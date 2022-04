Confira o horóscopo do dia - Foto: reprodução

Veja previsão do seu horóscopo do dia

Horóscopo do dia (05/04/2022): previsão para terça-feira

O signo do zodíaco de cada pessoa tem traços que são negativos e positivos, mas há milhões de pessoas ao redor do mundo que gostam de ter uma visão sobre o que está por vir olhando para seu horóscopo de hoje, 5 de abril, terça.

Horóscopo de Áries

Esse é um dia de fatura, porém, é preciso manter os pés no chão e cuidar com gastos desnecessários. Pelo que os astros indicam, pode ocorrer algum imprevisto financeiro. Mas também, pode acontecer de pintar alguma grana extra que você não estava esperando.

Horóscopo de Touro

É hora de enfrentar seus medos, taurino. Alguma situação desafiadora do seu passado pode ressurgir te causando certa instabilidade, porém, será importante que você encare isso de frente e resolva de vez por todas! Você pode se sentir ansioso perante tal desafio, mas respire fundo e não se renda ao comodismo.

Horóscopo de Gêmeos

Na madrugada dessa terça-feira a Lua ingressa no seu signo, fazendo com que nesse dia e no próximo fique muito mais fácil de falar sobre seus sentimentos, geminiano. Aproveite esse momento favorável e expresse tudo o que gente, evitando guardar para si. Você é um signo bastante racional, então vai sentir que hoje é o emocional que tomará frente!

Horóscopo de Câncer

Esse é um bom momento para trocar informações sobre os planos que estão se desenhando nesse período! Ainda não é hora de tomar decisões, mas de ouvir as opiniões, perceber as reações e as emoções que elas provocam. Isso lhe ajudará a decidir quais iniciativas deverão receber sua atenção.

Horóscopo de Leão

Leonino, a sua terça-feira pode parecer difícil pela manhã, você vai sentir uma exaustão mental e certa limitação. Tente respirar fundo e manter a calma, porque esse momento vai passar e as coisas vão melhorar! Mais pro fim do dia você vai perceber que a vibe muda, o alto astral contagia o ambiente e muita coisa boa acontecerá.

Horóscopo de Virgem

Esse é um dia de maior sociabilidade! A comunicação e a interação estarão em alta. Aproveite para conversar com os amigos, trocar aprendizados com colegas de profissão, e aceite convites para um happy hour. Muita coisa boa tende a surgir desses bons papos! Se rolar algum desentendimento, se controle, pois não vale a briga.

Horóscopo de Libra

Não tenha pressa, libriano, aquilo que você tanto deseja você vai alcançar. Talvez hoje você sinta um desanimo em relação a isso, a sensação é de que você se esforça tanto para algo que parece impossível de conquistar, mas não é verdade! Cuidado com sua mente auto sabotadora. Se estiver rolando muita pressão aí, procure espairecer a cabeça.

Horóscopo de Escorpião

Uma terça-feira de vitórias e conquistas para os escorpianos, principalmente na esfera profissional. Orgulhe-se de seus feitos e suas realizações, não fique pensando que foi mais que sua obrigação. Comemore cada vitória! O sol está brilhando para você, reconheça seu valor.

Horóscopo de Sagitário

Cuidado pra não ficar trancando seus sentimentos a sete chaves dentro de um baú, sagitário. Libere toda tensão e coloque pra fora essas emoções! Quanto mais você ficar se podando e se segurando, mais difícil será pra você viver com leveza e com plenitude.

Horóscopo de Capricórnio

Hoje algumas coisas tendem a acontecer sem menor explicação e isso pode te encabular um pouco. Tente entender que certas coisas simplesmente acontecem, e que não precisamos entender absolutamente tudo de forma racional. Apenas aceite, sem tentar controlar.

Horóscopo de Aquário

Cuidado pra não ficar enchendo sua cabeça de obrigações e preocupações. Controle o seu lado mais “mandão” e autoritário, aquariano, pois isso pode estar te sufocando. É preciso olhar para o seu lado mais sensível e emocional e entender o que não está mais te fazendo tão bem.

Horóscopo de Peixes

Hoje o universo pede para que você use seus dons em prol de um bem maior. Não fique guardando apenas para si aquilo que você tem de melhor, peixes, compartilhe! Ajude alguém com o que você sabe. Você será inspiração para algumas pessoas.