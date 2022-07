Horóscopo de hoje (24/07/22): previsão para domingo

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 24 de julho de 2022, domingo.

Aproveite e leia também o Horóscopo de Julho 2022: previsão mensal para os signos

Horóscopo de hoje de Áries

Os aspectos astrais do seu horóscopo de hoje trazem um momento super favorável para planejar viagens, compras, ou até mesmo adquirir um curso que você estava há tempos querendo fazer. Aproveite ainda essa energia bastante solar para aparecer mais, saia mais de casa, mostre mais sobre seu trabalho, seus hobbies, apareça mais nas redes sociais… esse é um bom momento para vender seu peixe e ser notado, ariano. Você viverá dias oportunos para ir de encontro com a sua verdade e seu propósito de vida!

Touro

O astral do seu dia, de acordo com o Horóscopo de hoje de, pode vir com uma energia um pouco mais “pra baixo”, despertando alguns gatilhos, tristezas e lembranças não tão boas. Você pode sentir um pouco de dificuldade em ter ânimo para fazer algo hoje, taurino. Mas esse vai ser seu desafio de hoje: se movimentar! É importante que você relembre suas motivações, seus sonhos e encontre energia para fazer algo que te traga empolgação e alegria, sem se render para a “bad vibe” que pode rolar. Pode ainda ser uma questão de tédio tudo isso, então mude um pouco a sua rotina de hoje, encontrando meios de se divertir.

Horóscopo de hoje de Gêmeos

Gêmeos, neste dia você vai conseguir enxergar saídas e melhorias a sua volta! então não ignore situações que precisam serem lidadas para então um peso sair das suas costas. Os astros proporcionam dias de muita disposição, vontade, confiança e criatividade, use dessas energias para resolver o que precisa ser resolvido. Também tente não deixar de lado as suas necessidades para cuidar das necessidades dos outros. você pode sim ajudar as pessoas a sua volta, mas não se anular. Então primeiro olhe para você, para o seu, e depois lide com o que está a sua volta.

Câncer

Câncer, esse domingo está super gostoso para fazer alguma viagem, mesmo que curta. Se possível vá conhecer lugares novos dentro da sua cidade, ou próximos da cidade que mora. O momento astral é de curiosidade, vontade de desbravar novas possibilidades. É tempo de conversas também; então troque com pessoas interessantes, vá em alguma exposição, ao teatro, aprenda algo novo… permita-se ser curiosa sobre a vida! Você vai sentir uma vontade imensa de buscar por novidades, tudo o que for novo e diferente terá a sua atenção.

Horóscopo de hoje de Leão

Seu horóscopo do dia te convida a pensar sobre o que você pode fazer de diferente nesse domingo… Então de que forma você pode olhar o presente, o agora, sob uma nova perspectiva, leão? Busque a inovação! O que você pode aprender de novo hoje? O Universo quer te mostrar que a vida é um infinito de possibilidades. Siga aquela que mais desperta a sua curiosidade e encante-se pela sua jornada. Esse é um dia onde os astros estão proporcionando um novo olhar, um novo sentir e muita inspiração para viver coisas novas.

Virgem

Virgem, o horóscopo deste dia pede para que dê atenção a uma coisa de cada vez! Seu regente, Mercúrio, faz uma oposição com Plutão, planeta ligado a transformações e rupturas. Ou seja, pode ser um tanto desafiador manter uma perspectiva mais leve e tranquila sobre certos assuntos em sua vida. Se prepare, pois muita coisa tende vir à tona, trazendo a sensação de não ter controle sobre o que ocorre com você e a sua volta. é importante que seja mais flexível e que se abra para os diálogos, principalmente em seus relacionamentos!

Horóscopo de hoje de Libra

Sacode a poeira, libriano, não se deixe abater! Os próximos dias podem ser cansativos, tudo vai depender de como estará escolhendo lidar com certas situações. Será bem importante respeitar seus limites e ser gentil consigo mesmo, afinal, não dá pra ser 100% todos os dias em tudo. É importante que a partir de agora você comece a validar mais suas ideias e vontades, sem ter receio de opinar sobre um assunto ou defender suas ideias. Se permita a mostrar para as pessoas ao seu redor o que sabe fazer melhor! Sua área profissional vem recebendo um destaque super positivo, aproveite!

Escorpião

Escorpião, esse é um dia bem bacana para encontros ou para fazer uma atividade em casal. Então caso você esteja solteiro, é um bom momento para marcar um date e conhecer alguém novo, mas se você já está em um relacionamento, inove e faça algo diferente hoje! Esse domingo também é bem interessante para surpreender a pessoa que você gosta, de repente um presente, um pedido de namoro ou casamento, uma viagem surpresa… faça aquilo que estiver ao seu alcance e no seu coração!

Horóscopo de hoje de Sagitário

Calma, calma, sagitário, pois cedo ou tarde os humilhados são exaltados! Os astros estão trazendo um momento de renovação e mudanças. Esse é um ótimo período para colocar em prática ideias e sonhos, e aos poucos você vai perceber oportunidades que até então acreditava que estavam estagnadas. Mas também é importante que se lembre de dar mais atenção pra si mesmo hoje e nos próximos dias. Coloque os seus objetivos em primeiro lugar e deixe ir situações que já não condizem com o que você gostaria de ver em sua vida. Esteja mais aberto a construir novas perspectivas.

Capricórnio

Esse dia é bem favorável para estruturar projetos de longa duração, então se quer proatividade, produtividade e criatividade, aproveite o momento de hoje, mesmo sendo domingo, pois é um momento bastante auspicioso para focar nisso e obter excelentes resultados. No geral, atividades ligadas a planejamento e à área administrativa estão favorecidas. Pode ser interessante contar com a ajuda de alguém ou pedir opiniões sobre suas ideias, já que a comunicação e parcerias estão em alta neste dia também!

Horóscopo de hoje de Aquário

Neste dia, observe mais e fale menos. É preciso trazer um olhar mais crítico e analítico, aquariano, e assim saber o que vale a pena se importa ou não. Entenda que tem coisas que apenas gastam nossa energia e que no fim não nos levam a nada mesmo. É aconselhável que fortaleça sua base, se nutra de relações que te ofereçam acolhimento e afeto e cuide mais de si mesmo. Também é interessante se voltar mais para as questões que te motivam a persistir no que ama, assim você vai sentir uma leveza maior com tudo a sua volta!

Peixes

Nesse domingo o seu horóscopo pede para que tire um momento para organizar seus pensamentos, pisciano. Tenha atenção para não distorcer as coisas, seja mais sincero sobre como se sente diante de uma determinação situação, pois dessa forma será muito mais fácil encarar os assuntos com maior racionalidade e leveza. Além disso, os próximos dias pedem maior proximidade com suas questões mais desafiadoras, aliás, pode ser mais fácil se deixar levar por certos desafios. É tempo de valorizar mais suas habilidades e conhecimentos, peixes.