Horóscopo do dia 21 de setembro de 2022, quarta-feira

Abra o coração e receba a mensagem da astrologia, de acordo com o Horóscopo de hoje para esse quarta-feira, 21 de setembro. Pegue para você o que fizer sentido e devolva para o universo aquilo que não tiver ressonância com o seu momento. Previsão para os signos de Terra, Água, Fogo e Ar.

Horóscopo de 21 de setembro de 2022

ÁRIES

O clima astral de hoje favorece a generosidade e o altruísmo, você sentirá mais facilidade para agir de tal forma, então não se poupe, ajude sempre que achar necessário, pois tem gente precisando do que você tem a oferecer, ariano. Juntar pessoas e passar conhecimentos será muito gratificante.

O momento é de partilha! Também está favorecido projetos de expansão nos negócios, tendem a dar muito certo. Se tem a oportunidade de dar um passo a frente na sua carreira, o dê. Será muito promissor neste momento o crescimento do seu negócio.

TOURO

Touro, nessa quarta-feira é indicado que você se dedique mais às suas ideias e metas pessoais. Também é indicado que use a energia deste dia para focar em planejamento e organização pessoal para obter mais clareza e confiança sobre os seus próximos passos! É também um bom momento para prestar maior atenção nas suas ideias e na sua criatividade, taurino.

Muitas coisas surgiram na sua mente, não deixe que elas simplesmente passem, pois podem ser coisas que farão a diferença na sua vida. É ainda aconselhável que, neste dia, mantenha a calma e evite comportamentos impulsivos. Um passo de cada vez é mais positivo do que vários juntos.

GÊMEOS

Esse dia tem um grande potencial para despertar a sua criança interior, geminiano, e, ao se permitir, você verá uma nova pessoa nascer. Mas para isso acontecer, você precisará entender que alguns temores virão para que você traga a luz para resolvê-las – relaxa, nada grave! Só algumas inseguranças de infância. Ou seja, seu mental precisará de atenção e até pensar e amadurecer a ideia de investir em terapia. Além de ser um momento cheio de criatividade, novos insights e muito bom humor também. Saiba usar tudo a seu favor! Esse também é um dia favorável para romances.

CÂNCER

O seu horóscopo do dia mostra que a vida profissional estará em análise. Então, será interessante você perceber toda questão da comunicação no âmbito profissional e tomar cuidado com fofocas e intrigas. Outro ponto é também ter uma ponderação em quem você tem confiado. Use mais da responsabilidade e compromisso para ter uma semana mais tranquila, câncer. Também é importante que reveja se não tem pego muito trabalho para si e aprender a delegar algumas coisas. Poderá ser um dia onde o cansaço mental bata forte em você; por isso, que a reflexão sobre a quantidade de trabalho é necessária aqui. Tente descansar!

LEÃO

Sabe aqueles seus desejos mais íntimos? O momento de correr atrás para realizar é agora! Mas o Universo tem algo a mais para lhe dizer: sonhos sem persistência são apenas fantasias. Tudo vai depender de como você conduzirá o que você deseja, leonino. E tudo bem se no meio do caminho você quiser outros voos nos quais podem não gostar muito. O dono da casa sabe onde estão as goteiras! Outro fator: se você está esperando um sinal que irá realizar algo que você está investindo seu amor e tempo, o recado é claro: vai sim! Só não desista, por nada e nem ninguém.

VIRGEM

Acolhimento – essa é a tônica para ter um bom dia, virgem. Pois as emoções estarão mais afloradas e certas feridas podem vir à tona. Então, tenha paciência consigo mesmo e com os outros, principalmente com as pessoas que você mais convive. Perceba o que você pode fazer de forma prática para libertar antigas emoções e memórias que te aprisionam. Descubra também como você pode trazer mais daquilo que te faz bem e te nutre para a prática. Aproveite o dia para expressar seu amor para aqueles que você tem um carinho especial!

LIBRA

O seu horóscopo do dia aponta um período bastante focado nos seus relacionamentos. Por isso, é importante nesse momento que busque dialogar com maior frequência e leveza com quem está próximo à você, libriano! Não se esqueça que Mercúrio está retrógrado no seu signo, então é preciso cuidado redobrado com a fala. Busque também respeitar as opiniões e ideias de outras pessoas. Evite, contudo, acreditar em absolutamente tudo o que os outros podem lhe dizer, pois isso pode lhe deixar confuso. Portanto, é necessário que saiba filtrar as informações que recebe. Demonstrações de carinho e afeto são bem vindos para melhorar seus envolvimentos!

ESCORPIÃO

Boas notícias estão se encaminhando, escorpiano, e todas tem a ver com seus sonhos e projetos! Sua cabecinha estará em chamas para tantas circunstâncias que você vai querer realizar, mas será importante entender que metas precisam ser traçadas com calma, cuidado e paciência. Obviamente que as boas notícias e oportunidades estão chegando, mas nem todas você precisa aceitar. Não abrace o que não tem a ver com seus valores e nem vá se desgastar com tantos compromissos. Abraçar o mundo não te fará tão feliz quanto pensa, escorpião. Pé no freio! Saiba o que deseja.

SAGITÁRIO

O horóscopo de hoje prevê certa agitação na sua rotina, sagitário! Mas não será algo que você gostará muito, porque as coisas poderão não sair como você planejava. Também é necessário certa cautela com sua saúde, pois alguns probleminhas tendem surgir por você se desgastar com tantas responsabilidades e preocupações. Por isso, será importante trazer para o seu dia-a-dia, especialmente hoje, mais leveza, calma e alegria. Não deixe que as circunstâncias diárias sejam tão pesadas para você. Inclusive, esses serão dias legais para descobrir hobbies que te tirem da zona de conforto.

CAPRICÓRNIO

Capricorniano, esse é um dia auspicioso para rever o seu passado. Além de aprender com os erros que você já cometeu, aproveite esse período de Mercúrio Retrógrado para analisar quem do passado você ainda está mantendo na sua vida que não faz mais sentido! Cuidado para não fazer disso um hábito, de ficar mantendo pessoas que não te mantém. Também será um dia que pede mais paciência e carinho com seus sonhos. Muitas vezes você desanima por não confiar tanto em si e no seu “taco”. É tempo de trabalhar essa autoconfiança e a espiritualidade também.

AQUÁRIO

Seu dia pode trazer uma vibe mais densa e desafiadora. A vontade é de ficar em posição fetal e não sair da cama, pois o desanimo e a má vontade tenderá a tomar conta do teu ser, aquário. Porém, é de extrema importante resgatar sua força interna, buscar motivação e sair dessa inércia que te suga. Também é bem necessário que você procure resolução para aquilo que está te engolindo e te deixando deprimido. O momento é de ir atrás de soluções, ajuda e clareza mental. Esse dia também favorece algumas iniciativas e ações, então enfrente seus problemas!

PEIXES

Pisciano, o dia de hoje trará um foco grande na sua esfera financeira e material. É necessário que preste mais atenção em como você está cuidando destas duas áreas da vida, e se há algo que possa ou precisa ser feito para que você sinta maior estabilidade e segurança. Ao mesmo tempo, é um excelente dia para manter o foco e o comprometimento com as suas metas! Mantenha a calma e não desanime se algo lhe frustrar ou caso alguns imprevistos ocorram, tudo isso pode ser resolvido com persistência.