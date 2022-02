Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa quarta, 23 de fevereiro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo do dia: previsão de quarta-feira (23/02/2022)

Qual a previsão do horóscopo do dia 23/02, quarta? Todos os signos do zodíaco têm suas próprias características e traços que definem a personalidade de alguém.

Não seria útil começar o dia sabendo o que está por vir? Continue lendo para descobrir se as chances estarão a seu favor hoje.

Horóscopo de Áries

A energia é de liberdade e otimismo. O momento favorece o contato com pessoas e línguas estrangeiras também. Você sentirá interesse e prazer pesquisando viagens e turismo, pode ser até bacana já programar sua próxima férias! Os estudos de filosofia, culturas e religiões é muito enriquecedor, caso tenha vontade de investir tempo nisso.

Horóscopo de Touro

Taurino, o dia de hoje exige reflexões profundas, tais como: o que você tem feito dos acontecimentos que ocorrem na sua vida? Lembre-se que a vida não é apenas o que acontece com você, e sim o que você faz com esses acontecimentos. A sua forma de encarar as situações é o que vai determinar a maneira como elas te afetarão e o que você criará a partir delas!

Horóscopo de Gêmeos

É hora de agir, geminiano! Porém, esse agir requer consciência, racionalidade e não loucura e impulsividade. Manter os pés no chão nesse momento é muito necessário para acertar o alvo do que deseja! Defina bem seus objetivos com clareza e tenha determinação.

Horóscopo de Câncer

Neste dia é importante observar quais metas que foram lançadas anteriormente estão vingando, e então tocar em frente, deixando de colocar energia onde não tem futuro! O momento favorece fazer um curso ou uma viagem para ampliar os horizontes, câncer, é bom sair do lugar e estar em novos ambientes e com novos convívios.

Horóscopo de Leão

Neste dia assuntos relacionados a leis e justiça estão em alta, como advocacia. Se você tem algo pra resolver nesse meio, aproveite. É importante ter cuidado com os excessos de qualquer tipo, principalmente alimentar e alcoólico. A energia predominante do seu dia é de aventura, você vai desejar sair da rotina e buscar por novidades!

Horóscopo de Virgem

Alguns caminhos desafiadores e até duvidosos se abrirão na sua frente, isso será um chamado do universo, te convidando a sair do mais do mesmo, a romper padrões. É hora de se desafiar, virgem, tentar algo completamente inovador e transformador na sua vida.

Horóscopo de Libra

O universo te perguntar: como você escolhe enxergar e viver a vida? Reconheça e faça com amor tudo o que já está nas suas mãos agora, libra! Como você pode esperar que o universo te entregue mais, se você nem mesmo agradece e dá o seu melhor com relação ao que já tem? Pense sobre isso!

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, pode ser que nessa quarta-feira você tenha um dia agitado e não consiga descansar direito e nem focar no que é essencial. Além disso, alguns aspectos desarmônicos no céu podem trazer sensações um pouco mais desafiadoras à tona no decorrer do seu dia. Tenha um pouco mais de paciência caso isso aconteça!

Horóscopo de Sagitário

Logo pela manhã a Lua ingressa no seu signo suavizando as energias que estavam mais intensas por aí! É tempo de ser gentil consigo mesmo, de se acolher, ao invés de só ficar se cobrando e se punindo. Preste uma atenção especial nos sentimentos que vierem à tona hoje.

Horóscopo de Capricórnio

Hoje é um bom dia para recuperação de algo; documentos, dinheiro, relações, oportunidades, etc. Nas relações afetivas, a profundidade dos sentimentos se intensifica. É muito nobre dar uma segunda chance para alguém ou algo, caso isso esteja no seu coração.

Horóscopo de Aquário

Neste dia você sentirá a produtividade em baixa, assim como a disposição e energia. Você haver dificuldade para entrar em um denominado comum, pois não há consenso e nem consentimento para o andamento das atividades! Tenha paciência com o outro, mantenha um limite saudável nas relações e não tente forçar as coisas.

Horóscopo de Peixes

O dia está bem harmônico para os piscianos. Os astros trazem aspectos favoráveis, que podem trazer uma compreensão maior do que vem acontecendo na sua vida ultimamente, muita coisa tende a fazer mais sentido. Olhe para a dor do próximo com compaixão, livre de pré-julgamentos.