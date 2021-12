Horóscopo do dia (02/12/2021): previsão de quinta-feira

Leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo hoje. O horóscopo do dia 02 de dezembro de 2021, quinta, pode te guiar com previsões no amor, dinheiro, trabalho, saúde e viagens.

Horóscopo de Áries

Essa é uma quinta-feira super favorável para os arianos! Os astros te impulsionam a dar vida aos seus planos e sonhos, te inspiram a semear novas sementes na sua vida e iniciar algo hoje, portanto, não perca tempo, siga seus instintos!

Horóscopo de Touro

Touro, muitas vezes você só se permite usar seu lado racional, inclusive na maneira como se relaciona com os outros e com você mesmo. Mas e os sentimentos, vão para onde? Cuidado com o autocontrole! Lembre-se que a dúvida também é um benefício, basta que você questione se o seu mental precisa interferir tanto ou se você pode simplesmente deixar fluir a situação.

Horóscopo de Gêmeos

Quinta-feira agradável por aqui. Os resultados dos seus esforços começam a render bons frutos a partir de hoje! Há também a possibilidade de um novo envolvimento amoroso, se você quiser. Para quem já está em uma relação, esse movimento astral vem dar uma apimentada aí.

Horóscopo de Câncer

Esse é um momento que você precisa confiar mais em si mesmo e nas suas habilidades. Você é sim criativo, busque encontrar mais inspiração na sua rotina. Será que você não está vivendo uma grande monotonia? Mais do mesmo sempre? Dê uma variada nas pequenas coisas do seu dia!

Horóscopo de Leão

Nesta quinta-feira procure ocupar a mente com coisas produtivas, leonino, pois do contrário, poderá perder oportunidade de solucionar aquele assunto ou problema que vem se arrastando há semanas! O dia de hoje está bem favorecido para resoluções, ideias, inovações e organização.

Horóscopo de Virgem

Essa é uma quinta para você organizar melhor suas ideias para o futuro, virgem. Pense onde você está e para onde você deseja ir? Encontre dentro de si mesmo as respostas que está buscando para alcançar seus objetivos! Explore coisas novas, não tenha medo de sair da zona de conforto, de aprender ou começar algo do zero.

Horóscopo de Libra

Hoje o dia pode ser um pouco desafiador para os nativos de libra. Você pode se sentir desanimado devido a algumas insatisfações emocionais e frustrações, mas evite ficar perdendo tempo com isso, pois será passageiro! É melhor encarar a situação como ela se apresenta ao invés de perder a produtividade pensando no que poderia ser/acontecer.

Horóscopo de Escorpião

Seu dia inicia com um encontro astral bem favorável para você! Isso vai te dar empolgação e força de vontade para fazer as coisas acontecerem e se movimentarem na sua vida, porém, atenção com a falta de paciência diante de pequenos problemas, escorpiano. Excelente dia para agitar a relação amorosa!

Horóscopo de Sagitário

Nesta quinta você acordará mais animado, simpático e, consequentemente, sedutor! Os astros estarão te proporcionando muito amor, beleza e alegria. Você se sentirá mais feliz consigo mesmo, então invista nos seus atributos pessoais, trabalhe sua autoestima e autoconfiança.

Horóscopo de Capricórnio

Neste dia os movimentos astrais estão te trazendo maior tranquilidade mental e emocional. Capricórnio, é tempo de trabalhar sua inteligência emocional, acolher seus sentimentos, ouvir sua intuição e se permitir sentir mais e racionalizar menos! As energias também se voltam mais para dentro e para o seu lar!

Horóscopo de Aquário

Mais do que nunca a sua sensibilidade está latente hoje. Os romances e amores estão disponíveis para você! Pode se sentir mais sensível também diante de personalidades mais autoritárias, respire fundo. É importante que cultiva a paciência, não se deixando levar pela necessidade do imediatismo.

Horóscopo de Peixes

Peixes, a beleza, a criatividade, a autoestima e a iniciativa estarão disponíveis para você, saiba usar! Há muito bom-humor e afetividade no seu dia. Excelente energia para convencer o outro do seu ponto de vista, portanto, saiba usar desse poder de persuasão para o bem e coisas produtivas.