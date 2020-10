Horóscopo do dia (28/10): confira a previsão dessa quarta-feira

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje o seu dia de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 28/10 e veja o que os astros reservam para você.

Saiba também como fazer seu Mapa Astral

Qual a previsão do horóscopo do dia 28/10?

Confira a seguir como será a quarta-feira para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o horóscopo do dia 28/10.

ÁRIES – horóscopo do dia

Com a lua no seu signo, você sentirá uma energia mais obstinada e corajosa para resolver aquelas questões que vem empurrando com a barriga há tempos ou tarefas que vem procrastinando. Terá muita energia pra gastar, então arrasa nos exercícios físicos e atividades ao ar livre.

TOURO – horóscopo do dia

Nesta manhã é melhor você seguir a sua rotina normalmente para evitar qualquer imprevisto. Não é um bom dia para mudar radicalmente de aparência ou corte de cabelo. Tente não gastar à toa hoje, deixe o cartão de crédito guardado, pois pode bater uma vontade de comprar coisinhas mais supérfluas.

GÊMEOS – horóscopo do dia

Revelações de segredos podem acontecer hoje, cuidado pra não ficar caçando coisas que você não quer saber, pois quem procura acha! Use dessa energia para aprofundas em temas complexos como os mistérios da vida e do universo. O dia está propenso a discussões, então se sentir um clima tenso é melhor evitar prosseguir.

CÂNCER – horóscopo do dia

Seu dia estará com um ritmo mais acelerado, pode haver uma certa dificuldade em aceitar as exigências e lideranças dos outros, se for possível volte a tarefas que não dependam das pessoas. Trabalhos em que você assume o posto de comado estará em foco hoje!

LEÃO – horóscopo do dia

Surpresas com despesas altas surgirão, comece agora administrar melhor seus recursos financeiros para não haver problemas maiores no futuro. Assuntos delicados de família pedirão uma paciência extra e um olhar mais profundo.

VIRGEM – horóscopo do dia

Reorganizar sua casa e sua rotina pode fazer a diferença na sua vida, trazendo mais clareza e bem-estar. Aproveite para já descartas itens sem uso, tudo o que fica parado reflete em energias paradas na nossa vida, movimente essas energias sem apego! Assim você encontrará soluções práticas para sempre manter a vida em ordem.

LIBRA – horóscopo do dia

O planeta Vênus, que é seu regente, adentrou nas energias do seu signo exigindo amor, equilíbrio e senso de justiça! É importante também dedicar mais do seu tempo a si e suas prioridades, se ame e se cuide mais. Dias de muito romance virão pela frente!

ESCORPIÃO – horóscopo do dia

Novas possibilidades e novas conexões deixarão o seu trabalho mais interessante e motivador. Cuide com ilusões, mas vai com tudo naquilo que pode dar realmente certo! Aproveita para organizar suas ideias de trabalho e pensar como você pode começar a pô-las em prática.

SAGITÁRIO – horóscopo do dia

Fazer uma viagem te abrirá portas para viver um amor diferente, pense sobre isso! É um dia incrível para explorar sua criatividade de outras formas. O seu conforto e estabilidade são prioridades no momento! Movimente seu corpo e cuide mais da sua saúde.

CAPRICÓRNIO – horóscopo do dia

O dia promete um clima super carinhoso no amor, seja fofo! Poderá até haver considerações de casamento e uma vida a dois mais intima afim de construir um futuro. Uma nova proposta de trabalho chegará de maneira muito inesperada, pondere bem os contras e os prós.

AQUÁRIO – horóscopo do dia

Seu dia exige conversas mais profundas nas relações, isso ajudará a trazer maior confiança e renovação para o casal. Esclareça tudo que for necessário e aja com honestidade, exponha suas necessidades e ouça as necessidades do outro também para que possam chegar juntos num mesmo consenso.

PEIXES – horóscopo do dia

Imprevistos tendem a acontecer e a programação ser alterada, mantenha a calma, nada vale se estressar agora. Seu dia promete harmonia no amor. Hoje pode ser interessante pra você repensar sobre seus planos a longo prazo, será que eles ainda estão firmes pra você?