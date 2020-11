Horóscopo do dia: veja a previsão para o seu signo nessa sexta-feira (6/11)

Saiba o que o horóscopo do dia (6/11), dia 6 de novembro de 2020, tem a oferecer a você hoje. Essa é a melhor maneira de saber o que suas estrelas predizem. Obtenha leituras diárias do horóscopo com base no seu signo do zodíaco.

Confira o horóscopo do dia para os 12 signos do zodíaco

Áries

Novidades podem pintar na área profissional, talvez você fique com um certo receio, mas faça o seu melhor mostre o seu otimismo! Procure ter atitudes sábias e não impulsivas caso alguma decisão tenha que ser tomada. Não adianta lutar com o tempo, tudo tem o tempo certo para acontecer!

Touro

Nesse dia talvez você precise se sacrificar um pouco mais para atingir seus objetivos, não desanime, a vida é assim e há os momentos de batalha e os momentos de prazeres. Conecte-se com suas crenças e espiritualidade e peça apoio do mundo espiritual para clarear suas ideias.

Gêmeos

Nesse dia sua cabeça estará a mil! Atenção, pois diferentes pontos de vistas podem sugerir atrito, use as palavras com cuidado. No setor das relações, as coisas podem ficar ressentidas, aja com mais afeto e compaixão! Cuidado com o que fala para os outros para não gera mal-entendidos.

Câncer

Para que tudo possa fluir com facilidade na concretização de seus projetos é importante você se apoiar aos familiares e à sua espiritualidade! Talvez sua profissão exija um pouco mais de ti hoje, mas no final valerá a pena cada dedicação extra!

Leão

Esteja atento à dores nas costas, braços e mãos. Busque se movimentar para circular mais o sangue e lembre-se sempre da postura reta! Procure ficar autoconfiante para enfrentar as situações complicadas de frente, tendo em mente o otimismo de que vencerá todos os obstáculos.

Virgem

Alinhe sua mente, corpo e espírito, combine suas ideias com suas virtudes e vá de cabeça erguida para os desafios que a vida trouxer hoje! Sem drama e sem medo, com confiança! Renove suas esperanças e ancore sua energia espiritual.

Libra

No seu campo amoroso você sentirá sua energia renovada e poderá ter maior segurança com a pessoa amada. Hoje pode te surgir uma curiosidade em assuntos mais misteriosos e místicos, busque mais conhecimento! Dedique tempo a novos estudos, isso será motivador para você.

Escorpião

Aspectos tensos acontecem hoje, destemperança à vista! Estará propenso a radicalizar, a agir e reagir no calor do momento e transbordando seus sentimentos. É preciso autocontrole, sobretudo no trabalho, onde os egos disputam poder. Cuide para não prejudicar seu desempenho em equipe.

Sagitário

Você é uma pessoa sempre muito positiva, mas tenha cautela hoje com um otimismo além da realidade que pode te levar a criar expectativas sobre situações e pessoas que podem te frustrar. Vá com calma hoje, sua produtividade tende a diminuir, por tanto não se cobre muito. Não perca o bom senso!

Capricórnio

Seu dia pode ser um pouco arrasto, melhor ir com tranquilidade e sem pressa. Mais pro começo da noite você pode sentir maior pessimismo e intolerância diante a tudo. Estará contido nas emoções e mais frio. É melhor respeitar o seu espaço e o dos outros, fique na sua! Economize dinheiro.

Aquário

Para o seu campo afetivo deslanchar é indispensável o entrosamento e compreensão com quem ama, assim a relação tende a ficar muito mais harmônica e poderá contar com bons momentos a dois. Seu dia tende a ser muito positivo na área profissional, atingirá metas e receberá elogios!

Peixes

Dia de encantamento! A inspiração está em alta, crie uma atmosfera mágica, principalmente se quiser se aproximar de alguém especial. Trabalhe com arte e não se apague aos mínimos detalhes. Sua sensibilidade está aflorada, por tanto não se deixe levar por comentários pessimistas.

