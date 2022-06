Horóscopo de hoje (29/06/22): previsão para quarta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 29 de junho de 2022, quarta-feira.

Horóscopo de Áries

O horóscopo de hoje diz que os aspectos dessa quarta estão muito poderosos e podem te ajudar a enxergar algum impulso que está precisando dar, ariano, de repente uma atitude para expandir em algum sentido da sua vida atualmente. Então fique atento, se auto-observe e faça o que precisa ser feito para avançar. Algumas coisas podem surgir do além e confundir seus pensamentos e desejos, atrapalhando um pouco tais atitudes. Tente se afastar das situações que te traz confusão e raciocine com calma cada passo que precisa ser dado.

Horóscopo de Touro

O horóscopo de hoje diz que de nada adianta ter novos conhecimentos e não aplicar e praticar! Lembre-se sempre que as verdadeiras viradas de chave na sua vida vêm a partir da ação, da tentativa e erro. Pense, quanto do que você estuda, você realmente aplica? Com isso, os aspectos astrais hoje falam justamente sobre se arriscar mais, agir mais, integrar toda a sua coragem e sair do comodismo. Então escolha colocar em prática aqueles aprendizados que te fascinam.

Horóscopo de Gêmeos

O seu dia já começa com uma energia incrível, te convidando a diversificar e se permitir experimentar o que você gosta e desperta o seu interesse, geminiano. O que te faz bem? Se permita fazer isso, resgatar antigos hobbies, ler um romance, cozinhar algo que ama. Você tem uma mente inquieta, que não para, mas entenda que nem tudo precisa ser produtivo, que é importante também dedicar tempo aos seus interesses pelo simples prazer de explora-los. Traga leveza para o seu dia. Experimente novas possibilidades!

Horóscopo de Câncer

O horóscopo de hoje diz que criatividade e experimentação casam-se muito bem com a intimidade e familiaridade! Então, canceriano, que tal surpreender quem se quer bem com algo inusitado e inesperado? Ou que tal mudar algum hábito que você repete, mas que não combina mais com você? O clima astral da sua quarta-feira está assim, recheada de inovações, propícia a mudanças e surpresas! Esse também é um bom momento para investir numa reforma da sua casa ou até mesmo numa casa nova.

Horóscopo de Leão

Excelente quarta-feira para os leoninos. O Universo traz uma chuva de bênçãos, de boa sorte, de prosperidade e felicidade! É um dia para aproveitar muito as energias astrais, pois há plenitude sentimental, emocional, física e material. Excelente dia para o amor, para estar em família, para as finanças e para a carreira também. Ótimas notícias tendem a surgir sobre algumas áreas da sua vida, que vai te proporcionar muita empolgação, bem-estar e um bom retorno financeiro. Mas leonino, cuidado para não ser egoísta, é importante saber dividir, compartilhar, doar.

Horóscopo de Virgem

Relaxe os ombros, solte a musculatura do rosto, respire e deixe a sua criatividade fluir e assim confie mais nas suas ideias. É importante manter a organização e planejamento, mas também é importante deixar espaço para as novidades, o inesperado, para aquilo que chega de repente e te surpreende. Além disso, esse e os próximos dias serão bem positivos para o amor! Então, virgem, demonstre seus afetos e carinho para as pessoas importantes na sua vida, seja na esfera amorosa, profissional, familiar ou nas amizades.

Horóscopo de Libra

O horóscopo de hoje diz que neste dia você precisará reavaliar as pessoas ao seu redor! Você precisa aprender quem é confiável e quem não é, portanto, compartilhar suas ideias, sonhos, desejos e metas com poucas pessoas e somente com quem já lhe afirmou tal confiança. Você costuma ser do tipo “boa praça”, é importante que aprenda a ser um pouco mais seletivo com as suas relações intimas para não ficar perto e nem ficar compartilhar algo pessoal com quem lhe quer mal. Esse também é um dia interessante para algo novo na sua vida profissional e financeira.

Horóscopo de Escorpião

Escorpião, aceite olhar para o chamado da sua alma e para o que suas emoções não estão mais te deixando ignorar. Hoje os astros vêm com essa missão, de te fazer se conectar com suas profundezas, seus sentimentos e sonhos. Agradeça também pelos seus sentimentos, pois eles têm muito poder! Quando você aceita fluir em harmonia com os seus sentimentos ao invés de contra eles, grandes chaves viram na sua vida. E é isso que o Universo deseja te proporcionar a partir de hoje.

Horóscopo de Sagitário

Sagitário, hoje pode vir uma vontade muito forte de viajar, conhecer novos lugares, diferentes culturas! Se há a possibilidade, viaje, foque em expandir seus horizontes, se não hoje, nos próximos dias. Mas caso não dê para viajar, tudo bem, busque explorar mais o lugar que você mora, visitar locais que ainda não conhece ou vai pouco e buscar inspiração para a sua vida de maneira geral, fazendo algo diferente do costume. Nesse dia os astros lhe proporcionam iniciativa e coragem para fazer o que desejar.

Horóscopo de Capricórnio

Não se pressione caso você não tenha muita clareza do que está sendo movimentado na sua vida hoje, capricórnio. A Lua Nova em câncer, seu signo oposto, fala muito mais do seu emocional e dos seus instintos, do que da parte mental e racional do seu ser. Então conecte-se com a sua intuição e sabedoria interior para compreender o que precisa ser visto. E também reflita: o que você muitas vezes tenta reprimir? Saiba que é bem possível que muitos insights sobre isso tudo venha à tona agora e te faça refletir também sobre até quando você vai ficar postergando a sua própria felicidade. Dias profundos por aqui.

Horóscopo de Aquário

Aquariano, O horóscopo de hoje diz que é aconselhável que logo cedo você faça uma lista das suas prioridades e procure já resolver o que for mais importante primeiro para não se dispersar depois. Esse é um dia perfeito para se conectar com as energias de comunicação e trocas, inclusive é recomendado que use tons de azul hoje, especialmente se for ter algum tipo de gravação, apresentação, entrevista, reunião ou se for precisar de uma ajudinha para se concentrar. Talvez seja necessário renovar as ideias e também os sentimentos, deixando para trás algo que você vinha insistindo muito.

Horóscopo de Peixes

O horóscopo de hoje diz que esse é um dia bem místico e espiritual para os piscianos! Por isso hoje e nos próximos dias, pode ser muito bacana fazer escrita intuitiva, ou conversar com alguém em quem você confia, marcar terapia ou praticar o que você sente que te ajuda a ter clareza do que está vindo à tona. É importante que se permita olhar para as suas emoções e acolhê-las! Então pare de lutar contra suas emoções, as ouçam, há algo importante pedindo para ser criado ou transformado, peixes. Olhe com mais gentileza para dentro de si e para seus sonhos, pare de achar que tudo o que sente é bobo.