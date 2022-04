Veja previsão do seu horóscopo de quinta-feira

Horóscopo do dia (14/04/2022): previsão de quinta-feira

Horóscopo do dia (14/04/2022): previsão de quinta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e verifique seu horóscopo de quinta-feira, dia 14 de abril de 2022. Previsão para Touro, Áries, Câncer, Leão, Virgem e mais.

Horóscopo mensal de abril 2022 está aqui; veja seu signo

Horóscopo de Áries

Áries, essa quinta-feira pode ser bem agitada, talvez você precise falar com muitas pessoas ou resolver vários assuntos. Mas seja como for, aproveite esse momento, já que é bem positivo para movimentar a sua vida, sair da inércia e concretizar coisas! Algo que você precisa saber chegará até você nos próximos dias, fique atento.

Horóscopo de Touro

Nessa quinta você irá vislumbrar uma nova oportunidade em relação a sua vida material/financeira. Novas portas se abrirão e só depende de você querer fazer dar certo! Fique tranquilo, não sinta medo, pois você terá pessoas bacanas pra te ajudar com essa nova jornada.

Horóscopo de Gêmeos

Procure relaxar mais hoje, geminiano. Se tiver a oportunidade, acorde mais tarde ou tire uma soneca no almoço, pois só assim sua mente irá descansar e você conseguirá ter mais clareza daquilo que está te causando ansiedade! Evite fazer escolhas “no escuro”, com os pensamentos muito confusos.

Horóscopo de Câncer

É chegada a hora de usar a diplomacia e a cordialidade para estimular o desenvolvimento de seus planos, câncer. Reconciliações, concessões e a sensibilidade necessária para perceber o ponto de vista do outro estarão em alto hoje e nos próximos dias. O período também favorece o amor!

Horóscopo de Leão

A razão e a emoção podem estar em conflitos hoje, leonino. Será necessário buscar o equilíbrio entre esses dois polos. É importante que siga sua intuição e olhe para seus sentimentos, mas também que não negligencie a realidade das coisas.

Horóscopo de Virgem

Hoje talvez você se sinta meio sufocado com seus próprios pensamentos, a sensação é de estar preso dentro da sua cabeça e isso pode causar certa ansiedade. Busque sair um pouco do ambiente que está, vá para um lugar ao ar livre, respire, se distraia com algo, faça algo fora da sua rotina, só assim você conseguirá voltar para o seu centro.

Horóscopo de Libra

Esse é um dia que te inspira coragem e movimento. É hora de reconhecer seus dons e todo seu potencial, confiar em si mesmo e seguir firme no que está planejando, libriano. Os astros indicam um período vitorioso e de conquistas relevantes na sua vida.

Horóscopo de Escorpião

Devagar e sempre, escorpiano! Não tenha pressa para chegar ao fim. O dia de hoje pede paciência com a sua jornada, aprecie o caminho, você irá adquirir muitos conhecimentos valiosos por esse dia que irão te ajudar lá na frente. Cuidado pra não ficar julgando demais os outros e esquecer de olhar para o seu processo.

Horóscopo de Sagitário

Sagitário, mantenha o otimismo, porém a cautela também. Cuidado para não apressar as coisas. Você poderá ter encontros importantes durante os próximos dias que trarão algum tipo de proposta ou acordo. E a energia astral indica que portas e caminhos poderão se abrir para você. Então vai com calma, algo que você quer muito vai chegar até você.

Horóscopo de Capricórnio

Esse é um momento oportuno para você demonstrar mais afeto para as pessoas ao seu redor, capricórnio. Esteja mais presente na vida de quem você ama, apoiando familiares e amigos no que for necessário. Coisas boas chegarão até você, então movimente-se para conquistar o que deseja.

Horóscopo de Aquário

Aquário, foque energia no que realmente vale a pena e te faz bem. Aproveite o momento atual, os momentos de lazer para fazer mais o que te traz inspiração e prazer. Cuidado para não estar deixando de lado a sua identidade e se esquecendo de quem você verdadeiramente é!

Horóscopo de Peixes

Conversas e trocas de mensagens serão importantes hoje e farão do teu dia mais feliz, peixes, pois isso vai suavizar seus problemas. Algumas surpresas não muito agradáveis poderão surgir ao longo do teu dia, mas se agarre em pessoas que te deem suporte e segurança para supera-los. Algumas coisas também deverão ser deixadas para trás.