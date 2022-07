Horóscopo de hoje (23/07/22): previsão para sábado

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 23 de julho de 2022, sábado.

Horóscopo de hoje de Áries

Neste final de semana a vida vai te surpreender, áries. Sabe quando você acha que não terá resultado ou aquela resposta que estava há tempos sem aparecer, e aí você já está decepcionado e desistindo? Pois bem, não é hora de perder a fé! Os astros apontam para um momento de vitória e reconhecimento, então acredite no seu potencial e poder pessoal. Não perca o foco! Essa é a hora de insistir e persistir. Talvez seja necessário algumas mudanças e reajustes. Mas vai dar tudo certo no final.

Horóscopo de hoje de Touro

Touro, o que é seu está bem guardado, seja porque você não está no momento de compartilhar seu ouro, ou porque você ainda precisa se estabelecer mais para compartilha-lo. E está tudo bem, cada coisa tem seu momento ideal para acontecer! Esse é um período ideal de se voltar para uma organização material, tanto no trabalho quanto nas suas finanças e bens. Reflita sobre o que você quer que continue no seu baú do tesouro e o que não. Pois é tempo de planejamento e estruturação. Não tente fugir!

Gêmeos

O sábado amanhece com a Lua no seu signo, trazendo maiores movimentos emocionais na sua vida. A tendência é falar coisas momentaneamente verdadeiras. A curiosidade também está no ar, você vai querer desbravar mais os lugares e também as pessoas, desejando conhecer mais do íntimo, dos sentimentos dos outros. Também é um dia oportuno para expor seus sentimentos, expressar mais suas emoções, se abrir emocionalmente com um amigo ou familiar. Talvez você se sinta nostálgico hoje, querendo revisitar a infância através de fotos, ir à lugares que há anos você não frequentava e rever pessoas do seu passado.

Horóscopo de hoje de Câncer

O dia de hoje é muito fluido para resolver o que for preciso de forma prática, câncer. Não caia na preguiça! Faça o que tiver que fazer para poder descansar depois, e inclusive aproveitar muito o seu final de semana, que será um momento incrível para viagens, estudos e compras. Também é oportuno aproveitar essa energia para ter trocas bacanas, pois muita coisa pode clarear por esses dias! Esse será um sábado bem empolgante, onde você vai querer se movimentar, conversar, interagir com o mundo. Um dia cheio de oportunidades e ideias.

Leão

Leonino, o horóscopo hoje aponta para um momento oportuno de acessar muita confiança para colocar em prática tudo que foi refletido e interiorizado nas últimas semanas. É hora de mostrar para o mundo sua essência, seus talentos, sua criatividade e fazer escolhas de acordo com isso! É interessante que você também reflita sobre uma intenção que você deseja manifestar na sua vida ainda nesse mês. Pense no que você gostaria de movimentar e em que sentido você vai criar oportunidades nessa área da sua vida.

Horóscopo de hoje de Virgem

Emoção, sentimento; razão, inteligência. Ambos se alinham amenizando os conflitos internos, pois há maior clareza, maior percepção destes fatores, o que lhe possibilita ser mais claro com os outros em relação ao que sente. Aproveite bem o momento, expresse-se emocionalmente, ouça o que o outro tem para dizer, acolhe seus sentimentos bem como você acolheria os sentimentos de um familiar ou amigo. Se for o caso, estabeleça alguns limites, encontre seus próprios limites. Esclareça algumas coisas que ficaram estranhas e coloque pontos nos i’s. É tempo de conversar, bastante!

Horóscopo de hoje de Libra

Esse é um bom sábado para participar de eventos culturais, libra. Aproveite essa energia e visite um museu, uma galeria, vá à algum show, ou até mesmo à uma biblioteca. Busque se alimentar de novas culturas também. É favorável para se ter conversas, trocas, se abrir com alguém e ouvir o outro. neste dia os astros também te incentivam a ter coragem de investir num novo projeto ou tirar alguma ideia antiga do papel, aproveite a energia de movimento deste final de semana!

Escorpião

Neste sábado você vai precisar agir com um pouco mais de racionalidade, escorpiano. Então, tudo o que te tira do seu centro precisará ficar um pouco de lado, principalmente se for algo que não é saudável para você, aí é melhor cortar de vez! Mas para além disso, nesse momento os astros pedem um olhar mais apurado e voltado para os seus objetivos. É preciso ter uma postura mais séria, responsável e buscar estratégias que vão te ajudar a perseguir no melhor caminho. Mas ao mesmo tempo, tenha certo cuidado com a teimosia e inflexibilidade.

Horóscopo de hoje de Sagitário

O horóscopo de hoje prevê alegria, otimismo e bom humor! Período auspicioso para viagens de longas distâncias e atividades mais radicais. Se não puder viajar, aproveite o turismo da sua cidade ou cidades vizinhas, se jogando em novas aventuras e explorando novos lugares. Fique alerta e não deixe passar as oportunidades que este aspecto astral lhe proporciona de curtir mais a vida, como bom sagitariano. Além disso, é um bom momento para realizar mudanças em casa, uma reforma, trocar os móveis, criar um novo layout para seus cômodos e afins.

Capricórnio

A maré é de boa sorte para o fim de semana dos capricornianos. Esses são dias positivos para ouvir mais a sua intuição e se manter otimista sobre o seu caminho e seu futuro. Esse também é um ótimo momento para estimular a sua criatividade e dar mais atenção à suas ideais, pois elas te guiarão para caminhos interessantes no decorrer dos dias! O Universo aponta um caminho de avanço. Grandes possibilidades de alcançar seus maiores desejos, e antes do que você imagina. Porém, é preciso romper seus padrões, quebrar a estagnação, extrapolar um pouquinho e correr atrás. Se joga e supre os limites!

Horóscopo de hoje de Aquário

Aquariano, seu horóscopo pede para que tenha um pouco de calma. Tenha paciência caso surja algum imprevisto, e evite reuniões e conversas importantes. Saturno no seu signo faz aspectos desafiadores com os astros, tornando esse um período mais duro, difícil e estressante, por isso é aconselhável evitar tudo aquilo que você sabe que pode ser desgastante. Tire esse sábado para ficar mais off do seu trabalho e demais obrigações, é um bom momento para relaxar o corpo e descansar a mente. Seus sentimentos também podem parecer meio confusos e incertos.

Peixes

Esse sábado está super bacana para mudanças, principalmente no visual. Também é um dia muito interessante para encontros, principalmente na parte da noite! Atividades de autocuidado também estão super favorecidas, peixes. Prepare um banho relaxante e curta sua própria presença hoje. Além disso tudo, os astros apontam para dias muito bons no sentido do seu autoconhecimento, aproveite a vibe astral dos próximos dias para se dedicar mais a ser quem você realmente é, manifestar a sua essência em tudo o que fizer.