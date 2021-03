Horóscopo de Peixes para abril de 2021 – O mês de abril vem favorecer sua vida financeira, com o Sol transitando pela segunda casa do seu mapa, que é a área do dinheiro. É momento de focar nas finanças e no profissional! Esse é um mês oportuno para refletir e planejar sobre os bens materiais, investimentos a médio e longo prazo e até mesmo para pedir aumento ou trabalhar para uma renda extra!

É importante organizar seus gastos e ganhos em uma planilha para não se perder e ter a consciência de tudo o que está sendo recebido e sendo gasto e assim não perder dinheiro e nem se dar mal com algum imprevisto.

Nascimento: 20/02 – 20/03

Planeta regente: Júpiter e Netuno

Elemento: Água

Qualidade: Mutável

Fisiologia: Pés, sistema linfático e sistema circulatório

Cores: Branco, prato, verde-mar e violeta

Animal: Peixe e golfinho

Cristais: Ametista, amazonita e água marinha

Ervas: Artemísia, lavanda e noz-moscada

Horóscopo de Peixes para abril no trabalho e amor

Na área profissional, esse mês lhe trará paciência para lidar com questões burocráticas e financeiras e fazer com que seus projetos decolem! É preciso evitar os gastos desnecessários e usar suas economias para investir no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Por tanto, ótimo mês para comprar cursos e livros que irão te agregar tanto no profissional como no pessoal.

No amor, há fortes interesses em construírem algo maior juntos. De repente um negócio, comprar uma casa, investir numa viagem. Pensem no que vai ser bom para vocês a longo prazo e comecem a fazer planos para isso acontecer. É importante terem longas conversas, estabelecer uma relação de confiança e compreender o lado do outro para que tudo dê certo.

Aprenda a fazer seu Mapa Astral

Melhores dias para o amor: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 23, 24, 25.

Melhores dias para a carreira e o dinheiro: 1, 2, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 26, 27, 29, 30.

Veja as previsões no DCI