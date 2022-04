Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa quarta, 13 de abril, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo do dia (13/04/2022): previsão de quarta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e verifique seu horóscopo de quarta-feira, dia 13 de abril de 2022. Previsão para Touro, Áries, Câncer, Leão, Virgem e mais.

Horóscopo do dia – 13/04/2022

Horóscopo de Áries

Nesse dia você vai sentir que o mundo está contra você, ariano, e a sensação é de que você está sozinho! Mas calma, não fique chateado e não saia descontando sua raiva gratuitamente nos outros. Aproveite esse momento para mostrar para si mesmo que você é capaz de conquistar algo que todos julgam do contrário.

Horóscopo de Touro

A sua quarta-feira se desenvolve com mais leveza e criatividade. Olhe para sua rotina e seus planos com novos olhos e não hesite em tentar alternativas ainda não testadas. Se desprenda do medo de se arriscar, taurino, pois o momento é oportuno para quebrar regras.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, hoje pode ser um dia meio bagunçado para você. Aquilo que parecia certo e estável, tende a causar incertezas agora. A sensação é de pensamentos e ideias confusas, tudo solto e perdido. Respire fundo e foque somente no que é indispensável nesse momento, ao invés de tentar resolver tudo e organizar tudo de uma só vez. Vai devagar!

Horóscopo de Câncer

Nessa quarta-feira pode rolar uma carência chatinha e a sensação de que nada te satisfaz, e isso tende a atrapalhar o seu descanso. Canceriano, evite cair na tentação da autoindulgência e procure o conforto com medidas ligadas à saúde do corpo e do ambiente. Cuidado pra não ser muito “cricri”.

Horóscopo de Leão

Cuidado para não ser rígido demais consigo mesmo e acabar preso em seus próprios pensamentos e ideais, hoje é preciso agir com mais versatilidade para se libertar de velhas ideias e padrões, leonino. Muito cuidado para não ser cabeça dura, isso vai te travar e te prejudicar. Pare de olhar para um único lugar, de ficar batendo na mesma tecla. Veja por outras perspectivas.

Horóscopo de Virgem

A sensação hoje é de que você pode sonhar alto, pensar além, inovar muito com suas ideias. A criatividade está rolando solta, aproveite! Saia da caixinha e surpreenda a todos com suas habilidades, virginiano. Pode sim rolar certa inquietação mental e isso gerar ansiedade, então busque manter a respiração consciente para te ajudar a controlar isso.

Horóscopo de Libra

Libriano, pare de se importar tanto com o que as pessoas estão falando. Busque seguir suas crenças, suas vontades, aquilo que faz sentido para o seu coração. Sempre vai ter alguém pra falar mal ou tentar te convencer que está errado. Evite dor de cabeça e não dê tanta atenção para os julgamentos alheios.

Horóscopo de Escorpião

O momento é de ser justo consigo mesmo e principalmente com seu lado emocional, escorpião. É hora de acolher tais emoções e sentimentos, por mais desafiadores que eles pareçam. Pare de ficar postergando as coisas na sua vida por medo de se envolver demais. Desague aquilo que está nas suas profundezas.

Horóscopo de Sagitário

Sim, sagitário, é bom demais ficar mais introspectivo, na sua própria companhia, fazer coisas mais sozinhos, etc. Mas hoje o universo pede para se unir a alguém especial, se abrir, curtir o dia, compartilhar medos e felicidades. Cuidado para não confundir solitude com solidão.

Horóscopo de Capricórnio

Hoje é dia de agir com certa maturidade, disciplina e responsabilidade, capricórnio. Mantenha o foco no que é importante. O dia também favorece a criatividade, novas criações e novas oportunidades. Pode ser que alguém te procure pedindo conselhos e ensinamentos.

Horóscopo de Aquário

Deixe a tristeza e o pessimismo de lado, aquariano, busque inspiração nas coisas ao seu redor, esteja com pessoas que te motivem, faça mais o que te traz alegria e bem-estar. Não fique focando somente nos seus medos e nas coisas ruins. Enxergue a vida com olhos de otimismo. Esse é um bom momento para pedir conselhos a familiares.

Horóscopo de Peixes

Esse dia é um bálsamo para os piscianos, pois temos no céu Vênus em peixes e ainda a conjunção épica entre Netuno e Júpiter – seus dois planetas regentes. É um dia muito espiritual, de muita conexão com os Deuses e o universo, é um dia de amor universal também. Pratique a bondade ao próximo, medite, cuide da sua energia e se conecte com suas crenças. É hora também de sonhar alto!