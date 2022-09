Horóscopo do dia 5 de setembro de 2022: previsão de segunda

O que está nas estrelas para você? Leia nosso Horóscopo do dia 5 de setembro de 2022 que o ajudam a navegar pelos altos e baixos da vida com dicas especiais para cada signo do zodíaco.

Horóscopo do dia

ÁRIES

Nesta segunda os astros preveem baixo rendimento e pouca produtividade durante o dia, mas especialmente de manhã. Porém, uma atitude realista pode ajudar e não colocar tudo a perder. Então, é aconselhável a iniciar seu dia com calma, sem forçar a barra, diminuir a agenda e o fluxo de pessoas, isso tudo vai suprir mais parte dos problemas, ariano. Um mentor ou conselheiro pode dar uma direcionada e desenrolar os processos, portanto, conte com a ajuda de alguém! Hoje você tenderá a se cobrar e se exigir demais, pegue leve com isso.

TOURO

Taurino, saia do mental, pois o mental está fritando a sua cabeça, está te trazendo ansiedade, irritabilidade e insônia. É tempo de cuidar do seu emocional, olhar para seus sentimentos e os acolher. Cuidado para não ficar racionalizando demais aquilo que, de certa forma, não é racional. Nem tudo tem um significado ou sentido na vida, touro. Então siga mais sua intuição, preste mais atenção em seus sonhos, ouça mais suas necessidades emocionais. Às vezes você foca muito mais na vida prática e material, achando que o lado emocional não tem tanto valor, mas tem.

GÊMEOS

Neste dia você estará super ativo, cheio de ideias e com a criatividade em alta! É interessante fazer um despejo, tirando tudo o que está na sua mente e colocando num papel para você não esquecer de nada depois. Porém, geminiano, tenha cuidado para não querer impor demais suas ideias. É bacana que ouça também o que os outros tem para sugerir, isso pode agregar. Esteja flexível às ideias alheias e expanda suas perspectivas sobre as situações. Enxergue as ajudas que virão até você, nem sempre conseguimos ser autossuficientes.

CÂNCER

Esse é um dia super fluido e positivo para fazer coisas importantes, como ter uma conversa, resolver algo numa reunião, divulgar um projeto, um encontro e afins. O dia inteiro estará bem interessante para resoluções de pautas pendentes e encontrar soluções para problemas que persistem. É hora de expandir sua mente e suas perspectivas, explorar sua criatividade e não ter medo de ousar e inovar em algo na sua rotina, principalmente no seu trabalho, canceriano. Porém, ao mesmo tempo, no período da tarde, será importante se manter atento e ter cuidado para evitar sensação de ilusão ou chateação com alguma situação.

LEÃO

Leonino, se permita a viver por completo. Hoje o seu horóscopo quer te mostrar que você não precisa ter todas as respostas da sua vida, para só então se permitir ser feliz. Entenda que, possivelmente, a sua verdadeira alegria não esteja no futuro, mas sim no momento presente, com tudo o que você já tem aqui e no agora. Então, leão, escolha desfrutar inteiramente de cada momento. Pare de tentar ter controle de tudo, de querer que as coisas sejam 100% perfeitas… desapegue um pouco, pois muitas coisas estão fora do nosso controle, assim você poderá viver mais tranquilo.

VIRGEM

Um lindo aspecto se forma no céu entre o Sol, que está no seu signo, com a Lua em capricórnio… ambos signos de terra! Isso traz uma energia de bastante produtividade e com muito foco no trabalho. Você também se sentirá bem e confiante com qualquer pessoa e qualquer situação que surgir. O dia é ótimo para fazer o que mais necessita ou solucionar aquilo que já estava rolando com um toque mais de clareza e criatividade, virgem! Não é hora de perder tempo, aja de maneira assertiva e prática. Elogiar é uma forma de mostrar apreço e isso pode ser ótimo para você ganhar aliados e auxílios.

LIBRA

Libriano, Mercúrio, que está no seu signo, fará um aspecto bastante desafiador com a Lua, e durante esse período não convém falar palavras diretas antes de pensar. Cuidado para não falar no impulso e de forma arrogante. É importante repensar antes de dizer qualquer coisa e reler um e-mail ou mensagem que escrever antes de enviar para assim não ter surpresas e receber respostas indesejadas! Você pode sentir sua mente e pensamentos bem inquietos e um tanto confusos, procure se organizar ao máximo nessa segunda-feira para evitar falhas, atrasos e confusões.

ESCORPIÃO

Escorpiano, a sua semana começa super tranquila, suave e bem espiritualistica. O maior foco está no seu emocional, naquilo que está dentro de você. portanto, escorpião, silencie um pouco os ruídos externos e preste atenção naquilo que está vindo do seu interior, sua intuição, seus desejos, seus sentimentos… isso vale muito mais! É um período também onde seus sonhos estarão latentes, pedindo para serem vistos e concretizados. Esse é sim um momento oportuno para criar movimentos e poder então realizar cada desejo seu! Esteja no controle das suas emoções.

SAGITÁRIO

Um dia bem agitado e criativo por aqui, sagitariano! O seu horóscopo traz um grande incentivo para você correr atras de fazer o que quer, persistir em suas metas e sonhos. O momento é de bastante ação e inspiração, então busque se movimentar na direção daquilo que mais faz seu coração bater, sagitário. Cuide um pouco com a pressa e a ansiedade de conseguir fazer as coisas acontecerem logo, por não é bem assim que vai funcionar. Respire fundo, não deixe que a frustração lhe abata. Esteja disposto também a recalcular a rota quando for necessário!

CAPRICÓRNIO

O momento é de iniciativa, coragem e novos começos e oportunidades! Confie nas suas ideias, naquilo que surgir “do nada” na sua mente, pois por esses dias muitas coisas virão à tona, ideias de projetos, trabalhos e afins. É um período bem propício a abundante para se jogar numa nova jornada, arriscar um novo caminho, principalmente se já faz tempo que você vem flertando com esse desejo de mudar as coisas. Abra o peito, mostre para o Universo que você está pronto (mesmo não estando psicologicamente) e siga firme seus objetivos.

AQUÁRIO

O horóscopo de hoje te convida a erguer a cabeça, encontrar sua força e seu poder pessoal, aquariano! É um momento oportuno para superar chateações e mágoas que estão marcadas em você ainda. Confie na sua própria coragem e força de superação, porém, conte com a ajuda de alguém, não passe pelos momentos difíceis sozinho. Também é aconselhável que pare de olhar para aquilo que deu errado, não vai funcionar ficar chorando pelo leite derramado. Observe bem, pois você encontrará novas e até melhores possibilidades de fazer com que as coisas deem certo daqui pra frente.

PEIXES

Pisciano, nesta segunda você estará se sentindo livre, leve e solto. Afim de desapegar de muitas coisas, viver algo novo e diferente, buscando um novo caminho. É importante que siga sua intuição e façam as coisas que fazem sentido para o seu coração, porém, tenha cuidado com a falta de responsabilidade. Por mais que seja propício viver um novo momento, se jogar numa nova jornada, é necessário se agarrar àquilo que você tem determinado como valores, experiências que deram certo, as que não deram e sempre tirar como base suas próprias vivências, para não sair fazendo as coisas de forma mal pensada.