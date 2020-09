Horóscopo do dia 04/09: confira a previsão dessa sexta-feira

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje a sua sexta-feira de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 04/09 e veja o que os astros reservam para você.

HORÓSCOPO DO DIA 04/09 ÁRIES – (21/03 – 20/04)

Com a Lua Cheia no seu signo hoje pode te trazer muita intensidade e interessante para atividades que te façam se movimentar. É um período de bastante ação, impulso e disposição. É um dia onde a emoção vai falar bem mais alto que a razão. Aproveite o dia para fazer tudo o que você vinha postergando!

HORÓSCOPO DO DIA 04/09 TOURO – (21/04 – 20/05)

Que tal fechar a semana super bem? Os astros te convidam a fazer um check-up na sua vida hoje! Dê uma revisada nas suas finanças porque imprevistos tendem a surgir. Também é bacana rever alguns hábitos alimentares, se possível marque um nutricionista para te ajudar com isso, ou ainda agendar um exame de sangue. É importante prestar atenção no que seu corpo está precisando!

HORÓSCOPO DO DIA 04/09 GÊMEOS – (21/05 – 20/06)

Finalize sua semana colocando no papel todas suas ideias, planos, desejos e quais passos você precisa dar para começar a realizar tudo isso! O dia está totalmente favorável para essa organização mental a longo prazo. Busque conhecimento ou pessoas que possam te ajudar com um planejamento financeiro!

CÂNCER – (21/06 – 22/07)



Hoje acontece um aspecto desafiador entre Vênus que está no seu signo com Marte em áries, é um excelente momento para rever suas finanças, repensar se não está faltando nenhum pagamento e organizar sua planilha anotando o que entra e o que sai de dinheiro. Cuidado com discussões nos relacionamentos, melhor cada um ficar na sua!

LEÃO – (23/07 – 22/08)

Pode vir à tona algumas questões importantes envolvendo saúde e família, por tanto tenha calma para resolvê-las, ficar estressado só vai piorar. Fortaleça a sua fé e insira mais práticas espirituais na sua vida e se sentirá mais equilibrado perante aos desafios.

VIRGEM – (23/08 – 22/09)

Mercúrio que está no seu signo faz um aspecto super positivo com Vênus em câncer e também forma um outro aspecto com Saturno que está em capricórnio, então é um dia muito bacana para resolver as coisas de uma forma prática sem ficar sofrendo e dramatizando. Não gaste energia com o que não interessa!

HORÓSCOPO DO DIA 04/09 LIBRA – (23/09 – 22/10)



É o momento de assumir as suas emoções e trazer renovações no campo afetivo. Atualize os seus sentimentos, desapegue de situações passadas e se abra para viver novas experiências! Aproveite o dia de hoje para revisar seus sentimentos e deixar ir tudo o que você não quer mais que fique aí dentro!

ESCORPIÃO – (23/10 – 21/11)

Hoje seu dia está intenso, por tanto evite qualquer tipo de desentendimentos na área profissional ou na relação. Melhor ficar imparcial nas discussões do que tomar qualquer atitude no calor do momento. É um ótimo dia para retratar alguns erros, seja sincera e aja com humildade.

SAGITÁRIO – (22/11 – 21/12)

Não seja tão orgulhosa, estamos aqui para aprender com nossas falhas e sempre temos a chance de nos redimir. Se abra, seja honesta e deixe que o tempo aja a seu favor. Aos poucos as magoas vão desaparecendo! É um excelente dia para inserir um novo hábito (saudável) na sua vida!

CAPRICÓRNIO – (22/12 – 20/01)

Com a energia dessa lua cheia se permita a transbordar, talvez você vem sendo muito durona ou fria consigo e com os outros, chame uma amiga para desabafar ou se sentir vontade de chorar, chore. Não fique se sufocando com seus próprios problemas!

AQUÁRIO – (21/01 – 19/02)

Tire um tempinho hoje para aliviar a pressão e as tensões, é um dia para renovar as energias, se conecte com seu lado espiritual. Acenda um incenso, tome um banho de sal grosso e agradeça até mesmo pelos desafios da vida, pois são eles que te dão forças para continuar e evoluir!

PEIXES – (20/02 – 20/03)



Respeite a individualidade do seu parceiro(a), crie limites e busquem viver mais de forma independente um do outro, você vai ver como o relacionamento vai se fortalecer. Se está solteiro(a), é um ótimo momento para criar laços verdadeiros com alguém, não deixe que as oportunidades passem despercebidas, alguém que você conhece pode estar interessado em você!