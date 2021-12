Veja previsão do seu horóscopo do dia, desse domingo, 25 de dezembro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo do dia: previsão para domingo (26/12/2021)

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 26 de dezembro de 2021, domingo.

Horóscopo de Áries

Ariano, é preciso desacelerar o passo agora para poder saber em qual direção ir! Muitas possibilidades se abrirão para você daqui pra frente, mas é necessário consciência e sabedoria ao escolher qual caminho percorrer. O ideal é que ouça o que vem do coração!

Horóscopo de Touro

Busque mais beleza na sua vida e na sua rotina. Alegre seus dias com o que te faz bem e te traz inspiração. Seu domingo favorece um dia mais tranquilo, divertido e sem preocupações. O conselho astral é fazer aquilo que mais ama, então se dedique aos seus hobbies hoje.

Horóscopo de Gêmeos

Gêmeos, esse é um momento para você praticar a gratidão. Que tal parar um pouco para apreciar todas as maravilhas que você já vivenciou até aqui, deixando os desafios e momentos ruins em segundo plano. Simplesmente saiba agradecer por todas as oportunidades, aprendizados e coisas boas que te ocorreram.

Horóscopo de Câncer

Neste domingo esteja presente, se sinta presente e perceba a presença das pessoas próximas também. Foque no seu momento presente e deixe o depois para depois. Não é um dia para ocupar sua cabeça com preocupações futuras, câncer. Se reconecte com a sua espiritualidade.

Horóscopo de Leão

Neste dia é importante que seja mais honesto e verdadeiro consigo mesmo, leonino. É um momento para expressar as suas verdades para as pessoas da sua vida, mas também dê espaço para que os outros possam expressar as próprias vontades para você. Hoje a comunicação será a chave!

Horóscopo de Virgem

Hoje e nos próximos dias os astros pedem para que você pratique o perdão, virgem! Se há algo interno seu ou alguém que precise do seu perdão, o momento é esse. Perdoar é saber aceitar o que aconteceu e seguir em frente sem o peso do que passou. Sinta-se leve!

Horóscopo de Libra

Nesse domingo vai ser necessário desapegar de memórias antigas, libra, e assim aliviar a sua carga mental e emocional. Tem coisas que você carrega consigo que não são necessárias e que só te prejudicam. Aproveite a energia de purificação que ocorre no fim desse ano e se liberte de todo peso.

Horóscopo de Escorpião

Escorpião, encontre mais prazer e diversão nos seus dias, sem levar as coisas tão a sério ou pro lado pessoal. Durante os próximos dias você também será convidado a confiar mais no universo sem tentar controlar completamente as situações e coisas na sua vida.

Horóscopo de Sagitário

Sagitário, saiba que nesse momento é positivo deixar as coisas fluírem de forma natural e sem pressão. Acredite mais na sua jornada e duvide menos das suas habilidades. Você é capaz de muita coisa. É um bom período para cuidar mais da sua saúde, beba mais água e se alimente melhor!

Horóscopo de Capricórnio

Durante os próximos dias é importante que você se leve menos a sério, capricórnio. Às vezes você é rígido demais com seus desejos e não se permite a ficar à vontade em algumas circunstâncias. O momento é propício para descontrações e diversões! Faça algo diferente hoje.

Horóscopo de Aquário

Aquariano, você pode estar passando ou vir passar por um momento de muitas tensões e é necessário que pegue mais leve consigo, portanto, não exija mais do que você consegue neste período. Aproveite esse dia para descansar. Pode ser produtivo estimular mais a sua criatividade também.

Horóscopo de Peixes

Peixes, dê espaço para suas ideias crescerem, sem ficar podando-as! Confie mais no que deseja. Nesse momento preste atenção naquilo que vem à tona pra você, tanto através de sonhos, insights, quanto através de conversas e leituras. O universo se comunica com a gente o tempo todo, fique atento.