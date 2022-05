Horóscopo do dia: previsão de segunda-feira, dia 23 de maio

Horóscopo do dia, segunda-feira, 23 de maio, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Todos os signos do zodíaco têm suas próprias características e traços que definem a personalidade de alguém. Não seria útil se você começasse o dia sabendo o que está por vir? Continue lendo para descobrir se as probabilidades estarão a seu favor hoje.

Horóscopo de Áries

Momento de transição na sua vida! Seu circulo social tende a mudar, e isso será essencial para sua vida daqui pra frente. Aliás, a sequência de eclipse veio para mudar sua vida por completo, então se prepare para uma significativa reviravolta – em todos os sentidos, mas principalmente interiormente!

Horóscopo de Touro

Dia de trabalhar o desapego, seja no campo sentimental, físico ou até profissional. Observe, touro, será que você não vem carregando mais do que pode? Mais responsabilidades do que de fato precisa? Pare de sofrer sem necessidade, taurino. É preciso agir com certa frieza nesse momento e deixar pra lá aquilo que não é teu!

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, nesse dia é importante analisar seus gastos, pois essa semana poderá ter algumas surpresas nas suas rendas. Então se puder, dê uma segurada em coisas fúteis. Também é importante valorizar mais a comunicação, dialogue mais com as pessoas a sua volta, troque informações e conhecimentos, isso vai te enriquecer!

Horóscopo de Câncer

É preciso tirar um tempo para si, canceriano. Mesmo que sua rotina esteja corrida e cheia de afazeres, ter 15 minutos para respirar consciente e ler algumas páginas que um livro para espairecer a mente, vai ajudar muito a se manter em equilíbrio e saudável! Foque no seu autocuidado e autoconhecimento.

Horóscopo de Leão

Nesse momento é bem importante que você se alinhe com sua verdade, essência, com quem você é, leonino! Importante também analisar o que tanto você carrega dentro de si e ter paciência o suficiente para percorrer o caminho que você merece. Muito cuidado com a teimosia!

Horóscopo de Virgem

Você poderá sentir algumas dificuldades e desafios vindo à tona nessa segunda-feira, mas se mantenha pleno, com foco e atenção que você resolverá tudo com mais facilidade do que você imagina, virgem. É preciso se colocar no controle da sua vida e decisões.

Horóscopo de Libra

Por esses dias você pode se sentir bem intenso, libra. Também sentirá maior necessidade de estar mais próximo de pessoas que são especiais para você! Falando em intensidade… é bem importante canalizar isso para que você não extrapole nas palavras e nas ações. E esteja preparado, pois o universo vem fazer uma limpeza na sua vida; de sentimentos, pessoas, etc.

Horóscopo de Escorpião

Hoje e nos próximos dias sua cabeça vai fervilhar! Serão momentos intensos, pois você estará com a mente a mil e cheia de insights e ideias. Esse também é um dia muito propício para você trabalhar seus valores pessoais e também a questão financeira, que precisa ser reorganizada.

Horóscopo de Sagitário.

O dia de hoje pode apresentar alguns imprevistos e situações de empecilhos, mas mantenha-se firme, sagitariano, com jogo de cintura e sabedoria você vai tirar de letra qualquer dificuldade que surgir nesse período. Você irá se surpreender com sua capacidade de superação!

Horóscopo de Capricórnio

Com cautela, é hora de agir para concretizar seus objetivos. Seja justo consigo mesmo, capricorniano, é importante agir com honestidade e equilíbrio diante seus desejos, mas não deixe que seu lado muito racional te impeça de entrar em ação.

Horóscopo de Aquário

Aquário, nesta segunda situações inusitadas podem trazer, de forma repentina, novos laços de amizade. E se prepare, empolgação e vontade de ir por novos caminhos ainda não trilhados inicia essa semana! Aproveite muito esse clima astral para se jogar em diferentes possibilidades.

Horóscopo de Peixes

Uma semana de infinitas (e boas) possibilidades para os piscianos! O campo emocional está em harmonia com o material, isso fará com que você tome boas decisões, peixes. Há uma linda sintonia entre sua intuição e necessidades emocionais com o seu físico e profissional. É uma semana de plenitude e realizações.