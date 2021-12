Veja previsão do seu horóscopo do dia, desse sábado, 25 de dezembro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo do dia (25/12/2021): previsão dos signos para sábado

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 25 de dezembro de 2021, sábado.

Horóscopo de Áries

Esse pode ser um final de semana intenso para você, áries. É importante ter calma com seus sentimentos e emoções para não acabar agindo ou falando sem pensar, ainda mais se estiver com toda a família. Em contra partida, essa é um dia bastante especial para se conectar com a sua espiritualidade!

Horóscopo de Touro

Taurino, para um clima mais leve, permita um pouco de irreverência. Não tente controlar tudo, deixe o imprevisto e o improviso participarem da festa! O clima natalino traz a combinação entre conversas inteligentes e importantes com conversas bobas e descontraídas.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, nesse dia tão simbólico, os astros mostram que o seu lado espiritual está bem aflorado, trazendo a sensação de estar mais amparado e protegido. Neste sábado, seja mais amoroso consigo e com as pessoas ao seu redor. Hoje é, literalmente, um dia de compaixão.

Horóscopo de Câncer

Neste final de semana é importante que leve a vida com mais leveza, canceriano, sem drama e sem remorsos. Exija menos de si e das pessoas que estarão ao seu lado, dê mais risada e curta a vida de maneira descomplicada. A flexibilidade será algo que te ajudará a lidar com possíveis imprevistos.

Horóscopo de Leão

Por mais que hoje seja um dia em que, simbolicamente, é preciso olhar para o próximo e ter compaixão, os astros vem te pedir para que pratique mais o amor próprio e que se coloque como prioridade. Claro, sem passar por cima de ninguém e sem agir com arrogância. Mas esse é um dia de interiorizar mais e se observar mais.

Horóscopo de Virgem

Neste final de semana o universo te convida a ser corajoso, virginiano. É o momento ideal para que você comece a se movimentar rumo aos seus sonhos. Não fique pensando que por ser finalzinho de ano você não precisa fazer nada, muito pelo contrário, comece hoje a tomar atitudes que te aproximam do que você quer!

Horóscopo de Libra

O Universo vem te inspirar muito neste sábado, libriano. É tempo de sustentar o seu propósito sem medo, pois você tem total capacidade e habilidade para conseguir o que tanto deseja. Trabalhe mais seu foco e responsabilidade e não tente fazer tudo ao mesmo tempo, vá aos poucos.

Horóscopo de Escorpião

Os astros estão querendo fazer você trabalhar o desapego com o seu passado, escorpiano. Você tem dentro de si essa capacidade de se reinventar como ninguém, portanto, deixe para trás aquilo que não te favorece mais; pessoas, lugares, comportamentos, hábitos, etc.

Horóscopo de Sagitário

Esse é o momento perfeito para que você consiga, finalmente, finalizar ciclos inacabados da sua vida, sagitário, pois está precisando abrir espaço e novos e incríveis momentos na sua jornada. Pode ser desafiador sim, mas será muito recompensador! Hoje estará em evidência assuntos familiares e emocionais.

Horóscopo de Capricórnio

O clima do seu dia pede leveza e flexibilidade, então não se estresse se o almoço de natal sair um pouco mais tarde, capricórnio! Hoje a conversa flui e podemos nos dedicar a tudo que exija atenção e detalhes. Viagens e passeios também estão favorecidos. Tudo fluirá com mais facilidade hoje.

Horóscopo de Aquário

Esse sábado é propício para profundas reflexões, aquariano. É interessante usar esse momento para se questionar sobre lições, aprendizados que teve até aqui e também algumas escolhas e atitudes que teve ao longo desse ano. Analise de forma crítica e honesta, assim você poderá vislumbrar o seu futuro de uma maneira mais clara e confiante.

Horóscopo de Peixes

O seu dia pede versatilidade e paciência, pois alguns compromissos podem acabar sendo furados, atrasados ou esquecidos. Seu dia demanda atenção e organização, pisciano. Você pode se sentir mais confuso e cansado, então vai com calma!