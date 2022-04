Horóscopo do dia (02/04/2022): previsão dos signos para sábado

Veja previsão do seu horóscopo de sábado

O signo do zodíaco de cada pessoa tem traços que são negativos e positivos, mas há milhões de pessoas ao redor do mundo que gostam de ter uma visão sobre o que está por vir olhando para seu horóscopo de hoje, 2 de abril, sábado.

Horóscopo de Áries

Áries, o seu final de semana está bem fértil em vários sentidos, principalmente para realizar a escolha de despertar a sua coragem interior! Com a Lua Nova encontrando Quíton no seu signo, certos incômodos podem vir à tona, e é importante não os ignorar. Se tem algo te afetando profundamente, faça algo sobre isso e procure enxergar e buscar soluções em relação às questões que precisam ser curadas.

Horóscopo de Touro

Touro, esse será um final de semana bem emotivo, se prepare, tudo pode ser motivo de muitas emoções. A Lua Nova estará passando pelo seu signo trazendo um momento oportuno para que algo novo dê início na sua vida. Ótimo período para integrar bons e novos hábitos!

Horóscopo de Gêmeos

O momento é de integrar confiança e coragem, geminiano! Hoje você vai sentir uma energia de inspiração e vontade de fazer acontecer as coisas na sua vida. Então não se permita estagnar, a vida está pedindo movimento! Tenha coragem de agir e começar a viver aquilo que te desperte paixão. Saia um pouco do mental e aja!

Horóscopo de Câncer

Esse é um sábado suave e confortável para os cancerianos! Essa fase pede cautela e a energia astral do dia é bem propícia a isso. Este é um período de semeadura, mas de nenhuma certeza. Então é bom escolher as novas sementes com paciência e calma, cuidando apenas para não sufocar o novo, por excesso de apego ou aversão ao risco.

Horóscopo de Leão

Dia intenso por aqui hoje, leonino. Feridas/incômodos ligadas à autoconfiança e autoestima podem se evidenciar, portanto, busque ressignificá-las e talvez solicitar ajuda nesse processo! Evite agir com orgulho, fingindo que nada está acontecendo e nem te incomodando. A vontade de melhorar e se transformar precisa partir de você!

Horóscopo de Virgem

Virgem, esse é um sábado para usar da sua empatia e compaixão. Algumas situações irão te comover, será muito importante agir de acordo com o seu coração. Ofereça ajuda a quem estiver precisando. Você será um mensageiro de luz para algumas pessoas, virginiano.

Horóscopo de Libra

Esse dia pede muita paciência e ponderação, libriano. A vontade pode ser de agir as pressas, por impulso, mas na verdade é preciso agir com cautela e sabedoria. Busque o equilíbrio! Se estiver se sentindo muito ansioso, busque conexão com a natureza e espiritualidade.

Horóscopo de Escorpião

O cansaço acumulado pode bater forte nesse sábado, portanto, é preciso descansar, escorpião. Evite ficar procurando coisas pra fazer, querendo ser produtivo! Descanse a mente, relaxe seu corpo, faça o mínimo. Sua saúde mental está dependendo de um belo descanso para organizar seus pensamentos.

Horóscopo de Sagitário

O momento astral pede para que se comprometa com aquilo que você quer transformar na sua vida; seja começar terapia, colocar exercício físico como parte fundamental da rotina, ou qualquer outra mudança que você sinta que pode implementar para te ajudar a se tornar mais forte e confiante. Esses são dias oportunos para criar consistência e agir com determinação!

Horóscopo de Capricórnio

Circunstâncias irritantes se apresentam e provocam o seu humor e rancor. O segredo aqui é não engajar. Não alimente o ciúme, nem a preguiça, nem a carência. Deixe o passado no passado, fuja da tentação de demonstrar seu poder ou testar seu afeto. As coisas podem sair do controle rápida e dramaticamente hoje.

Horóscopo de Aquário

Um sono gostoso e muito confortável ajuda a começar bem o dia e a lidar com o aspecto mais desagradável que também pode ocorrer pela manhã. Priorize o seu descanso e bem-estar, você estando bem consigo mesmo, fica mais fácil para lidar com qualquer coisa e qualquer pessoa. A vida amorosa ganha destaque nesse sábado.

Horóscopo de Peixes

É hora de mudar alguns padrões de pensamento e hábitos inconscientes, peixes. Pare de repetir que você não consegue fazer tal coisa. Mude esse discurso interno e se assuma líder das suas escolhas e da sua jornada. Escolha se conectar com a sua força interna! Trabalhe a autoconfiança.