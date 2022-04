Horóscopo do dia (04/04/2022): previsão para segunda-feira

O signo do zodíaco de cada pessoa tem traços que são negativos e positivos, mas há milhões de pessoas ao redor do mundo que gostam de ter uma visão sobre o que está por vir olhando para seu horóscopo de hoje, 4 de abril, segunda.

Horóscopo de Áries

Começar a segunda-feira com muita agitação será inevitável, mas é possível atentar para não dar muito espaço para a ansiedade se instalar. Ouça seu corpo e o respeite. Não deixar nada para a última hora é a melhor forma de não se sentir atropelado ao começar a semana.

Horóscopo de Touro

Taurino, hoje você terá a sensação de pensamentos confusos e bagunçados, então o conselho é que se organize e planeje muito bem suas tarefas para conseguir manter tudo em ordem e dar conta do que tem que fazer ao longo do seu dia. Ao invés de deixar tudo na mente, escreva! Se dedique a uma atividade por vez.

Horóscopo de Gêmeos

Uma segunda-feira de tranquilidade para os geminianos. É importante que hoje você busque manter um equilíbrio em tudo, e também que busque maior conexão com seu interior e seu lado mais emocional. é um momento profundo para a espiritualidade e práticas que te conecte com a sua essência. Tire um tempinho exclusivamente para você!

Horóscopo de Câncer

O momento astral pede consistência e persistência dos cancerianos. Aquilo com o que você se comprometer, vai render muitos frutos, pode ter certeza! Então dedique seu tempo e energia para o que você deseja construir na sua vida, câncer. Bons ventos sopram a seu favor. A vida financeira está em evidência!

Horóscopo de Leão

Tudo indica que essa será um segunda-feira super alto astral, onde você sentirá disposição e empolgação para novas atividades e trabalhos, leão. O momento é muito oportuno para tirar do papel algum projeto que você tem postergado há tempos, isso será muito mais efetivo se feito com equipe!

Horóscopo de Virgem

É preciso começar a semana com os pés no chão, buscando por estabilidade e se comprometendo com suas tarefas, pois assim você conseguirá finalizar tudo o que precisa com excelência! Mas se abra para novas ideias também, não seja inflexível, senão você não sairá do lugar!

Horóscopo de Libra

Libriano, apenas de o clima ser favorável à mudança de página e de assunto, algumas emoções são mais complicadas de lidar. Estará mais difícil de ser agradado, se sentindo cansado, frustrado e carente! Então, use muito tato, muita sensibilidade e muito cuidado para se aproximar do que quer que seja: ideia, afeto, pensamento ou hábito.

Horóscopo de Escorpião

Sua semana começa super animada e os astros te impulsionam a seguir tal empolgação e suas emoções, escorpiano! Mas tenha muita certo o que deseja e onde quer chegar, para evitar cair em ilusões. O perigo te ronda, esteja bem atento com enganações. Os astros mostram um mundo de possibilidades a serem construídas.

Horóscopo de Sagitário

Sagitário, o perigo dessa segunda-feira é o otimismo, criar a atmosfera perfeita para achar que terá tempo para tudo e um pouco mais. não desperdice essa energia usando-a à toa, aproveite para aliviar o estresse do começo da manhã com muito bom humor! O momento astrológico também proporciona a materialização de seus sonhos.

Horóscopo de Capricórnio

Sua semana começa com um convite dos astros à transformações mais profundas e também a desafios. Bom momento para limpar o terreno das mágoas e dos conflitos inúteis, capricórnio, então nada de ressentimentos. Vire a página! Se abra para escrever novas histórias e viver novas experiências.

Horóscopo de Aquário

Saturno, que está no seu signo, forma um aspecto difícil com a Lua em Touro, querendo te lembrar de que não tem todo o tempo do mundo. Um choque de realidade pode acontecer hoje. Tempo é um recurso que pode ser escasso e costuma recompensar um bom planejamento. Então, ao organizar a sua manhã, planeje-se para atrasos, impedimentos e limitações.

Horóscopo de Peixes

Algumas tensões tendem a acontecer no período da manhã, isso exigirá paciência! Mas depois o clima muda, trazendo um ambiente de ajuda mútua e delicadeza que ajuda a alimentar a inspiração e a tolerância. Os astros favorecem as amizades e as boas intenções.