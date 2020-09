Horóscopo do dia 08/9: confira a previsão dessa terça-feira

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje a sua terça de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 08/9 e veja o que os astros reservam para você.

Horóscopo do dia 08/9 para Áries – (21/03 – 20/04)

Não tenha pressa, hoje pode ser um dia um tanto quanto ansioso para fazer tudo o que precisa ser feito, tanto na vida profissional como na vida pessoal. Esses processos não se dão do dia pra noite, respeite o seu tempo e não se cobre tanto. Devagarzinho tudo se ajeita.

Horóscopo do dia 08/9 para Touro – (21/04 – 20/05)

Com a lua fora de curso no seu signo hoje, o dia inteiro requer paciência redobrada, pois imprevistos podem surgir nesse período, coisas podem dar errado e se tiver algum compromisso importante é melhor sair bem adiantada. Não é um bom dia para comprar pela internet e nem comprar nada caro.

Horóscopo do dia 08/9 para Gêmeos – (21/05 – 20/06)

Com seu planeta regente, Mercúrio, transitando por libra, hoje vem o convite de encontrar o equilíbrio dos polos na sua vida. Às vezes você está mais conectada com sua mente, outras com seu coração, algumas vezes com questões materiais e outras com questões espirituais. Precisamos de ambos os lados em nossas vidas, se abra para encontra-lo e você verá transformações significativas acontecerem!

Horóscopo do dia 06/9 para Câncer – (21/06 – 22/07)



Observe bem tudo a sua volta, as pessoas, as mensagens e as situações que chegam até você. Tudo é o universo querendo te dar sinais. Chegou o momento de seguir em frente, de dar um passo maior em direção aquilo que você tanto quer. Ouça com o coração!

Leão – (23/07 – 22/08)

Dia intenso no campo afetivo, pondere bem seus atos, pois eles podem te levar para os céus, mas também pode te trazer grandes desarmonias. Se coloque no lugar do outro e pense antes de falar qualquer coisa. É um dia glorioso no amor, use essa intensidade a seu favor!

Virgem – (23/08 – 22/09)

Dia produtivo por aqui hoje, porém vai ser necessário muito foco na objetividade para que indecisões não atrapalhem o fluxo da sua rotina. O senso de justiça está em alta, então faça o que acredita ser certo pra você!

Libra – (23/09 – 22/10)



Hoje é um dia que você estará irradiante! As pessoas vão te notar e te dar atenção, aproveite sua voz para dar sua opinião sobre algum assunto no trabalho, para falar o que quer dentro da sua relação e para ter conversas leves e criativas com seus amigos!

Escorpião – (23/10 – 21/11)

Hoje os astros te trazem o sucesso no trabalho e/ou nos estudos. Aproveite o dia de hoje para se empenhar naquele projeto que vem desenvolvendo ou no curso que você está fazendo. Chegou o momento de arriscar, vai sem medo!

Sagitário – (22/11 – 21/12)

Não se prenda no papel de salvador do mundo, ajudar e querer o bem dos outros é necessário, mas se doar mais do que você pode não o ideal. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Faça apenas o que você pode e guarde energias para si mesma também.

Capricórnio – (22/12 – 20/01)

O seu dia começa bem propício ao cumprimento de atividades e tudo mais que precisa ser resolvido. É um bom período para fazer acordos e assinar contratos. Se aproxime de pessoas mais velhas e experientes, elas irão te ajudar demais com questões profissionais!

Aquário – (21/01 – 19/02)

Chega de tentar mudar o seu passado, isso não é mais possível. O que é possível agora é aprender com os equívocos que cometeu lá atrás. Naquela época sua consciência era outra e está tudo bem, você evoluiu. Então desapegue desse passado e foque no que você pode fazer hoje para ser uma pessoa melhor e mais feliz!

Horóscopo do dia 08/9 para Peixes – (20/02 – 20/03)

Os astros pedem para que você olhe para os seus sentimentos com verdade e que não tente racionaliza-los. Apenas os perceba e tenha em mente que você atrai tudo o que você mais sente, mais pensa e mais fala. Assuma as responsabilidades de suas ações, porque vão gerar reações!