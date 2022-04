Horóscopo do dia (16/04/2022): previsão de sábado

Veja previsão do seu horóscopo do dia

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e verifique seu horóscopo de sábado, dia 16 de abril de 2022. Previsão para Touro, Áries, Câncer, Leão, Virgem e mais.

Horóscopo do dia – 16/04/2022

Horóscopo de Áries

Nesse dia o universo pede mais bom-humor e leveza para encarar a vida! Quanto mais você tentar ser autocrítico ou crítico, menos irá se sentir confortável com você e com quem está perto de você. nesse momento é essencial que cultive a paciência e a calma!

Horóscopo de Touro

Touro, esse é um ótimo momento para aprender coisas novas com a vida e com as pessoas ao seu redor. Já cola naquele amigo que você admira, ou em quem mais você acha que faz algo incrível e tem interesse em aprender. Se permita expandir para coisas novas, sem ter o compromisso de ser algo profissional, mas sim de hobbie.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, ninguém irá viver ou decidir sua vida por você, saiba que essa tarefa é puramente sua, portanto, assuma a liderança da sua jornada e comece a fazer o que precisa ser feito: um hábito que precisa ser mudado, um pensamento, uma atitude ou relação… seja o que for, faça, coloque em prática o que você deseja.

Horóscopo de Câncer

Nesse sábado as paixões e os desejos são intensos e, com a Lua em sua fase Cheia, a tendência é de transbordamento. O que foi preparado ao longo da lunação agora atinge o seu ápice ou o início do seu fim. O clima de mistério toma conta do seu dia.

Horóscopo de Leão

Leonino, nesse final de semana invista em fazer mais atividades que te tragam alegria, tranquilidade e otimismo durante os próximos dias. Isso vai te ajudar a se conectar mais com sua essência, se divertir, relaxar e começar uma nova semana mais leve e criativa.

Horóscopo de Virgem

Esses são dias positivos para sonhar mais, sonhar alto! Permita-se visualizar a vida e os caminhos que você deseja viver, virgem. Não se preocupe tanto em como você fará as coisas acontecerem, mas sim, permita-se confiar profundamente que o melhor e mais adequado irá acontecer de forma leve e fluída.

Horóscopo de Libra

Libriano, aceite as mudanças e os finais de ciclos que podem ser necessários nesse momento da sua vida. Nada é por acaso, certas mudanças são doloridas, mas muitas vezes benéficas. Então tire os próximos dias para observar o que precisa chegar ao fim na sua vida, e dê esse ponto final, se abrindo para uma nova história e novas possibilidades!

Horóscopo de Escorpião

Esse sábado pede confiança, escorpião. Siga rumo ao que deseja, escute sua intuição, tome a decisão que você já sabe que precisa tomar e tenha a atitude que você está adiando ter. Nesse momento o universo te encoraja a agir, movimentar sua vida de acordo com o que você deseja viver e construir.

Horóscopo de Sagitário

Sagitário, se nesse momento há algo incomodando na sua vida, se movimente para resolver essa situação, pois há boas energias lhe rondando para que tudo seja resolvido e melhorado. Não fique mais postergando as coisas, encare de uma vez por todas para se livrar dos pesos.

Horóscopo de Capricórnio

Capricorniano, esse é um dia para você abrir mão da necessidade de controle sob a vida. Então deixe as relações e situações fluírem de forma mais natural e leve, muitas surpresas podem chegar em seu caminho quando você permite que o universo te influencia sem pressão

Horóscopo de Aquário

Um sábado excelente para atividades que exijam foco e dedicação. A intensidade da Lua Cheia em Escorpião flui com harmonia e com a disciplina de Saturno no seu signo. Você pode sentir a necessidade de ficar mais na sua hoje, então respeite tal vontade. O momento é realmente de reclusão observação.

Horóscopo de Peixes

Peixes, esse é um momento super positivo para você se conectar com a sua espiritualidade. Tire um tempinho desse sábado para fazer isso, de repente pode ser bacana convidar alguém da família ou algum amigo que tenha a mesma vibe que você para fazerem isso juntos. Foque numa alimentação mais saudável e leve hoje!

