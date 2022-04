Veja previsão do seu horóscopo do dia

Horóscopo do dia (15/04/2022): previsão da sexta-feira santa

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e verifique seu horóscopo de sexta-feira, dia 15 de abril de 2022. Previsão para Touro, Áries, Câncer, Leão, Virgem e mais.

Horóscopo de Áries

Ariano, esse é um dia para se manter mais presente. Viva esse e os próximos dias com mais calma e atenção, observe as situações, as pessoas, os seus sentimentos e ações. Os astros pedem para que você confie mais em si mesmo, nas suas ideias e desejos, mantendo uma postura mais positiva sobre suas escolhas!

Horóscopo de Touro

Taurino, agora é preciso que você se conecte profundamente consigo, sem deixar com que outras pessoas te desviem do que é importante para você! Seja seletivo sobre quem você irá confiar nos próximos dias, não aceite ajuda ou opinião de qualquer pessoa. Acredite no seu potencial, você terá muitos motivos para comemorar nos próximos dias.

Horóscopo de Gêmeos

Imponha limites, geminiano. Não deixe pessoas ou situações te ferirem nem ultrapassarem os limites saudáveis para você. Esse é um momento onde você precisa prestar mais atenção nas suas ações e comportamentos, aquilo que você faz ou deixa de fazer influencia diretamente na sua vida e nos seus caminhos.

Horóscopo de Câncer

Câncer, algo que você estava esperando pode chegar ou acontecer por esses dias! Então esteja bem atento aos sinais e aos acontecimentos. Neste dia o universo também te incentiva a abandonar ideias, comportamentos e hábitos que não lhe fazem bem. Se afaste daquilo ou daqueles que estão te limitando.

Horóscopo de Leão

Esses são dias positivos para se reinventar, leonino, deixando pra trás aquilo que não te representa mais. Reavalie suas crenças, suas opiniões, seus comportamentos, atitudes e posturas. Permita-se mudar a si mesmo, pois assim sua vida será transformada.

Horóscopo de Virgem

Algumas mudanças e transformações que você deseja viver nesse momento da sua vida só irão chegar se você de fato se abrir e se movimentar para isso, virgem. Não adianta ficar apegado às coisas e esperar que um milagre aconteça.

Horóscopo de Libra

Libra, hoje é muito importante e bem positivo que você defenda sua opinião e crenças. Esse é um dia onde você deverá aprender o equilíbrio entre respeitar as opiniões e desejos das pessoas ao seu redor, mas sem deixar que seus desejos e percepções sejam ignorados ou excluídos.

Horóscopo de Escorpião

Esse é um momento para agir com calma, sem impulsividade indevida, escorpião. Você precisa prestar mais atenção no que está fazendo ou não na sua vida. Observe mais suas emoções e desejos, sinta o que você realmente quer fazer, ao invés de ir na onda dos outros.

Horóscopo de Sagitário

Seu dia tende a ser meio bagunçado, e pra ajudar nisso, há uma tendência que fará com que você espere mais das circunstâncias, das pessoas e de si mesmo, mais do que pode. O conselho é para que mantenha seus compromissos mais simples e modestos.

Horóscopo de Capricórnio

Esse dia favorece as transformações, capricórnio. Segundas chances são possíveis e devem ser aproveitadas! Mergulhe com inteligência e se dedique aos assuntos que já tinham recebido o rótulo de causas perdidas. As coisas tendem a “ressurgir das cinzas”.

Horóscopo de Aquário

Se prepare para boas coisas que surgirão no seu dia, tais coisas terão a capacidade de mudar sua vida para sempre, aquariano, e de uma maneira muito positiva! Se abra para tais transformações, você será muito feliz e realizado. Hoje é um dia também para comemorar algumas conquistas da sua vida.

Horóscopo de Peixes

Despertar pode ser um pouco mais complicado nesta manhã. Você estará mais desconcentrado, inseguro e caótico. Cuidado com compromissos assumidos que exijam mais concentração. O ideal é evitar qualquer comportamento mais arriscado nesse dia.

