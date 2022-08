Horóscopo do dia 30 de agosto de 2022: previsão de terça-feira

Leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo o dia e o que seu horóscopo do dia 30 de agosto de 2022, terça-feira. Veja o que isso pode mostrar para você.

Aproveite para ver a previsão do tarot do dia.

Áries

O horóscopo do dia de hoje começa pedindo calma, presença e atenção, áries. No período da manhã, tenha paciência com os imprevistos, revise tudo o que estiver fazendo para evitar refação e pegue leve consigo mesmo! Depois, é hora de ativar a autoconfiança e a coragem para libertar-se de tudo o que te impede de viver a sua verdade, de conquistar seus objetivos e criar novos movimentos em sua vida. Esse é um período que irá te impulsionar e incentivar a correr atrás dos seus ideais, ariano. Também será interessante tirar um tempo para revisar os aprendizados das últimas semanas.

Touro

Essa terça-feira começa com um ar de tranquilidade, harmonia, gentileza e boas ideias para os taurinos! É hora de ponderar antes de agir. Colocar na balança as opções, analisar os prós e os contras, para não tomar a decisão que esteja mais alinhada com o que você realmente deseja, touro. Esse período também está incrível para as trocas, ideias, estudos e negociações, aproveite! Também é aconselhável que peça ajuda, por mais que você saiba que consegue dar conta, pois pode ser que alguém lhe traga um insight, uma nova perspectiva ou uma ideia que vai virar a chave para você.

Gêmeos

Geminiano, perceba se você tem agido por impulso, se deixa levar pela ansiedade e impaciência, ou ainda, se você se mantém na inércia, na dúvida e insegurança. Essa é a hora de mudar! É tempo de observar e analisar, com seriedade e maturidade, todos os aspectos da sua vida com profundidade, sendo justo consigo e com seus desejos, gêmeos. É necessário paciência, discernimento e ponderação diante cada decisão e ação. Procure manter os pés no chão e agir com sabedoria, confiando mais em si mesmo!

Câncer

Que energia maravilhosa os astros emanam para a sua terça-feira e também para o restante da sua semana, câncer. É interessante aproveitar esse momento para ponderar – e decidir – onde você escolherá colocar seu foco e energia neste dia (e nos próximos)! Esse também é um dia super favorável para trocas, reuniões e conversas que te ajudem a abrir a mente e enxergar novas perspectivas. Se você está precisando mudar um pouco sua visão ou pensamento sobre algo, agora é o momento para isso, canceriano. Abra-se verdadeiramente para o novo, se despindo de preconceitos.

Leão

O horóscopo do dia de hoje vem para te ensinar a importância da persistência e do foco, leonino. Este é mais um dia para manter a disciplina e o comprometimento nas suas metas e objetivos, mesmo que seus planos possam não seguir exatamente como você esperava. Tenha em mente que algumas coisas poderão fugir do seu controle, mas isso será uma lição para que você entenda e possa aceitar as coisas como elas são! Essa semana trará vitórias para você, mas é preciso saber esperar para recebe-las. Então cuidado com a pressa.

Virgem

Neste dia e nos próximos, é interessante prestar atenção em conversas, ideias e sentimentos que podem chegar até você, virginiano. Isso porque hoje e os próximos dias tendem a ser positivos para que você se conecte com a sua espiritualidade e possa enxergar certos sinais do Universo. Ao mesmo tempo, esse é um período para evitar um comportamento ciumento ou controlador com as situações ou pessoas ao seu redor. Se algo lhe incomodar, busque resolver isso com maturidade e sem descontar nos demais! saiba que você tem capacidade para superar desafios, mas precisa, antes de tudo, confiar na sua força.

Libra

De acordo com o horóscopo, sua terça-feira está muito favorável para comunicação, ideias, brainstorms, insights e etc. Então fique atento ao que você escutar e sentir, e de que forma isso pode te impulsionar a criar movimento ao longo deste dia e dos próximos. Também é bacana lembrar que Mercúrio Retrógrado (que irá acontecer no seu signo) já está chegando, então esses serão os últimos dias interessantes para resolver o que for importante antes desse momento, libra. Agiliza o que tem que ser feito, principalmente contratos, negociações, compras e investimentos.

Escorpião

Escorpiano, o seu horóscopo pede coragem e comprometimento com suas ideias e ideais. Portanto, assuma a liderança da sua jornada, confie em sua capacidade de concretizar seus objetivos! Chega de deixar o seu poder na mão de outras pessoas. A ansiedade pode se fazer presente, mas lembre-se que é preciso comprometimento e persistência com o processo. Esse é um momento para desacelerar e ter paciência com os imprevistos. Neste dia os astros te convidam ao descanso e a presença para desfrutar do prazer que é viver.

Sagitário

Neste dia, alguém poderá mexer profundamente com suas emoções, sagitariano. É interessante conversar, se aproximar e ouvir o que as pessoas têm a dizer, pois algo poderá fazer muito sentido o que você está vivendo ou buscando. Também será positivo você ajudar alguém de alguma forma, pois você pode ser essa pessoa que mexerá com o emocional do outro – de maneira positiva! Apenas seja você, sem tentar se encaixar em algum padrão, sagitário. Deixe seus sentimentos virem e transbordarem. Diga o que sente sem vergonha alguma.

Capricórnio

Capricórnio, a racionalização dos sentimentos trará maior equilíbrio emocional para o seu dia. Essa é uma excelente energia para tomar decisões concretas, pois você se sentirá pronto e amadurecido para enfrentar as consequências das suas atitudes. O momento também favorece planejamento e organização emocional. O Universo está te estimulando para que acredite no seu potencial de realização! Portanto, capricorniano, confie profundamente em si e no seu poder pessoal, saiba que se você pode sonhar você também pode realizar. Seja resistente e mantenha-se focado.

Aquário

O momento astral vem pedindo acolhimento, amorosidade e compreensão das suas necessidades, aquariano. A sensibilidade pode ficar exaltada, por isso não adianta negar o que está sentindo. Portanto, acolha-se! Aproveite o momento para compreender de onde vem certas emoções. Tenha atenção com a impulsividade e a impaciência, tanto consigo como com os outros. Perceba também quais as suas necessidades e como você pode supri-las. Entenda que você é a sua fonte de nutrição, então, seja amoroso consigo e isso também irá refletir em suas relações.

Peixes

Pisciano, se você ainda não organizou sua semana, aproveite hoje que está propício à isso! Também é interessante que trabalhe a sua flexibilidade e que se abra para pedir ajuda de alguém, pois uma nova perspectiva poderá te ajudar a ter mais clareza do que realmente importa neste momento. É aconselhável que adiante ao máximo o que for importante, entre hoje e amanhã, especialmente se envolver alguma conversa importante ou algo que precise de mais diplomacia e harmonia para fluir. Também é interessante compreender neste período qual a sua verdadeira prioridade!