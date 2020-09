Horóscopo do dia 25/9: confira a previsão dessa sexta-feira

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje o seu dia de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 25/9 e veja o que os astros reservam para você.

Saiba também como fazer seu Mapa Astral

Qual a previsão do horóscopo do dia 25/9?

Confira a seguir como será a sexta-feira para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ÁRIES – (21/03 – 20/04)

Com a lua quadrando marte, que está no seu signo, é um dia importante para se ter cautela, tanto no trânsito, na cozinha e nas conversas. Você pode ficar mais impaciente e com a tolerância baixa. Evite conflitos! Nas relações é melhor cada um fazer aquilo que lhe convém e dá prazer, sem provocações. Canalize essa energia para uma corrida no fim do dia!

TOURO – (21/04 – 20/05) – horóscopo do dia 25/9

Busque viver seu dia com mais leveza, tente não se cobrar tanto nem se estressar com coisas tolas. Evite grandes expectativas em relação aos outros, não espera demais das pessoas, cada uma possui seu ritmo e sua forma de agir e viver a sua própria vida.

GÊMEOS – (21/05 – 20/06)

Nesse dia é importante pra você medir bem suas palavras, pois tendem a provocar mal-entendidos. Qualquer conversa e comunicado deve ser feito de forma bastante clara e objetiva, se certificando de que o outro compreendeu bem a sua mensagem. Tire um tempo para uma boa leitura, vai ser bom pra você conseguir concentrar em algo e diminuir a sensação da mente confusa. O que achou do seu horóscopo do dia 25/9?

CÂNCER – (21/06 – 22/07) – horóscopo do dia 25/9

Hoje o seu planeta gente, a Lua, encontra com júpiter lhe trazendo uma enorme vontade de viajar, fazer uma trilha ou acampar. Pode ser bem interessante fazer uma programação dessas pro seu fim de semana, ir pra perto da natureza e tomar um banho de cachoeira, isso vai renovar sua energia! Esse também é um dia de sorte no trabalho, as coisas tendem fluir muito bem.

LEÃO – (23/07 – 22/08)

Cultive uma atmosfera de conforto e espiritualidade hoje, assim poderá perceber as coisas acontecendo com mais facilidade e leveza no seu dia. É importante buscar um certo equilíbrio no seus níveis de energia, tente meditar e tome um banho relaxante hoje!

VIRGEM – (23/08 – 22/09)

O horóscopo do dia 25/9 indica um crescimento interior significativo pra você, sentirá uma necessidade e transmitir conhecimentos e boas energias as pessoas que te rodeiam. Aproveite dessa vibe e busque fazer o bem! Talvez sinta a comunicação com algumas pessoas um pouco difícil, mas não se apegue a isso, mantenha-se paciente.

LIBRA – (23/09 – 22/10) – horóscopo do dia 25/9

Hoje o dia lhe trará lições para aprender a superar os obstáculos e não fugir deles, pois é superando-os que você alcança a sua felicidade, principalmente no campo afetivo! Por tanto demonstre todo o seu amor para ter mais harmonia nas relações. Tente cultivar uma atmosfera de paz, assim conseguirá fazer tudo com maior tranquilidade!

ESCORPIÃO – (23/10 – 21/11)

Hoje a lua encontra seu planeta regente, Plutão, deixando suas emoções ainda mais intensas. Ótimo dia para uma sessão de terapia, nem que for com as amigas, mas desabafe! As emoções estão em ebulição hoje e é importante arranjar uma forma de canaliza-las pra fora de si. É interessante ter um cuidado extra com sua alimentação hoje, pois esse aspecto é danado de atingir o estômago. Curtiu o sei horóscopo do dia 25/9?

SAGITÁRIO – (22/11 – 21/12)

Os astros indicam algumas surpresas agradáveis na sua jornada, então se prepare para o inesperado e para dias agitados! Só cuide para não ultrapassar seus limites. É importante também dar uma certa atenção para o setor da saúde, já comece tomar uma vitamina para se fortalecer!

CAPRICÓRNIO – (22/12 – 20/01)

Os astros indicam que seu dia vai ser mais lento, terá a sensação de que seu dia não está rendendo ou que há entraves atrapalhando a execução das suas atividades. Mas siga com calma e determinação, bons resultados surgirão no fim do seu dia, não deixe seu emocional se abalar com pouco.

AQUÁRIO – (21/01 – 19/02) – horóscopo do dia 25/9

O campo amoroso está em alta, por tanto mantenha o diálogo saudável com quem ama, não deixe de falar o que sente ou o que pensa por insegurança ou medo de não agradar. Se você está solteira, os astros indicam uma paixão repentina surgindo. É um dia para inovar na sua forma de trabalhar!

PEIXES – (20/02 – 20/03)

Um astral leve domina seu dia, sentimento de empatia e altruísmo. As emoções estarão afloradas, você estará sentindo tudo de forma intensa, por tanto cuide de seus sentimentos e da sua energia, caso contrário você vai sugar aquelas energias baixas que não lhe pertence. Os romances estão em alta, ótimo dia para ficar grudadinha com quem ama. Gostou do seu horóscopo do dia 25/9?