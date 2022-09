Horóscopo do dia 10 de setembro de 2022, sábado

Previsão do Horóscopo do dia 10 de setembro de 2022 - Foto: Canva

Horóscopo do dia 10 de setembro de 2022: neste dia Mercúrio inicia seu movimento retrógrado, permanecendo assim até o dia 02/10. Ao longo desse período é necessário escolher bem as palavras, pois os pensamentos tendem a ficar bagunçados e o raciocínio lento, também é aconselhável não fazer investimentos e nem realizar compras caras.

Fique atento com seus eletrônicos, pois com Mercúrio Retrógrado essas coisas tendem a falhar ou quebrar, portanto, tenha cuidado redobrado com celular, computador e com o seu meio de transporte. Se possível, nesse período, evite fazer acordos e assinar contratos. Esse é um momento de reflexão, revisão e reajustes.

Horóscopo do dia

Previsão para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ÁRIES

Ariano, o dia de hoje requer (muita) paciência com atrasos e imprevistos ao longo do dia. O clima astral está intenso e um tanto quanto confuso, portanto, cuidado com a ansiedade, com a pressa e com brigas. Se for possível, evite tomar decisões grandes, fazer compras caras e realizar tarefas muito importantes e procure se entregar mais ao fluxo da vida, sem tanta rigidez ou cobrança. Respire fundo e faça algo que lhe traga bem-estar e relaxamento. Ficar se pressionando ou pressionando outra pessoa, só vai ser ainda mais desgastante.

TOURO | Horóscopo do dia 10 de setembro de 2022

Esse sábado promete ser empolgado e cheio de agitos. É bom momento para conhecer novas pessoas e lugares, taurino. Coisas inesperadas trazem novas ideias e possibilidades. Então tente mudar a rota, inovar na sua rotina de alguma forma! A criatividade está a todo vapor, aproveite para dar um gás em algo que precise de originalidade ou inovação. Você também poderá sentir uma vibe mais espiritual no ar, é a Lua Cheia acontecendo no signo de Peixes; portanto, pode ser muito interessante se permitir a ouvir suas emoções e se conectar com a sua espiritualidade!

GÊMEOS

Geminiano, neste sábado o seu planeta regente, Mercúrio, inicia seu período de retrogradação. Então hoje e ao longo das próximas 3 semanas, você se sentirá meio confuso, um devagar, com o raciocínio prejudicado, vai sentir que as palavras “fogem” da mente. A tônica para esse momento é: paciência. Aproveite esse período para interiorizar, refletir sobre algumas ideias, busque autoconhecimento e tenha cautela com seus relacionamentos, principalmente. É necessário falar com cuidado, pensando em cada palavra que vai sair da sua boca.

CÂNCER | Horóscopo do dia 10 de setembro de 2022

Canceriano, neste dia a confusão é iminente, então adiar aquele compromisso importante é uma opção sensata. O senso artístico e musical é sentido fortemente, sendo recomendado investir em atividades que despertem a criatividade! Então que tal aproveitar esse sábado para fazer algo relacionado a arte? Ouvir uma música, dançar, fazer uma pintura, visitar uma galeria de arte e afins. Essas práticas, além de te fazer bem, aliviando a pressão mental, também vão te ajudar a se conectar com seu lado mais sensível, seu emocional e sentimentos.

LEÃO

Leão, seu dia tende a ser uma montanha-russa, cheio de novidades, surpresas, altos e baixos e imprevistos. Tente relaxar e fluir com o Universo. Quando você aceita a imprevisibilidade e libera o controle, esses períodos podem ser muito inspiradores! Tente observar como isso tudo flui pra você. Tire alguma lição dos acontecimentos inesperados do seu dia. Ideias e inspirações podem vir à tona, então esteja aberto para os insights, sem se cobrar de já agir ou coloca-los em prática. Neste sábado, procure apenas seguir o “flow” da vida.

VIRGEM | Horóscopo do dia 10 de setembro de 2022

Virgem, neste dia acontece uma oposição entre o Sol, no seu signo, com a Lua em Peixes – o que forma uma Lua Cheia no céu. Portanto, a produtividade pode estar em baixa, assim como a disposição e a energia! Dificilmente haverá consenso ou consentimento para andamento das atividades. Esse tende a ser um período um pouco mais difícil, onde tudo vai parecer confuso, inclusive sua mente e sentimentos. A sensação é de que falta clareza sob a consciência. O cenário melhora se conseguir identificar onde está o ponto cego das situações.

LIBRA

Hoje Mercúrio, que está no seu signo, fica retrógrado. Serão dias delicados, que requerem cautela, atenção e paciência, libra. Não precisa parar a sua vida! Porém, seja cuidadoso com algumas coisas, principalmente com a sua comunicação e relações. É aconselhável que nesse período se escute, respeite o seu tempo e seu ritmo e confie que tudo acontece da maneira como precisa fluir, mesmo que você ainda não consiga compreender tão bem agora o que está acontecendo. Aos poucos, tudo vai se encaixando e fazendo sentido!

ESCORPIÃO | Horóscopo do dia 10 de setembro de 2022

Nesse sábado muitos questionamentos e percepções podem vir à tona, então se permita refletir e avaliar com calma o que quer que surja neste dia… mas tenha paciência! Entenda que não tem como mudar tudo ao mesmo tempo, mas aos poucos as coisas vão sendo lapidadas e aprimoradas. Lembre de ter calma, respirar fundo e não se cobrar de acelerar muito as coisas. É bacana buscar alguém para trocar, para se sentir bem e não estar sozinho. Alguns ressentimentos podem ressurgir, então garanta ter uma pessoa de sua confiança para você conversar e se apoiar.

SAGITÁRIO

Sagitário, hoje é necessário que tenha cuidado com o tipo de conteúdo com o qual você vai se conectar. Cuidado com notícias muito pesadas, vídeos que podem causar algum tipo de gatilho e até mesmo redes sociais que podem lhe deixar com baixo astral. Evite passar muitas horas em redes sociais e busque conexões mais reais e que te elevem! Medite, vá para a natureza, esteja ao ar livre, converse com pessoas que te inspiram de alguma forma. Esse momento é bem propício para se entregar para alguma leitura, estudo, dar continuidade a algum curso que você esteja fazendo, etc. Foque naquilo que de fato acrescente em algo.

CAPRICÓRNIO

Neste dia você estará com uma vontade de ousar, sair do convencional e fazer algo completamente diferente. Arriscar, às vezes, pode ser bem estimulante, mas desde que você tenha um objetivo em mente, capricórnio. A vontade de mudar e transformar as coisas dentro e fora de você, é grande, especialmente neste dia, então é interessante que faça isso, porém, com responsabilidade. Há também um despertar de fortes emoções que apimenta as relações. Além de esse ser um excelente momento para abandonar hábitos pouco saudáveis!

AQUÁRIO | Horóscopo do dia 10 de setembro de 2022

Neste sábado você se sentirá disposto e animado para concretizar algo! É um excelente dia para planejar, criar e investir (aos poucos) no que você quer realizar. Você estará super criativo, cheio de ideias e, ao mesmo tempo, estará se sentindo seguro e confiante de si e dos seus ideais. Esse momento requer muita autorresponsabilidade, principalmente com a vida material. Então será necessário conter gastos e analisar o que pode ser melhorado no quesito financeiro. Muitas ideias estarão florescendo hoje, a mente estará inquieta e a vontade é de sair fazendo tudo o que vier à tona, porém, não é o indicado.

PEIXES

Hoje, a Lua, que está no seu signo, forma uma oposição ao Sol, que está em Virgem, configurando uma Lua Cheia! Nesse dia as emoções ficam intensificadas e afloradas, você vai sentir tudo com maior facilidade. Esse é um ótimo período de colheita, daquilo que você veio plantando, investimento tempo e energia… hoje você pode começar a ver um retorno. Ao mesmo tempo que há muita animação e disposição, também poderá sentir ansiedade e pressa. É aconselhável investir em exercícios físicos e meditação. Hoje você pode ter uma noite de sono agitada, de insônia e cheia de sonhos malucos. É bacana se conectar com a sua intuição e espiritualidade, pois a Lua Cheia favorece à isso.