Horóscopo de fevereiro de 2022: previsão mensal dos signos

Horóscopo de fevereiro de 2022 – leia as previsões do horóscopo do seu signo para ver o que está reservado para você neste novo mês no amor e carreira. A vida continua melhorando. Mergulhe em fevereiro para saber o que está por vir para você!

Horóscopo de fevereiro de 2022 para os signos

Boa parte do ano de 2022 vai ser assim: muda o mês, muda a Lua! Amanhecemos o dia 1º com a Lua na sua fase Nova no signo de Aquário, que traz como tema central o confronto entre Saturno em Aquário e Urano em Touro, acendendo mais uma vez o tenso conflito que se estendeu por todo 2021 e ainda reverbera por 2022.

Trata-se de entender que os velhos esquemas, que até há pouco davam solidez e estabilidade, estão ficando para trás e é fundamental que avancemos rumo aos novos tempos. O mundo está em ebulição, como se vivêssemos num grande canteiro de obras sem saber direito o que vamos construir. É tempo de inventar, bolar novas soluções e se abrir para os novos paradigmas, levando em conta a máxima aquariana de liberdade e solidariedade.

O mapa astral dessa Lua Nova traz uma concentração de planetas em Capricórnio: Marte, Vênus, Mercúrio e Plutão; um céu cheio de vigor e energia para nos dedicarmos com afinco e determinação ao que precisa ser reconstruído. Marte harmonizado com Júpiter em Peixes – no dia 04 – garante o ânimo e assertividade para as atitudes necessárias.

Mercúrio – caminhando em passo lento por conta da fase de retrogradação – se mantém muito próximo a Plutão desde a última conjunção em 29/01, ressaltando a necessidade de pesquisa, foco e análise profunda das questões que se colocam. Nosso Mensageiro Celeste, Mercúrio, retoma seu movimento direto no dia 04, cravando a última conjunção exata com Plutão no dia 11.

Mas aos poucos vai voltando à sua habitual velocidade e todos os assuntos sob sua regência voltam a fluir – a comunicação, as tecnologias, os conhecimentos, as informações, etc – e já adentrando no signo de Aquário no dia 14, onde permanecerá até 09/03. Será tempo de substituir o pensamento organizado e estratégico por ideias criativas e inovadoras.

Marte em Capricórnio mantém seu alto grau de desempenho no céu; no dia 08 faz um belo trígono com Urano em Touro, deixando as ações já tão assertivas ainda mais ágeis e criativas.

Teremos um mês inteiro pela frente com a conjunção de Vênus e Marte em Capricórnio. O primeiro encontro oficial será no dia 16, coincidindo com a majestosa Lua Cheia em Leão. São os simbólicos amantes do céu, cuja união é significadora de paixão, atração erótica e sensual e também de uma grande gana para satisfazer nossos desejos em qualquer outra área da vida.

A Lua Cheia em Leão é sinônimo de vivacidade e ânimo, vai trazer gás para aumentar o pique, nos dando um tempo de extroversão, festas e celebrações.

No dia 18, o Sol entra no último signo do zodíaco, Peixes. Teremos um céu que vai trazer um espírito mais contemplativo, humanitário e voltado para uma “Força Maior” nesse período.

Enquanto a Lua começa a minguar no dia 23, Vênus e Marte em Capricórnio, juntinhos, fazem um aceno a Netuno em Peixes, favorecendo ainda mais as iniciativas nas questões de romances, relacionamentos ou atividades artísticas e esportivas.

No dia 25, uma sacudida inesperada pode abalar o clima de harmonia. Mercúrio em Aquário se desentende com Urano em Touro e nos sequestra do clima de calmaria vigente. Tudo fica elétrico; imprevistos e notícias de última hora nos tiram do prumo. Em tempos como estes, é melhor se aquietar e esperar a poeira baixar.

Acompanhe as fases da lua nesse mês:

01/02: Lua Nova em Aquário às 02:45

08/02: Lua Crescente em Touro às 10:50

16/02: Lua Cheia em Leão às 13:56

23/02: Lua Minguante em Sagitário às 19:32

Horóscopo de Áries de 2022

Para Áries, o mês de fevereiro será de muitas possibilidades no setor social, a responsabilidade e a necessidade de compreensão nos espaços coletivos serão de extrema importância. Focar no trabalho, na ação premeditada, planejada, são bons conselhos para os nativos deste signo. Outro conselho muito bom para Áries é desenvolver os estímulos intelectuais e direcioná-los para áreas mais complexas, principalmente no que diz respeito a enxergar à sua frente as emoções coletivas.

Carreira – Neste mês, a vida profissional está precisando ser revisada. Busque reflexões sobre como anda sua relação com a autoridade. Como você lida com o poder que exerce sobre o outro e também como recebe essa autoridade? As relações no espaço do trabalho estão recebendo um olhar mais atento, por isso aproveite esse momento! Planeje, estabeleça metas, aja com persistência e paciência. Toda a energia vital e potente que existe em você agora pode e deve usar de entendimento amplo sobre as coisas para focar em objetivos de médio e longo prazo. Ter mais paciência e manter o foco é a chave!

Amor – Com relação a área afetiva de Áries, fica aqui um alerta para abrir espaço cada vez mais para uma comunicação séria e que busca resultados. Como seria isso? Faça aquelas reflexões sobre a autoridade nos relacionamentos, sobre a necessidade de dominar o outro através das emoções. É hora de tomar responsabilidade quando o assunto for troca de afetos. Expanda sua capacidade de comunicação e veja o bem que pode fazer estar um pouco mais afastado dos romances para se estruturar melhor quanto a eles. No caso de já estar em um relacionamento, foque em sintonizar com o outro, e através da comunicação clara e responsável, quem sabe firmar melhor o lugar das duas partes no compromisso.

Horóscopo de Touro para fevereiro de 2022

Para Touro, o mês de fevereiro está repleto de possibilidades concretas de crescimento organizado. O espaço de aprendizados com estudos mais profundos, através de experiências no mundo, estará recebendo fortes influências. Ótimo para se planejar, estabelecer metas, sair da caixinha do que é aparentemente confortável e ousar fazer as coisas de modo diferente. A expansão vem quando nos permitimos ir além do local que conhecemos, e agora é hora de dar passos em direção ao novo, mas não se afobe ou se preocupe, porque estes passos podem ser dados de forma segura, basta ter foco!

Trabalho – No setor do trabalho, fevereiro trará oportunidades para se conectar de forma responsável e ao mesmo tempo visionária. Agora é hora de olhar para o social e ver quais são as demandas que dependem do seu trabalho disciplinado. Abra sua sensibilidade para colher do mundo as mensagens que precisam ser introjetadas a fim de você realizar mudanças dentro de você mesmo e expandir-se neste campo.

Amor – Neste mês de fevereiro, cabe aos nativos de Touro olharem além das relações que estão se propondo, ver se estas estão aptas a te garantir um desenvolvimento pessoal real e tangível, tanto a você quanto ao outro. Vale a pena investir em relacionamentos que não estão em sintonia com o que você quer construir para a sua vida? Agora é o momento mais propício para fortalecer empatia ao coletivo e redefinir algumas noções de relacionamento.

Horóscopo de Gêmeos para fevereiro de 2022

Fevereiro, para Gêmeos, representa um mês de transformações. Bastante trabalho interior. E todo este trabalho será engatilhado pelo que o outro trouxe até você, seja em valores pessoais, vivências íntimas, ideias em geral, desde as superficiais até as mais abstratas. Veja como você pode ter capacidade de se reestruturar a partir das experiências que viveu e ainda vive, principalmente as mais desafiadoras. Muito aprendizado novo, necessário e complexo, que fará conexões com muita informação que você já tem dentro de você, está a caminho. Aproveite!

Trabalho – Por conta também das transformações trazidas por um olhar mais pragmático, com vontade de realizar mudanças, este mês de fevereiro representa um pico de crescimento e expansão na área do trabalho, mas não de uma forma material, e sim emocional. Talvez isto indique mais conexão com a sua área ou um entendimento de que precisa se expandir para a área que realmente deseja. Reflita que se você não consegue traçar um caminho estruturado de certezas dos valores humanos dentro de você através da profissão, talvez seja a hora de repensar.

Amor – As demandas neste âmbito para Gêmeos, em fevereiro, estão em alta. Crises de relacionamento virão se estes não estiverem coerentes com seus valores pessoais. Temos aqui um momento de renovação, de aprender sobre o que as relações realmente podem ser, para muito além do que elas aparentemente são. Cheque a comunicação, se ela está clara ou se pode ser melhor explorada. Quanto mais distância for tomada dos contextos afetivos em geral para uma maior visualização, melhor. E se estiver se relacionando, reflita e dialogue sobre o que for necessário, mas com foco e paciência.

Horóscopo de Câncer para fevereiro de 2022

Para o signo de Câncer, é hora de olhar para o outro lado, ver o quanto as outras pessoas podem estar influenciando no desenvolvimento próprio. É um período de renovações através de desafios que podem acabar se convertendo em crises, por isso é importante manter o foco em um plano geral, em algo de grande escala que emocionalmente sustenta, como por exemplo emoções de grande porte, coletivas, que atravessam o plano do eu. Entender que o trabalho duro e necessário no universo do outro (e também social) é crucial para o próprio crescimento.

Trabalho – No setor profissional, pede-se aos cancerianos a abertura para o trabalho em parcerias, contanto que estas estejam bem alinhadas em propósitos. Pois por mais que o trabalho solitário traga avanços, agora o quadro geral pede mais envolvimento com as outras pessoas, principalmente para aprender junto, e quem sabe ensinar. Tudo isto vem para fortalecer seu mundo emotivo interior!

Amor – Eis que neste mês de fevereiro, o espaço do coração para Câncer também demanda trabalho, observações e reflexões sobre as funções de cada um dentro do relacionamento ou qualquer tipo de parceria. Tudo pede um pouco mais de responsabilidade. Como estão as contribuições para o crescimento em parceria? Se está sem relações íntimas, aproveite para focar um pouco mais no trabalho e nos alicerces que toda troca precisa ter.

Horóscopo de Leão para fevereiro de 2022

Leão está em um mês que pede um olhar mais amplificado para a sua rítmica pessoal, principalmente no quesito parcerias. O quanto o seu cotidiano pode ser alimentado por mais foco e disciplina? O quão as pessoas que estão ao seu redor estão realmente contribuindo para seu senso de individualidade e liberdade? Há uma partilha ali de visões sobre o mundo? Se não, veja como isto pode ser alinhado para que haja harmonia em sua vida. É importante estimular a reflexão destes temas em fevereiro. Também busque mais organização prática, ter objetivos de longo prazo que podem ser alcançados através de reajustes no seu dia-a-dia.

Trabalho – Quanto ao profissional, Leão deve ter atenção às oportunidades que podem se abrir uma vez que o olhar esteja focado na auto realização que pode trazer um contato mais responsável com o dia-a-dia. Sim! Cuidar melhor de si e seu espaço é um caminho para mudanças positivas no setor do trabalho também! E busque dar mais espaço às contribuições que os outros podem te trazer, assim como os limites que devem existir para que você não receba prejuízos na sua rítmica de vida.

Amor – No campo afetivo, o mês de fevereiro para Leão pede um distanciamento do seu centro unicamente para reflexões mais amplas. É necessário, muitas vezes, incluir o outro, com suas visões e demais complexidades, nas decisões tomadas. Há um trabalho dos astros voltado para ampliação da sensibilidade neste lugar de intimidade. Aproveite para aprender!

Horóscopo de Virgem para fevereiro de 2022

Fevereiro se revela um ótimo mês para Virgem fazer o que mais gosta: organizar! Tem também muita criatividade envolvida em função de saber o que pode ser feito além do conhecido. Explorar novas possibilidades no cotidiano, entendendo a necessidade de aguçar o olhar para o autocuidado, é um período de tomada de responsabilidades com as portas abertas para a prosperidade. Entretanto, sobre prosperar, atenção: é super importante estar disponível para aprender com as outras pessoas, principalmente no que diz respeito à questões de sensibilidade. Inclua estes novos saberes na sua rotina, e no que você sabe que pode expressar por conta própria, e verá que as boas mudanças virão para consolidar visões mais amplas de vida.

Trabalho – Nestes períodos, Virgem experimenta uma possibilidade de organizar confusões estabelecidas no ambiente de trabalho justo pela iluminação em alguns quesitos do seu dia-a-dia. É bom tomar cuidado com os exageros causados pela interferência do outro. Tente focar no que você pode praticar para diminuir as ansiedades e conseguir organizar melhor este setor na sua vida.

Amor – Se os relacionamentos estiverem propondo uma construção de bases sólida, leal e responsável, é possível que este período de fevereiro seja muito fértil. Saber usar a comunicação para definir limites é crucial. Um mês ideal para fazer planos a dois ou se estiver sem relacionamentos íntimos, construir uma boa relação de prazer consigo.

Horóscopo de Libra para fevereiro de 2022

O signo de Libra no mês de fevereiro ganha destaque na área da criatividade, auto expressão, romances que estimulem a liberdade, autoconhecimento, entretenimentos em geral, prazeres da vida, e estes sempre são realizados de modo visionário, conectados à um ideal maior conectados à questão humanitária. E se vemos que há uma demanda para o trabalho social através da criatividade, será necessário também estabelecer olhares firmes para assuntos do passado, que interferem na estrutura emocional, a fim de poder garantir avanços e expansões no seu espaço pessoal.

Trabalho – A vida profissional de Libra em fevereiro estará conectada com as reflexões que são feitas sobre questões emocionais, principalmente as que foram construídas no passado e ainda reverberam na atualidade. Apesar de tudo, crescimentos podem ser alcançados se este signo conseguir se alinhar com uma vivência cotidiana mais harmonizada e fluida.

Amor – Sobre as relações amorosas, fevereiro parece ser um terreno fértil para aparecerem situações que vão requerer de Libra uma atenção mais cuidadosa para si e seu interior. O quão a sua própria auto responsabilidade e cuidado interferem nas relações que chegam para você vivenciar? Antes de gerar para o outro, é necessário olhar pro que há estruturado em ti e aí sim, se responsabilizar também pelo que você recebe, não só o que oferece.

Horóscopo de Escorpião para fevereiro de 2022

Para o signo de Escorpião, fevereiro pode ser um mês de necessidade por mudanças consideráveis, profundas, principalmente no quesito familiar ou ambiente privado, íntimo. Para isso, será necessário movimentar-se um pouco mais utilizando-se de muito foco, disciplina, planejando e refletindo sobre os melhores passos a serem dados. Caso não esteja vivendo de acordo com o que acredita, não desanime, muito pelo contrário! Busque nos seus espaços de lazer aprendizados sobre como pode ser interessante construir essas transformações super necessárias.

Trabalho – Ao invés de focar tanto no trabalho neste mês, é mais recomendado à Escorpião se reestruturar, reforçar seus alicerces, para garantir que seus esforços pessoais estejam pautados em visões mais amplas sobre a vida. Isto é um chamado para dentro na intenção de aprimorar o que vai ser entregue lá fora.

Amor – Com relação aos assuntos amorosos, Escorpião pode se dar bem, pois algumas portas estarão abertas para aproveitar e aprender neste âmbito, mas pise neste ambiente com calma para não exagerar! Aproveite as relações para fortalecer a comunicação e com isso, garantir que aquela troca seja benéfica para seu espaço individual.

Horóscopo de Sagitário para fevereiro de 2022

O mês de fevereiro para Sagitário significa maiores movimentações, mas todos esses passos ligeiros precisam ser firmes e com objetivo certo! Aproveite para repensar seus valores, ver o que pode ser fortalecido dentro da sua visão de mundo, e também o que deve ser descartado do seu cotidiano para que você atinja um crescimento interno profundo e sensível.

Há portas abertas para mergulhos dentro de si, então dê saltos de fé no passado, presente e observe as perspectivas pro futuro, principalmente pela via emocional, e veja o que pode ser dissolvido e onde você vai achar possibilidades de expansões sólidas.

Trabalho – Agora em fevereiro, é de suma importância que Sagitário aprenda a perceber o que há de rígido em si quanto à noção de autoridade sobre eu e o outro, é hora de reavaliar seus valores pessoais e observar o quanto isso influencia no ambiente de trabalho. Temas que passam pelo coletivo vão estar em alta e por isso é necessário estar com abertura aos diálogos profundos.

Amor – Vai ser de grande recompensa se neste mês de fevereiro Sagitário olhar com seriedade para este tema dos relacionamentos. Não se jogar de cabeça, ter mais paciência e mais uma vez pensar nos seus valores enquanto constituintes de experiências que podem ou não serem benéficas para seu ser. Tenha calma e reflita, pondere antes de dar passos precipitados e sempre, sempre, sempre: diálogo aberto.

+

Horóscopo de Capricórnio para fevereiro de 2022

Capricórnio neste mês de fevereiro recebe uma grande quantidade de estímulos para fortalecer sua energia. Para além da reafirmação dos seus valores pessoais, como por exemplo responsabilidade, lealdade, compromisso, foco, disciplinas… estará em voga a necessidade de pôr em transformação o que não for mais benéfico a si e ao coletivo que chama por atenção. Um lugar de crescimento provável é no setor das comunicações, se estas se voltarem às intenções de expandir a sensibilidade individual e coletiva. Trate-se com mais cuidado, menos cobrança, mas com assertividade e confiança pessoal. Passos seguros, mas suaves!

Trabalho – Este mês é um dos positivos para o setor do trabalho, pois conta com a apreciação em alta das energias capricornianas. Contudo, é importante, para dar certo, largar mão do senso de autoridade e ao invés disso fortalecer o senso de liderança e colaboração planejada. Cuide para não haver bagunças generalizadas no seu cotidiano e assim a tendência será obter bons resultados.

Amor – Os astros em fevereiro chamam Capricórnio para centrar a energia mais no seu espaço, pois algumas questões realmente precisam ser observadas a partir de um distanciamento saudável do outro, o que não significa se isolar, muito pelo contrário! Tem mais a ver com se pôr em posição de observador e deixar as transformações acontecerem. A comunicação mais uma vez é a chave para entender os fins e (re)começos!

Horóscopo de Aquário para fevereiro de 2022

O signo de Aquário em fevereiro está em destaque, já que em grande parte do mês temos seus aniversariantes! E este signo recebe uma tarefa muito importante que é fazer valer para a sociedade seus temas sobre liberdade, igualdade, importância das individualidades, inovações, abrindo espaço para ideias irreverentes… Por isso a pressão interna pode estar sendo sentida fortemente.

É importante manter em mente que apesar de sua contribuição ser valiosa, uma pessoa sozinha não tem o poder de realizar grandes transformações no mundo, então suavize suas cobranças internas e cuide do trabalho interior para fazer sua parte e realizar mudanças ao seu redor onde puder alcançar.

Trabalho – Quanto ao trabalho, Aquário precisará dar um foco especial à como está construindo essa realidade na sua mente. O quanto sua entrega, ou a falta dela, ao trabalho pode estar influenciando no seu bem estar, principalmente mental? Dissolva as grandes preocupações e necessidades de estar no controle e aprenda que o livre fluir das movimentações vêm também para te garantir estabilidade emocional.

Amor – Para Aquário, em fevereiro, é de extrema importância não se envolver com muita superficialidade, pois isso tem a tendência neste momento de ser desgastante. Por mais que o tema da liberdade seja um foco para Aquário, ela não precisa vir em detrimento do aprofundamento. Pode haver liberdade e espaço seguro para a individualidade sem que se precise fazer uso da banalidade. As relações precisam de uma atenção mais cuidadosa e responsável.

Horóscopo de Peixes para fevereiro de 2022

Para Peixes, atenção: o clima para sua saúde mental pode ser delicado neste momento. Pois a sensação de sentir as demandas do mundo não é fácil e agora com o Sol em Aquário no céu isto fica mais evidente. Então a primeira tarefa é se cuidar ao máximo, aproveitar que as portas para aprender sobre este tema estão abertas. Se surgir oportunidade para fazer um mergulho de entender melhor seu espaço emocional, aproveite! E converse consigo sobre a possibilidade de direcionar alguma tensão emocional em trabalhos focados, com objetivos bem sinalizados, voltados para o desenvolvimento social.

Trabalho – Aqui está um bom espaço para Peixes se engajar no mês de fevereiro. Oportunidades de crescimento neste âmbito podem bater à porta, e só será pedido a coincidência da vontade emocional com o pragmatismo na ação. Desenvolva neste período habilidades sobre pôr em prática o que existe no campo ideal.

Amor – Sobre as afetividades, é aconselhado neste momento que você de Peixes busque um aprofundamento nas relações que visam mais solidez e que estão aptas a uma construção de esforço mútuo e bem direcionado. Por isso, fortalecer a comunicação é essencial. E lembre-se que fevereiro representa um período de alta carga mental, então poupar-se de situações desgastantes é um sinal de sabedoria.

