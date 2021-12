Horóscopo do dia (31/12/2021): previsão dos signos para sexta-feira

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa sexta, 31 de dezembro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 31 de dezembro de 2021, sexta-feira.

Horóscopo de Áries

A intensidade vem com tudo hoje. Você vai sentir como se nada pudesse lhe deter, vai se sentir capaz de tudo! Mas cuidado, ariano, saiba usar essa força dos astros de forma positiva, respeitando seus próprios limites e também respeitando os limites dos outros.

Horóscopo de Touro

Por ironia ou não do destino, a palavra de ordem do último dia do ano é “mudança”. Está na hora de você transformar a si mesmo e a sua vida, taurino, finalizando assuntos, hábitos, pensamentos, relações, enfim, tudo o que não condiz mais com a vida que você quer levar em 2022. Movimente-se rumo as mudanças que te esperam!

Horóscopo de Gêmeos

É tempo de se associar. Está em alta as relações, gêmeos; as amizades, o casamento, as parcerias. Atividades ligadas a arte, beleza, estética também ganham destaque hoje! O dia é oportuno para se harmonizar com o outro, para estar junto, fugindo da solidão.

Horóscopo de Câncer

Neste dia ganham luz os potenciais reprimidos dos seus momentos de inseguranças. Tais potenciais podem vir por meio de projetos, ideias, situações, relacionamentos ou uma simples leitura. Aproveite o último dia do ano que vem com a benção do autoamor e autovalor!

Horóscopo de Leão

Esse é um dia bastante fértil para nativos de leão. A criatividade, a gestação, a concepção e o nascimento ficam em destaque! O momento é oportuno para gestar ou dar à luz tanto à uma ideia/projeto, quanto a um filho. Além disso, o dia também favorece atividades conectadas a arte.

Horóscopo de Virgem

Virgem, não tema as mudanças que o universo está colocando em seu caminho, elas são necessárias. Nesse momento, algumas dessas mudanças podem assustar, afinal, mudar tanto assim nos últimos minutos do ano? Não tente racionalizar ou achar que é cilada. Tudo acontece no momento certo.

Horóscopo de Libra

Libra, neste dia é bacana ficar atento as possibilidades de venda e troca, seja de um celular, de um veículo, uma coisa, enfim. O momento é oportuno para bons negócios. Ótimo dia para eventos culturais, como um show, uma exposição ou lançamento de livro.

Horóscopo de Escorpião

Neste dia as emoções estarão bem equilibradas. Os vínculos sólidos são preferíveis às relações efêmeras. Para você é tudo ou nada. Hoje há uma sintonia para oficializar qualquer relação. Aproveite a energia para fazer planos em conjuntos, isso vai solidificar mais ainda o relacionamento.

Horóscopo de Sagitário

Lua e Marte se encontram no seu signo, se prepare para um dia e tanto, sagitário. Disposição em alta e muita energia para encarar desafios e tomar decisões. Acredite, aventure-se! Vá em frente e resolva de uma vez o que foi adiado por falta de fé ou de coragem.

Horóscopo de Capricórnio

Capricórnio, entenda que as coisas não são e nem precisam ser da forma que você gostaria que fossem. É preciso ser mais adaptável e tolerante com situações e pessoas que não possuem os mesmos valores e pensamentos que os seus. Aproveite o novo ano que vem aí e faça esse movimento de abertura à novos pensamentos, pois te ensinará muita coisa.

Horóscopo de Aquário

Aquário, aproveite esse momento, pois o último dia do ano vem super produtivo e com muita disposição para você. É perfeito para terminar o que precisa fazer e poder comemorar com tranquilidade e coração leve o novo ano que vem nascer! Foca em ser objetivo.

Horóscopo de Peixes

Último dia do ano e nem por isso é o momento de apressar as coisas, pisciano! O Universo vem te mostrar a importância de viver uma coisa de cada vez, portanto, respire fundo. Este dia te pede mais flexibilidade, menos cobrança. Se a ansiedade bater, pare o que estiver fazendo e respire de forma consciente!