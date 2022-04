Horóscopo do dia (12/04/2022): previsão de terça-feira

Veja previsão do seu horóscopo do dia

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e verifique seu horóscopo de terça-feira, dia 12 de abril de 2022, segunda-feira. Previsão para Touro, Áries, Câncer, Leão, Virgem e mais.

Horóscopo de Áries

Áries, nesse momento o universo te incentiva a viver mais presente e com mais calma. Você precisa dar tempo ao tempo para que aquilo que você deseja possa se concretizar, por isso não fique tentando apressar as coisas. O universo também pede para que deixe o passado de lado e pare de tentar ficar prevendo o futuro, foque naquilo que você está vivendo agora!

Horóscopo de Touro

Com Mercúrio, o planeta da comunicação, passando pelo seu signo por esses dias, o período favorece as interações sociais, as amizades e também os conhecimentos. Esse é um momento bacana para se dedicar aos estudos, leituras e conversas com pessoas inspiradoras. Você estará sedento por novidades e movimentos no campo do intelecto.

Horóscopo de Gêmeos

Essa terça-feira traz bons aspectos para transações comerciais, ajustes de detalhes contratuais e reuniões produtivas. Aproveite, geminiano! Você estará muito mais observador, analítico e seletivo, isso vai te favorecer em algumas questões na hora de tomar decisões e fazer escolhas. Só tome cuidado para não agir com teimosia.

Horóscopo de Câncer

Os cancerianos estarão aptos a trabalhar na seleção e na escolha do que merece receber sua atenção e energia. O senso crítico fica mais apurado e realizam, com mais facilidade, trabalhos que demandem atenção a detalhes e organização! Cuidado para não ser exigente e crítico demais com as pessoas ao redor.

Horóscopo de Leão

Aproveite o seu momento atual, leonino, pois boas conversas podem surgir por agora, saiba usar sua simpatia e comunicação para melhorar suas relações. O momento favorece muitas ideias construtivas que trarão bons resultados ao serem aplicadas da forma correta e com pessoas corretas.

Horóscopo de Virgem

Hoje pode ser um dia profunda e intenso para os virginianos. Esse é um momento importante para que você se (re)conecte com a sua força e coragem, saia da zona de conforta e permita-se respeitar suas emoções e sentimentos! Muito cuidado para não se apegar a ideias e pensamentos, saiba a hora de deixar pra lá.

Horóscopo de Libra

Libra, nesse dia é bacana que esteja aberto e disponível para aprender algo novo sobre si mesmo, sua vida e seus desejos daqui pra frente! Coloque energia, atenção e esforço naquilo que lhe fizer bem e feliz, sem se apegar aos achismos dos outros.

Horóscopo de Escorpião

Essa terça-feira lhe pedirá mais leveza e flexibilidade, escorpião. Evite a rigidez e a teimosia diante das situações, o ideal é que você aceite os acontecimentos para que você possa lidar melhor com eles. Nesse momento se permita ouvir mais as pessoas ao seu redor, pois você pode aprender coisas importantes.

Horóscopo de Sagitário

Sagitariano, está na hora de reavaliar suas prioridades e começar a focar naquilo que realmente é importante para a sua vida, sabendo deixar de lado aquilo que não é prioridade neste momento. Tenha cuidado para não desvalidar seus sonhos em prol dos sonhos de outras pessoas próximas a você.

Horóscopo de Capricórnio

Esse e os próximos dias são bem positivos para você. A sorte poderá aparecer ao longo desses dias e você poderá ter resultados bem bacanas e positivos naquilo que você fizer, falar ou decidir. Esse também é um momento positivo para ser grato por tudo o que você tem hoje, mesmo se não for exatamente o que você pensou que teria.

Horóscopo de Aquário

A manhã começa com chance de tempestades de mau humor. Controle a agressividade, evite o comportamento impulsivo e a implicância. Se possível, organize-se na noite anterior para evitar ter que tomar decisões de última hora. É importante ter cautela para não agir de forma muito egoísta, mas também não ser tão liberal e fazer tudo somente pelos outros.

Horóscopo de Peixes

Peixes, essa é uma terça-feira bastante espiritual para você, por isso o que você puder fazer para se conectar com o universo e com a espiritualidade, faça! Muitas coisas virão até você “do além”; seja um sonho, uma intuição ou um simples sinal do universo. Observe o sútil, esteja atento aos detalhes.