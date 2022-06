Horóscopo de hoje (28/06/22): previsão para terça-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 29 de junho de 2022, terça-feira.

Horóscopo de Áries

O horóscopo de hoje diz que exageros de todas as formas só tendem atrapalhar o seu dia, áries. Neste dia você tende a ter sensações infladas e a desrespeitar limites. Cuidado, menos é mais! Cuide também com a exaltação emocional, você pode extrapolar um pouquinho e agir de forma muito intensa e impositiva, o que pode acabar assustando o outro. Hoje é preciso trabalhar bastante o autocontrole e a inteligência emocional, ariano. Atenção também com conflitos em casa, evite comprar qualquer briga.

Horóscopo de Touro

Neste dia, o horóscopo de hoje diz para que mantenha uma postura mais otimista, taurino. É hora de confiar mais em si mesmo, nas suas habilidades e também nas suas ideias. Você precisa ser a primeira pessoa a se apoiar e se motivar para conseguir alcançar o que sonha, independente do que seja. Esse é um belo dia para estimular a sua criatividade e comunicação, portanto, se expresse, fale sobre seus sentimentos, emoções, gostos pessoais e afins.

Horóscopo de Gêmeos

Hoje os astros te alertam para que tome cuidado com algumas pessoas que você confia e que conta seus planos e segredos. Não seja tão ingênuo, geminiano, pois nem todo mundo é o que parece. Abra os olhos, assim você evitará decepções. Mas esse também é um dia bem bacana para encontros e atividades sociais, então que tal marcar um café com um amigo que não vê há tempos? É um dia oportuno para ter um respiro, clarear a mente e relaxar.

Horóscopo de Câncer

A Lua, seu astro regente, chega no seu signo hoje pela manhã e traz uma nova lunação, que dá início a Lua Nova. Intimidade, familiaridade, acolhimento, tudo de que precisa para começar bem essa nova fase. Essa fase lunar é boa para começar coisas novas na sua vida de forma muito mais consciente. Há grandes probabilidades de novas oportunidades e propostas surgirem para você nos próximos 14 dias, câncer, mas também não fique esperando que as coisas caem no seu colo, é um excelente período para entrar em ação!

Horóscopo de Leão

O horóscopo de hoje diz que essa terça é excelente para observar e ficar atento ao potencial das coisas que lhe cercam e com as quais sonha, leonino. Esse é o início da Lua Nova, aqui não podemos saber o que irá florescer, pois o momento é de plantio, não de inquisição. Então foque em semear aquilo que você deseja colher na Lua Cheia. O momento é planejar e criar estratégias para que suas metas sejam realizadas e seus objetivos alcançados. É uma ótima fase para plantar de acordo com seus sentimentos e intuições.

Horóscopo de Virgem

Esse é um dia para confiar mais nas pessoas ao seu redor, virginiano. Normalmente você fica muito inseguro, desconfiado e sempre com o pé atrás, o que pode atrapalhar bastante algumas questões. Entenda que você não precisa fazer tudo sozinho, então se algum obstáculo ou desafio surgir, peça ajuda de amigos, familiares e pessoas que você confia, sem titubear! Você poderá aprender que, dividindo as responsabilidades, você consegue ir mais longe.

Horóscopo de Libra

O dia de hoje poderá ser inspirador para você! É um ótimo momento para se conectar com os seus sonhos e se dedicar à eles. É ótimo também para desenvolver novos hábitos e hobbies que te façam se sentir feliz e em conexão com o universo ao seu redor. Práticas espirituais serão importantes nesse momento para que você se sinta em equilíbrio e harmonia. É aconselhável que busque ajuda e apoio das pessoas ao seu redor, escute o que as pessoas tem a lhe dizer, especialmente as que você confia!

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, não perca o otimismo, mesmo se contratempos aparecerem, confie que você conseguirá resolve-los! Então mantenha o foco no que é essencial e que é preciso ser feito, procure agir de forma prática e direta, assim você vai adiantar muita coisa do seu dia. Mas também controle sua ansiedade, a sensação pode ser de que tudo está fugindo do seu controle e muita coisa se acumulando, mas confie que vai dar tudo certo se você manter a consistência e organização.

Horóscopo de Sagitário

O horóscopo de hoje diz que é um momento necessário para que fortaleça sua comunicação, dialogue mais com as pessoas a sua volta, sagitário. Ninguém é obrigado adivinhar o que você está pensando ou sentindo, portanto: se expresse! Essa terça-feira vem cheia de ânimo e inspiração para fazer acontecer seus objetivos e dar inicio a novas coisas na sua vida, mas é preciso confiar na sua infinita sabedoria, trocar com pessoas experientes e se mexer, saindo do comodismo!

Horóscopo de Capricórnio

Capricórnio, neste dia tão agitado e intenso, conte com o auxílio de pessoas próximas e confiáveis. Isso irá te ajudar a não se sentir tão inseguro ou ansioso sobre a sua rotina e atividades. O Universo quer que você aprenda a soltar um pouco a ânsia do controle e assim dar um respiro para a sua mente (e para a sua agenda!), é importante que saiba delegar algumas funções, capricórnio. Se prepare para viver um dia de aprendizados, e se você não for maleável, pode ser um dia de alguns tombos também.

Horóscopo de Aquário

O horóscopo de hoje diz que este é um dia positivo para você, aquariano! Portanto, aproveite essa energia positiva e mantenha uma postura mais animada, alegre e criativa diante da sua vida. Se entusiasme com algo, encante-se com alguma situação, se permita sentir e viver tudo com intensidade e ânimo! Da mesma forma, compartilhe essa energia com as pessoas ao seu redor, buscando mais leveza e bom humor nos seus relacionamentos de forma geral.

Horóscopo de Peixes

O horóscopo de hoje diz que esse dia está propício para agir, peixes, sair da zona de conforto, explorar novas lugares e se arriscar, mas tudo de forma consciente, sabendo o que quer, colocando sua energia numa direção de cada vez. É um bom momento para realizar mudanças e novos movimentos na sua vida, mas é importante que seja de acordo com seus valores e sonhos. A área amorosa também está em evidência, cuidado para não esquecer dela, cuide do seu coração, dos seus sentimentos!