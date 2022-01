Horóscopo do dia (02/01/2022): previsão dos signos para domingo

Veja previsão do seu horóscopo do dia, desse domingo, 02 de janeiro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 02 de janeiro de 2022, domingo.

Veja também o horóscopo de janeiro de 2022

Horóscopo de Áries

O momento favorece a persistência sobre seus sonhos, áries. Continue a caminhar, erga a cabeça e lute pelo o que acredita! A Lua que fica Nova hoje vai te ajudar a ter novas ideias para novos começos. É importante que aprenda a ver beleza na sua vida HOJE! Não fique esperando “o momento certo” para ser/estar feliz.

Horóscopo de Touro

O clima deste domingo é de despreocupação, como se os acontecimentos não lhe afetassem tanto. O desapego paira no ar, então, que tal verificar coisas internas e externas e ver o que precisa ser jogado fora? Liberte-se também de suas verdades absolutas. Flexibilize!

Horóscopo de Gêmeos

O ano começou e o conselho é que durante essa semana você se preocupe menos com o futuro e com o que está por vir nesse ano. O universo pede para que você relaxe um pouco e aproveite os bons frutos que apareceu ou que tem aparecido com seus esforços! Você está numa fase relativamente boa e precisa viver esse momento com presença.

Horóscopo de Câncer

Neste domingo há um sentimento de seriedade, responsabilidade e até pessimismo. Se deve fazer o que é preciso e não o que quer. O planejamento e a produtividade são a tônica desse dia, portanto, aproveite para organizar o seu ano! Também é o momento para se libertar de padrões negativos, câncer.

Horóscopo de Leão

Leão, vibre alegria, pois temos uma Lua ficando Nova no céu! Foque menos nas dificuldades e agradeça mais pelas suas conquistas. É importante que imponha e respeite os seus limites pessoais também. Excelente momento para fazer seus planos e traçar suas metas para 2022.

Horóscopo de Virgem

Esse é um lindo dia para você se conectar com seus sonhos e desejos de vida, virginiano. Relembra quais são seus planos, suas vontades e suas ideias que são ou que já foram importantes para você. Nessa Lua Nova é um ótimo momento para ressignificar e se reconectar com com projetos e caminhos de vida que te fazem se sentir bem!

Horóscopo de Libra

O momento enaltece seus sonhos e suas ideias. Portanto, aprenda a confiar na sua capacidade de materializar tudo isso! É importante que tenha mais maturidade consigo mesmo e com a sua vida, libriano. O período pede responsabilidade.

Horóscopo de Escorpião

Escorpião, hoje e os próximos dias trazem um tom espiritual! Portanto, preste mais atenção nos sinais do universo para você; ele se comunica de várias formas – situações, conversas, sonhos, intuições… tudo o que chegar no seu caminho terá um porquê e trará uma mensagem importante!

Horóscopo de Sagitário

Esse é um período em que todos os sagitarianos estarão mais otimistas e confiantes! Hoje as atividades que envolvem ensino/estudos estarão bem favorecidas. Há também o aumento de consumo, fique vigilante para não gastar por impulso. Ótimo momento para aproveitar e ampliar seus contatos e interesses!

Horóscopo de Capricórnio

Nesta tarde a Lua encontra com o Sol no seu signo, configurando a primeira Lua Nova de 2022. Momento de entusiasmo! Favorável para o processo criativo. Muitas ideias surgem nesse momento, não esqueça de anota-las. Mas não é o melhor momento para coloca-las em prática; aguarde até ter maiores informações, dando tempo para que essas ideias amadureçam!

Horóscopo de Aquário

Aquariano, esse é um excelente momento para desapegar e deixar para trás tudo o que você não quer para esse novo ciclo e se livrar de tudo que está te impedindo de crescer! Aproveite essa energia para fazer uma faxina na sua vida, tanto interna quanto externamente.

Horóscopo de Peixes

Esse é um período em que a incerteza, a melancolia e a tristeza podem te visitar, peixes. Se policie para não se entregar à essas vibrações. No trabalho ou nos demais afazeres, poderá sentir dificuldade de se concentrar e isso pode prejudicar a sua produtividade. Você estará mais sujeito ao esquecimento, portanto, atenção para não perder nada.