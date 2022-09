Horóscopo do dia 2 de setembro de 2022: previsão para sexta-feira

O que está nas estrelas para você? Leia nosso Horóscopo do dia 2 de setembro de 2022 que o ajudam a navegar pelos altos e baixos da vida com dicas especiais para cada signo do zodíaco.

ÁRIES

Neste dia você deverá aprender a usar as suas palavras de maneira assertiva, áries. Pare de guardar opiniões, ideias e sentimentos dentro de si mesmo, comece a expressar mais esses pontos. A fala será importante para que você possa esclarecer alguns assuntos ou até mesmo, encontrar uma solução para algum desafio da sua vida. Porém, ariano, entenda que se expressar e falar de maneira assertiva é diferente que querer impor o que você acredita ou ser arrogante com o outro. Ao mesmo tempo, use esse dia e os próximos para se tornar mais consciente daquilo que sai da sua boca!

TOURO

Hoje os astros desejam que você mantenha-se firme e focado naquilo que é essencial para você, taurino. Hoje o Universo está totalmente conspirando à seu favor, te amparando e te motivando a não desistir de você e nem dos seus sonhos! O momento é excelente e super propício para pôr a mão na massa. Será indispensável a autoconfiança, touro. Então confie piamente em si, nos seus instintos e intuição. Um novo ciclo está para iniciar, mas isso só será possível a partir do momento que você realmente se entregar de corpo e alma ao que quer!

GÊMEOS

O seu horóscopo de hoje tende a te fazer viajar para o passado, gêmeos. Você vai perceber que muitas coisas poderão vir à tona, ressurgindo na sua vida; ideias, pensamentos, sentimentos, pessoas e afins. Algumas coisas poderão ser bastante positivas para o seu momento atual, porém, será super necessário você identificar o que é negativo, que está ressurgindo só para te amedrontar e não dar importância. Foque naquilo que pode surgir como uma nova possibilidade, como uma ideia ou até uma relação.

CÂNCER

A sua sexta-feira vai parecer uma montanha-russa, câncer. Pela manhã o clima é mais intenso, a cabeça vai estar cheia de pensamentos e uma certa preocupação pode te amedrontar. Logo após o almoço e até o fim da tarde o clima muda, a vontade de é parar tudo o que está fazendo e ficar mais introspectivo! Nesse período é bem importante que de fato respeite suas vontades emocionais e não se cobre, desacelerando o ritmo. Depois, no início da noite, novamente você sentirá a energia mudando e um entusiasmo, alegria, otimismo e disposição tomando conta de você! momento super bacana para sair, encontrar pessoas e se movimentar.

LEÃO

Leonino, esse dia irá apresentar novas informações para a sua vida atualmente! Isso pode significar que novas ideias, novos desejos, planos e possibilidades se farão presentes. Portanto, leão, esteja atento para avaliar a qualidade dessas possibilidades. Ao mesmo tempo, um assunto desafiador poderá ser resolvido, especialmente se for algum desentendimento ou desencontro com outra pessoa. Mas, para isso, é importante que você seja flexível e maduro! Saiba reconhecer suas falhas e seus acertos. Uma escolha precisará ser feita. Para escolher, siga seus sentimentos.

VIRGEM

Diversos aspectos bem bonitos estão acontecendo hoje, porém, no período da noite é interessante tomar um pouco mais de cuidado com possíveis tensões, mas fora isso, aproveite o dia para seguir a sua intuição e fazer o que precisa ser feito, acessando o seu poder para resolver tudo de forma bem prática e determinada! O Universo te convida a sair um pouco do mental e perceber mais seus sentimentos, dando mais valor à eles e àquilo que vem de dentro. Que tal, só por hoje, racionalizar menos as coisas e se entregar ao fluxo da vida?

LIBRA

Libra, nessa sexta-feira você pode sentir a energia vira do avesso, como se nada estivesse favorável para você. A sensação é de estagnação. Mas calma, libriano, para sair dessa inércia, primeiro de tudo, é preciso força de vontade e abrir os olhos para a realidade, por mais dura que seja, e depois, é importante que conte com alguém. Será super importante você ter o apoio que algum amigo ou familiar para poder expandir suas perspectivas e conseguir transformar seu ponto de vista sobre as coisas e até sobre si mesmo.

ESCORPIÃO

O momento é super positivo para que novas portas se abram para você, escorpião. Essas portas abertas poderão ser em diversas esferas da vida, como trabalho, amor, saúde, finanças e planos futuros. Mas, seja como for, esteja atento para perceber as oportunidades que cruzarão o seu caminho! Ao mesmo tempo, os próximos dias mexerão fortemente com seus sentimentos, portanto, é aconselhável que mantenha a calma para agir e para falar. Além disso, uma mensagem importante poderá chegar ou um documento relevante poderá ser assinado.

SAGITÁRIO

Sagitário, hoje a Lua ingressa no seu signo, trazendo um período de disposição física, alegria, empolgação e uma vontade de ir mais longe para alcançar seus sonhos! A Lua vai ativar dentro de si tudo o que você quer realizar, expressar e botar pra fora. Esse momento o Universo traz otimismo e com isso quer te impulsionar para viver plenamente. É também um momento importante para ressaltar quais metas lançadas anteriormente estão se desenvolvendo e, aí, tocar em frente, deixando de colocar energia naquelas que não têm futuro. Saiba que ter metas é importante, pois norteiam a vida.

CAPRICÓRNIO

Capricórnio, cuidado para não ficar se achando o dono da razão, a última bolacha do pacote. É preciso ter discernimento das coisas e baixar a bola do ego hoje, para assim evitar conflitos totalmente desnecessários que te trarão só dor de cabeça! É sim super importante você reconhecer seus valores, seu potencial, usar seu poder pessoal e tudo mais, porém, com sabedoria e sem menosprezar a vivência do outro, ok? O clima está um pouco mais intenso e estamos mais predispostos à brigas, portanto, seja cauteloso.

AQUÁRIO

Aquariano, sua sexta-feira pode te trazer uma sensação de que tudo vai estar travado, desde o computador até a comunicação. Então, paciência com absolutamente tudo! Também serão momentos em que a sensação de responsabilidade pode pesar, talvez as pessoas exijam mais de você ou até mesmo você fique muito mais exigente consigo mesmo, porém, cuidado para não descontar nas outras pessoas suas emoções. Você ainda poderá ter um certo sentimento de que as coisas não estão rendendo e talvez queira jogar tudo por alto… contenha essa impaciência, aquário, vai passar!

PEIXES

Peixes, a sua sexta-feira traz uma energia super bacana para seguir firme no caminho que você deseja trilhar! É um momento de coragem, força de vontade e movimento. Também é hora de mirar no seu alvo e não desistir. Você estará super destemido e pronto para tudo. Porém, ao mesmo tempo, você pode ser seu próprio empecilho neste dia e ao longo desta jornada. Fique atento no que pode ser uma auto sabotagem! Pare de ficar desacreditando de si mesmo, pisciano. Cuidado com pensamentos pessimistas e nada motivadores.