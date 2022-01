Horóscopo do dia (29/01/2022): previsão para sábado

Veja previsão do seu horóscopo do dia, desse sábado, 29 de janeiro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Qual a previsão do horóscopo do dia 29/01, sábado? Todos os signos do zodíaco têm suas próprias características e traços que definem a personalidade de alguém. Não seria útil começar o dia sabendo o que está por vir? Continue lendo para descobrir se as chances estarão a seu favor hoje.

Horóscopo de janeiro de 2022 – previsão dos signos do zodíaco

Horóscopo de Áries

O clima astral de hoje faz com que os arianos fiquem sagazes, afim de conquistar território e disputar qualquer concorrência! A competitividade está no ar, é bom até ter um certo cuidado. O dia favorece os trabalhos que são executados com autonomia. Há uma grande disposição física, favorecendo a prática de esportes e exercícios no geral.

Horóscopo de Touro

Nesse sábado os taurinos se sentirão mais desapegados e despreocupados, o que pode ser uma bênção esse momento de menos pressão. O período é ideal para surpreender seus afetos agindo de forma inesperada, trazendo surpresas e novidades para as relações! Quebre a rotina, use a criatividade e proponha um programa diferente do habitual.

Horóscopo de Gêmeos

O momento pede para que reflita sobre aquilo que deseja para a sua vida, geminiano. Pense em quais são seus valores, o que você está disposto a fazer e o que não está. Essas questões são relevantes demais para que você trace um caminho mais assertivo e que diga não para tudo o que surge para te atrapalhar.

Horóscopo de Câncer

Neste dia você poderá se sentir mais sério e pessimista, canceriano, então tenha cuidado. É hora de fazer o que tem que ser feito em vez de fazer o que quer. O momento é de produtividade e pede foco e disciplina no que é necessário. Você também estará mais criterioso, seletivo e cauteloso hoje. As pessoas podem até te taxar de “chato”.

Horóscopo de Leão

Leão, saiba que quanto mais você escolhe encarar as situações de forma construtiva, mais você será capaz de manifestar uma vida cada vez mais feliz e alinhada com aquilo que você deseja para o seu futuro. Ao invés de envenenar, destruir ou dilacerar, agregue, embeleza e construa!

Horóscopo de Virgem

Virginiano, entenda que você não precisa fugir e negar os acontecimentos, nem se entregar a padrões destrutivos acreditando que tudo está errado na sua jornada. Seja mais gentil consigo! Observe o que está acontecendo e tenha em mente de que tudo acontece pra te ajudar a crescer e evoluir.

Horóscopo de Libra

Lua e Vênus se encontram no seu, fazendo com que há uma predisposição dos librianos à afetuosidade. Nos relacionamentos você se sentirá mais disponível, estimulando o clima de maior intimidade aos casais. O momento também favorece muito a quem pretende engravidar!

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, hoje os astros pedem para que ative a sua capacidade de transformar seus pensamentos e se reinventar. Leia coisas que agreguem para você e encare o que vem à tona de forma mais profunda, sem se entregar a padrões autodestrutivos. É preciso que tome consciência das questões que te afetam e transformar suas reações à elas.

Horóscopo de Sagitário

Nesse sábado procure desacelerar um pouco, sentir mais sua respiração e pegar mais leve consigo mesmo. É preciso tranquilizar um pouco a sua mente e relaxar seu corpo físico, sagitariano. Cuidado para não ficar remoendo certos acontecimentos e machucar as pessoas próximas de você com suas palavras. Tenha atenção aos diálogos.

Horóscopo de Capricórnio

O sábado amanhece com a Lua no seu signo, trazendo um dia de maior sensibilidade, onde os sentimentos e a compaixão estarão tomando à frente. Excelente dia para estar em família, visitar quem você ama! Há uma maior necessidade de responsabilidade emocional, capricórnio, onde será necessário olhar sim para suas emoções.

Horóscopo de Aquário

Aquariano, é bacana aproveitar o período da manhã e da hora do almoço para se dedicar ao que for principal no seu dia! Ative a sua sabedoria interior e resolva o que for preciso com praticidade e eficiência. Após esse período, aproveite para relaxar e fazer coisas mais leves e prazerosas.

Horóscopo de Peixes

Peixes, é tempo de otimismo, de pensar grande e sonhar alto! Aproveite para expandir suas ideias e olhares, investir em novos projetos, lançar novos serviços ou produtos se for o caso. Os astros trazem abundância para o momento da sua vida. É bem oportuno fazer parcerias para crescer. É sábado, mas o clima é de trabalho!