorrentado à alguma situação é algo interno. Encontre o que é e busque solucionar!

VIRGEM

Virginiano, esse dia tende a te trazer um pouco de irritabilidade, consequentemente, falta de paciência e estresses, podendo resultar em conflitos. É aconselhável que evite conversas ou reuniões de negócios que tendem a causar muitas divergências de ideias. O clima astral é de tensão, você poderá se decepcionar e não gostar nem um pouco do que vai sentir e, no calor do momento, acabar discutindo com o outro. Também é preciso ter cuidado pra não agir de forma muito unilateral e inflexível, principalmente se essas conversas importantes forem inegociáveis hoje.

LIBRA

O seu horóscopo de hoje mostra um dia de bastante otimismo, alegria e boas amizades e parcerias! Aproveite essas energias para conquistar o que deseja com a ajuda de pessoas que você confie e admira, libriano. O momento também mostra que você poderá receber boas notícias, comemorar alguma conquista e fechar bons negócios que desejava há tempos. Apenas seja você, não teve se vestir de um personagem que não combina consigo. Você estará transbordando carisma, as pessoas estarão afim de conversar contigo e confiar no que você diz.

ESCORPIÃO

Escorpiano, para você também é importante cuidar para não cair no vício de redes sociais, principalmente os os aspectos de tensão que rolam no céu hoje! Esse é um período de maior curiosidade, distração e grande enfoque em comunicação. Esse excesso de informação e estímulo é super prejudicial para você em vários sentidos. Você estará vivendo um momento onde o mental estará num ritmo bem acelerado, buscando novidade, querendo estar por dentro de tudo, consumindo muito conteúdo e afins. Para ter uma rotina mais tranquila, é importante estabelecer um tempo limite de redes sociais e priorizar as coisas que você consome, tanto notícias, quanto leituras, estudos e tv.

SAGITÁRIO

Muitas vezes você acaba se perdendo em lamentações, fica se cobrando pelos buracos que entra e nas quedas que sofre no decorrer do caminho. porém, sagitário, ignora que, se está aí agora, quer dizer que você saiu de todos estes buracos e se levantou de todas as quedas, ou seja: você venceu! E pode vencer sempre. E é isso que precisa focar hoje e no decorrer dessa semana também, evitar a tentação em lamentar pequenas falhas. Procure se divertir, não permita muito tédio nesses dias. Os problemas de hoje nada são perto dos que você já venceu!

CAPRICÓRNIO

Capricórnio, a sua semana começa com uma intensidade sutil, pois ela virá de dentro de você. Poderá se encontrar em momentos de muita sensibilidade e intensidade hoje, então cuidado com o que diz e faz! Procure praticar meditação, yoga ou algum exercício físico que te ajude a se concentrar em si e nas suas emoções, mas sobretudo, olhe para dentro de si e tente perceber estas marés emocionais para navegar melhor pelos teus sentimentos. Se você apenas seguir os fluxos externos, dos outros, poderá perder tempo e se estressar por pouca coisa, procure ter uma visão mais ampla de teus sentimentos!

AQUÁRIO

Escolha começar essa nova semana olhando para si, nutrindo o seu corpo e a sua alma e se conectando com a sua essência, aquariano. Busque integrar novos hábitos, saudáveis e de autocuidado. As demandas e informações externas podem esperar! Para você ter um bom dia, é sempre necessário começa-lo se priorizando, estando bem consigo mesmo primeiramente, ao invés de já acordar na loucura, acelerado, pensando no que tem que fazer para os outros. Lembre-se: você é sua verdadeira prioridade! Então foque mais energia em si, aquário. Não ache que é perda de tempo.

PEIXES

Pisciano, a sua segunda-feira requer um pouco de paciência com falhas de comunicação, alfinetadas e críticas, principalmente na parte da manhã. Talvez você receba algum comentário do qual não goste muito e te deixe frustrado, chateado ou irritado. Calma! Esfrie a cabeça e evite conversar com a pessoa sob esse estado de emoção. O momento astral está propício para ocorrer mal entendidos. Já na parte da tarde o clima fica mais favorável e fluido para criatividade, conversas, encontros, reuniões e para ter trocas com pessoas especiais! Também é um período super bacana em que ideias podem surgir.

O que são os signos do zodíaco?

Cada signo é uma peça poderosa e vital no quebra-cabeça que é o zodíaco. Os quatro elementos – signos de ar, signos de fogo, signos de água, signos de terra – todos trabalham juntos para criar um todo abrangente, que aparece em sua vida como seus traços de personalidade únicos. Embora a astrologia seja um estudo extremamente complexo , o princípio mais fundamental da astrologia centra-se nos 12 signos estelares familiares do zodíaco . Ao longo dos séculos, cada signo desenvolveu suas próprias associações – incluindo mitos, animais e cores – e suas próprias características. Cada signo é iluminado por seu próprio ponto de vista, completo com forças poderosas e fraquezas exaustivas.

De uma perspectiva astronômica, sabemos que o Sol não se move, pois sua estabilidade ancora todo o sistema solar. Mas do nosso ponto de vista aqui no planeta Terra, o Sol está em constante movimento. Podemos depender de seu desempenho diário (incluindo amanheceres inspiradores e entardeceres dramáticos), bem como sua localização no céu. A posição que o Sol ocupou no momento exato do seu nascimento é conhecida como seu “signo solar” (às vezes chamado de “signo de estrela” ou “signo de nascimento”), e é a plataforma de lançamento cósmica para iniciantes e astrólogos profissionais. (Seu signo ascendente é outro posicionamento muito importante, e você pode ler sobre isso aqui ).

fSeu signo solar é determinado por sua data de nascimento e representa sua personalidade central, senso de si mesmo, preferências básicas,, e as maneiras pelas quais você se move pelo mundo. Esta colocação astrológica lança luz sobre seus dons inatos, bem como seus pontos cegos difíceis de ver. Suas alegrias, desejos, falhas e medos o tornam especial e, quando seu signo solar é combinado com os outros planetas e posicionamentos em seu mapa astral , cria um perfil celestial distinto que serve como sua impressão digital cósmica.